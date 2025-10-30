  • Новость часаКремль не увидел признаков новой гонки вооружений между Россией и США
    Латинская Америка поворачивается лицом к США
    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    Во Франции одобрили законопроект о согласии на секс
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Трамп заявил о возможной масштабной сделке с Китаем по нефти и газу с Аляски
    Китай и США согласовали годовую заморозку торговых ограничений
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    30 октября 2025, 14:37 • Новости дня

    Швейцарский суд отклонил пересмотр дела Валиевой в CAS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральный суд Швейцарии отказал в пересмотре дела российской фигуристки Камилы Валиевой и не изменил решение CAS.

    Судебная коллегия отклонила ходатайство стороны Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения Спортивного арбитражного суда, передает ТАСС.

    Валиева и ее защита считали, что Всемирное антидопинговое агентство скрыло от них критически важные документы, касающиеся выводов лаборатории в Лозанне по поводу возможного попадания запрещенного препарата через десерт. Однако суд установил, что большинство документов были получены уже после предыдущего решения CAS и не могли считаться основанием для пересмотра дела.

    Суд также отметил, что даже если бы лаборатория подтвердила версию защиты о случайном попадании вещества в организм, это не могло бы быть решающим аргументом. Доклад эксперта Марсьяля Сожи, по мнению суда, содержал выводы, которые могли как поддерживать позицию Валиевой, так и давать основания подозревать преднамеренное употребление препарата до теста. При этом защита фигуристки не предоставила неопровержимых подтверждений своей версии.

    Юрист Анна Анцелиович заявила, что вынесенное решение федерального суда окончательное и не подлежит обжалованию. «Сегодняшнее решение Федерального суда Швейцарии к возвращению Валиевой на соревнования мало имеет отношения, – сказала Анцелиович. – Просто в данном деле поставлена точка, дело закрыто, потому что пойти куда-то еще она не может. Да, есть еще Европейский суд по правам человека, но надо понимать, что даже если этот суд что-то и будет рассматривать, то не дело по существу. Если он вынесет вердикт, что права спортсменки были каким-то образом нарушены, то ей просто будет положена компенсация. Но решения CAS и Федерального суда Швейцарии все равно не будут отменены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирное антидопинговое агентство заявило, что фигурантам дела Камилы Валиевой грозит лишение званий в случае невозврата медалей.

    Камила Валиева подала повторную апелляцию в суд Швейцарии. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обвинила суд Швейцарии в коррупции по делу Валиевой.

    29 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ход испытаний новейшего подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, находился на личном контроле Владимира Путина. Несмотря на то, что президент не присутствовал на испытаниях лично, он получал оперативные сводки об их ходе и был детально ознакомлен с достигнутыми результатами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о нотификации США об испытаниях перспективных вооружений вроде «Буревестника» или «Посейдона» Песков подтвердил, что все обязательные процедуры выполняются, передает ТАСС.

    «Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации», – сообщил представитель Кремля.

    Он также уточнил, что президент России Владимир Путин лично не наблюдал за испытаниями аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, но был оперативно проинформирован о результатах, внимательно отслеживал ход событий и получал доклады.

    По словам Пескова, «Посейдон» является абсолютно новым шагом в области обеспечения безопасности страны.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    В среду российский лидер заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», отметив, что мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат».

    29 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Toyota заинтересовалась возможностью возобновления работы на российском рынке и провела тайную встречу с крупнейшими дилерами, участники которой подписали соглашения о неразглашении.

    Тайная встреча, организованная Toyota с ведущими дилерскими сетями России, состоялась вскоре после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, передает Autonews.ru. Как рассказал представитель одной из дилерских сетей, всех участников мероприятия обязали подписать соглашение о неразглашении обсуждаемых вопросов.

    Бывший президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подтвердил заинтересованность Toyota в возобновлении работы на российском рынке, он отметил проведение нескольких дилерских конференций, а также подчеркнул усилия бренда по лоббированию поставок автомобилей через Китай.

    Российское представительство Toyota официально подтвердило проведение встреч и конференций с дилерами, подчеркнув, что компания регулярно взаимодействует с партнерами «с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus». По словам спикеров компании, эти мероприятия посвящены именно поддержке текущих клиентов.

    Вместе с тем, представители японского концерна заявили, что пока не планируют возобновлять импорт новых автомобилей в Россию. «На данный момент у компании нет планов импортировать новые автомобили в Россию», – пояснили в Toyota.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем реализации легковых автомобилей с пробегом в сентябре составил 553,3 тыс. штук. В сентябре продажи подержанных автомобилей снизились на 2,1% по сравнению с августом.

    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    29 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о давнем инциденте с Аллой Пугачевой и певицей Валерией, в результате которого его супруга не попала на телевизионный эфир.

    По словам Пригожина, за несколько часов до выхода крупной шоу-программы на центральном канале Пугачева попросила не допускать Валерию к участию, передает «Московский комсомолец». Так продюсер прокомментировал многочисленные заявления Пугачевой, что она якобы никогда «не перекрывала артистам «кислород».

    Он отметил, что Валерия с командой уже приехали к телецентру «Останкино», однако им пришлось покинуть площадку, так как в приемной сообщили о запрете. Пригожин подчеркнул, что это решение стало для них полной неожиданностью.

    Ранее продюсер Леонид Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой.

    Депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    30 октября 2025, 01:23 • Новости дня
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать Бельгию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии в таком случае.

    Один из пользователей соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя публикацию Медведева о «Посейдоне», предложил «использовать Бельгию» в качестве полигона. «В этом случае Бельгия исчезнет», – ответил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня. Министр обороны Бельгии Тео Франкен ранее заявил, что Москву сотрут с лица земли в случае применения Россией ядерного оружия.

    30 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что понесут наказание ответственные за «тяжелейшее предательство», которое довело страну до войны с Россией в 2008 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя иск в КС страны против саакашвилевского «Единого национального движения» и еще двух радикально оппозиционных партий с требованием их запрета, председатель кабмина сказал, что «до войны 2008 года Грузию довела эта предательская сила, которой кто-то еще продолжает покровительствовать (извне)».

    По его словам, эта предательская политика началась с 2004 года, когда «стали готовить почву для российской интервенции и «оккупации» 2008 года.

    «Тяжелейшее предательство, совершенное конкретной политической силой в форме войны-2008, не может остаться безнаказанным», – сказал Ираклий Кобахидзе телекомпании «Имеди».

    Он напомнил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия «с 2004 года начали агрессивную риторику и тогда же предприняли первую попытку военного вторжения в Цхинвальский регион (так в Тбилиси называют Южную Осетию)».

    «Интересные процессы начинаются с 2006 года, когда саакашвилевский режим провел альтернативные сепаратистские выборы, неконституционно избрав «президента Южной Осетии», - сказал Ираклий Кобахидзе. – Это ли не предательство, когда власти Грузии избирают президента Южной Осетии?».

    По его словам, «это не было авантюрой, это было тяжелое предательство, за которым в 2007 году последовало создание временной администрации и правительства (Южной Осетии)».

    После этого, сказал Ираклий Кобахидзе, режим Саакашвили незаконно восстановил границы Юго-Осетинской автономной области, упраздненные грузинскими властями при президенте Звиаде Гамсахурдиа в 1990-м году.

    Премьер-министр заявил, что впоследствии это решение «облегчило России и цхинвальским властям взять под контроль Ахалгорский муниципалитет» – район Южной Осетии, контролировавшийся до войны-2008 Тбилиси.

    «Все это – хроника предательства», – заявил Ираклий Кобахидзе, которая, по его словам, продолжилась переименованием контролировавшегося грузинской стороной Кодорского ущелья Абхазии, единственного региона автономии, в «Верхнюю Абхазию».

    «Кульминацией предательства стала война 2008 года. Резолюция СЕ прямо говорит о том, что широкомасштабный военный конфликт начался  7 августа со штурма Цхинвали», – сказал он.

    По словам председателя правительства Грузии, только колоссальные усилия нынешних властей и победы в судах Страсбурга и Гааги не позволили обвинять грузинских военных.

    «В этой же резолюции, подписанной членами «ЕНД», сказано, что Россия действовала в ответ», – резюмировал он.

    30 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    @ Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На большей части подконтрольной киевскому режиму территории наблюдаются аварийные отключения света, об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

    В большинстве регионов страны ввели аварийные отключения подачи электричества, восстановление начнется тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью, указали в компании, передает РИА «Новости».

    При этом в «Укрэнерго» не указали, в каких конкретно регионах отключили свет. В местных телеканалах сообщили, что свет пропал в украинской столице.

    Вечером в среду украинские СМИ сообщали, что часть Киева осталась без теплоснабжения из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Также с перебоями в подаче электричества столкнулись жители Львова.

    29 октября 2025, 20:45 • Новости дня
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Мода на неоязычество стала появляться в последние годы, для некоторых людей это что-то новое, но с привкусом обращения «к истинным корням», – сказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук, комментируя смену имени экс-прокурора Крыма Поклонской с Натальи на Радведа.

    Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская изменила свое имя на «Радведа». Об этом сообщил журналист Сергей Мардан, против которого девушка подала иск о защите чести и достоинства.

    «Смена имени или фамилии – это личное дело любого взрослого человека. Что касается мотивов, то они могут быть разные. Обычно, это попытка начать новую жизнь. Новую жизнь часто хотят начать тогда, когда прежняя стала или не интересна, или опасна», – объясняет Кульгавчук.

    Он замечает, что творческие или публичные люди, к которым можно отнести и Поклонскую, периодически меняют свои псевдонимы. Такое «ребрендинг» может быть показателем не внутренних изменений, а желанием обновить образ, словно гардероб.

    «Человек может на протяжении жизни искать себя и в разных учениях и религиях. Мода на неоязычество стала появляться в последние годы, для некоторых людей это что-то новое, но с привкусом обращения «к истинным корням». Это новое – хорошо забытое старое. Оно одновременно и новое, и модное, и старое.  Этим и некоторых привлекает», – разъясняет психотерапевт.

    Ранее религиовед Роман Лункин рассказал, что что Поклонская сознательно выстраивает уютный и красивый мир, альтернативную реальность. Ее переход в неоязычество совпал с появлением интереса к нему в патриотической среде, а новый образ Поклонской – наяды или нимфы – призван разбавить там жесткую патриотическую риторику.

    30 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    Во Франции одобрили законопроект о согласии на секс
    @ imagefruit/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В парламенте Франции одобрили новый закон, который добавил к определению изнасилования признак отсутствия согласия и уточнил понятие согласия, пишет Politico.

    Во Франции приняли законодательство, вводящее в юридическое определение изнасилования иное трактование согласия на сексуальные отношения. Новый закон определяет, что любое сексуальное действие без согласия считается сексуальным насилием, передает Politico.

    Документ предусматривает, что согласие должно быть «свободным и информированным», выраженным на конкретное действие до его свершения и подлежит отзыву в любой момент. В тексте четко указано, что согласие не может быть установлено только на основании молчания или отсутствия реакции со стороны потерпевшей.

    Положения законопроекта стали реакцией на широкий общественный резонанс вокруг процесса по делу Жизель Пелико, где 51 мужчина обвинялся в изнасиловании женщины с участием ее бывшего мужа, подмешивавшего ей в напитки наркотики. Адвокаты обвиняемых ссылались на то, что французское законодательство ранее не требует явно получать согласие на сексуальные действия и апеллировали к теме сексуальных фетишей, однако их доводы не были приняты судом.

    Один из авторов законопроекта депутат Вероник Риоттон назвала принятие документа «позитивным моментом», отражающим способность парламента Франции решать ключевые вопросы даже на фоне острого политического кризиса. Ранее попытки продвинуть аналогичные инициативы оставались без внимания, пока не случился прецедент с Пелико.

    В 2022 году Еврокомиссия предлагала обязать все страны ЕС признавать любой секс без согласия изнасилованием, однако Франция и ряд других государств заблокировали этот пункт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции предложили установить возраст согласия для вступления в интимные отношения с 13 лет. Парламент Франции рассмотрел соответствующий законопроект.

    30 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что у США «самый крупный арсенал ядерного оружия». По его словам, «Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет», передает ТАСС.

    «В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», – сказано в заявлении.

    Трамп подчеркнул, что данный процесс стартует «немедленно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мире происходят дискуссии о возобновлении ядерных испытаний. Сторонники испытаний на Западе и в России поясняют свою позицию необходимостью напомнить политикам об угрозе стратегической эскалации. Эксперты обращают внимание на возможное расшатывание системы взаимного сдерживания.

    Президент России Владимир Путин отметил, что в ряде стран идет подготовка к ядерным испытаниям. Путин заявил о готовности России ответить на ядерные испытания других стран.

    29 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Китай внедрил новую систему трансграничных расчетов Renminbi Digital на основе цифрового юаня для обхода долларовой системы, позволяя расширить роль национальной валюты.

    Сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил ТАСС, что Китай фактически незаметно запустил собственную альтернативу платежной системе SWIFT – систему Renminbi Digital. По его словам, речь идет о расчетах в цифровом юане, новая система рассчитана на международные платежи между Китаем и внешними партнерами.

    Титов пояснил, что цифровой юань находится в обращении в государственном блокчейне КНР. Эмиссию цифровых юаней и контроль за их оборотом осуществляет Народный банк Китая, при этом доступ клиентам предоставляют коммерческие банки и лицензированные операторы, а инфраструктура сочетается посредством международных шлюзов.

    В настоящий момент, подчеркнул Титов, воспользоваться системой Renminbi Digital можно в ряде стран – среди них группы АСЕАН, государства Ближнего Востока, Россия и другие страны СНГ.

    В 2025 году объем расчетов через Renminbi Digital превысил эквивалент девяносто млрд долларов в цифровых юанях. Титов отметил, что переход к международным расчетам в цифровых валютах центральных банков уже находится в процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отключил более 20 российских банков от системы SWIFT и запретил проведение транзакций. Объем расчетов в долларах через SWIFT снизился до минимального уровня с начала прошлого года, уступив место евро и другим валютам.

    Евросоюз пригрозил санкциями против криптовалюты А7А5, привязанной к рублю один к одному. Новая валюта дает возможность обходить традиционные финансовые ограничения, включая SWIFT и санкции. США уже предпринимали попытки ввести санкции против этого способа торговли, но потерпели неудачу.

    30 октября 2025, 08:25 • Новости дня
    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о возобновлении ядерных испытаний, подчеркнув, что это стало ответной мерой на аналогичные шаги других государств, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, если другие страны проводят подобные испытания, то США тоже должны принять аналогичные меры. Такое заявление он сделал журналистам на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.

    Трамп также отметил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. По его словам, США по-прежнему обеспечены в сфере ядерного вооружения и обладают крупнейшим арсеналом в мире. Президент продолжает выступать за ядерное разоружение, подчеркнув, что хотел бы «видеть денуклеаризацию».

    По мнению американского лидера, ответные испытания необходимы для поддержания баланса, поскольку другие страны продолжают проводить свои тесты. Он добавил, что Вашингтон остается привержен принципу безопасности, тем не менее будут действовать симметрично в случае подобных действий других держав.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности России дать ответ на ядерные испытания других стран.

    Россия во вторник провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    30 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на четверг ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотников, 633 ЗРК, 25 753 танка и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

    За день до этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    А до этого ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    29 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Министерстве образования Ростовской области сообщили, что таблички «Малоимущие» и «СВО» были поставлены на столы в школьной столовой города Азова разово и исключительно для удобства раздачи обедов.

    Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» были установлены в столовой одной из школ Азова Ростовской области только один раз, передает ТАСС. Об этом заявили в региональном министерстве образования, уточнив, что это было сделано для удобства раздачи порций работником, осуществляющим организацию питания.

    Информация о подобных табличках вызвала общественный резонанс, после чего прокурорская проверка и посещение школы были организованы совместно со штабом общественного родительского контроля.

    Министерство образования дополнительно провело совещания со всеми организаторами школьного питания в городе, чтобы не допустить повторения подобных случаев и обеспечить надлежащее качество питания школьников. Ведомство подчеркивает, что размещение табличек было разовым, а аналогичных случаев в других образовательных учреждениях региона не выявлено.

    Ранее в СМИ и соцсетях появились массовые сообщения о том, что в столовых школ № 17 и № 11 в Азове Ростовской области на столах якобы размещались таблички с надписями, указывающими социальные категории школьников. Согласно заявлениям, детей участников спецоперации якобы обеспечивали лучшим питанием. Прокуратура Ростовской области инициировала проверку сведений о возможном размещении такого рода табличек в одной из школ города.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что разделение школьников на «малоимущих» и «СВО» является грубейшей дискриминацией.

    Директор школы в Азове опровергла дискриминацию детей на «малоимущих» и «СВО».

    29 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила Дональду Трампу о невозможности отказаться от импорта российского газа, так как эмбарго нанесет ущерб экономике страны.

    Такаити заявила о своей позиции во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Токио, передает ТАСС. По данным издания «Никкэй», премьер-министр подчеркнула, что отказ Японии от СПГ из России приведет к негативным последствиям для экономики, а выгоду получат лишь Китай и Россия.

    В ходе встречи Такаити попросила понимания у Трампа, объяснив, что введение эмбарго сейчас невозможно. Она отметила: «Если бы Япония вышла из проекта «Сахалин-2», это бы только порадовало Китай и Россию».

    На российский СПГ приходится около 9% всего импорта этого энергоносителя в Японию. Кроме того, на переговорах присутствовали министр финансов Японии Сацуки Катаяма и глава Минфина США Скотт Бессент, однако детали их обсуждения не раскрываются.

    Ранее при прежнем правительстве Японии напрямую не комментировали призывы США отказаться от российских энергоресурсов, но стабильно подчеркивали значение российских поставок для энергетической безопасности страны. По подсчетам, в 2024 финансовом году СПГ составлял основную часть японского импорта из России, тогда как закупки нефти практически прекратились за исключением поставок с проекта «Сахалин-2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доля российских энергоресурсов составляет около 3% энергетического баланса Японии и включает существенные объемы сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2». В июле и в предыдущие месяцы Япония не импортировала российскую нефть, кроме поставок с «Сахалина-2». Страна увеличила закупки других российских энергоносителей на сотни процентов.

    30 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    @ Apec2025korea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США лидирует по числу ядерного оружия в мире, но официальные данные ICAN (Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия) говорят о том, что наибольшее число ядерных вооружений находится у России, сообщает NBC.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о поручении Пентагону незамедлительно провести испытания ядерных вооружений наравне с Россией и Китаем, передает NBC News.

    Трамп в публикации заявил, что Соединенные Штаты обладают самым большим ядерным потенциалом в мире, а Россия занимает второе место, Китай – третье, но «потенциал Пекина сравняется с США и Россией через пять лет». NBC отмечает, что по данным ICAN, Россия является страной, имеющей наибольшее количество подтвержденных единиц ядерного оружия – 5449 единиц против 5277 у США.

    Также сообщается, что последняя подтвержденная серия ядерных испытаний в США состоялась в 1992 году, после чего Соединенные Штаты объявили мораторий.

    В ответ на заявление Трампа NBC запросила разъяснения в Белом доме, однако президент США не стал отвечать журналистам на вопросы о корректировке планов по испытаниям.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самый крупный арсенал ядерного оружия. Трамп также объяснил решение возобновить ядерные испытания как ответную меру.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Соединенных Штатов больше подводных лодок, но по числу ядерных боеголовок между Россией и США сохраняется паритет.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

