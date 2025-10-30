Швейцарский суд отклонил пересмотр дела Валиевой в CAS

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судебная коллегия отклонила ходатайство стороны Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения Спортивного арбитражного суда, передает ТАСС.

Валиева и ее защита считали, что Всемирное антидопинговое агентство скрыло от них критически важные документы, касающиеся выводов лаборатории в Лозанне по поводу возможного попадания запрещенного препарата через десерт. Однако суд установил, что большинство документов были получены уже после предыдущего решения CAS и не могли считаться основанием для пересмотра дела.

Суд также отметил, что даже если бы лаборатория подтвердила версию защиты о случайном попадании вещества в организм, это не могло бы быть решающим аргументом. Доклад эксперта Марсьяля Сожи, по мнению суда, содержал выводы, которые могли как поддерживать позицию Валиевой, так и давать основания подозревать преднамеренное употребление препарата до теста. При этом защита фигуристки не предоставила неопровержимых подтверждений своей версии.

Юрист Анна Анцелиович заявила, что вынесенное решение федерального суда окончательное и не подлежит обжалованию. «Сегодняшнее решение Федерального суда Швейцарии к возвращению Валиевой на соревнования мало имеет отношения, – сказала Анцелиович. – Просто в данном деле поставлена точка, дело закрыто, потому что пойти куда-то еще она не может. Да, есть еще Европейский суд по правам человека, но надо понимать, что даже если этот суд что-то и будет рассматривать, то не дело по существу. Если он вынесет вердикт, что права спортсменки были каким-то образом нарушены, то ей просто будет положена компенсация. Но решения CAS и Федерального суда Швейцарии все равно не будут отменены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирное антидопинговое агентство заявило, что фигурантам дела Камилы Валиевой грозит лишение званий в случае невозврата медалей.

Камила Валиева подала повторную апелляцию в суд Швейцарии. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обвинила суд Швейцарии в коррупции по делу Валиевой.