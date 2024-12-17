Валиева подала повторную апелляцию в суд Швейцарии

Камила Валиева повторно обратилась в суд Швейцарии по делу о дисквалификации

Tекст: Денис Тельманов

Камила Валиева подала повторную апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о своей дисквалификации. В пресс-службе суда подтвердили, что апелляция на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) была подана, передает ТАСС. В октябре текущего года этот суд отклонил предыдущую апелляцию Валиевой.

Валиева и ее команда считают, что арбитры CAS не имели права рассматривать дело о ее дисквалификации, так как она не давала письменного согласия на арбитраж. Также они указывают на чрезмерное освещение дела в СМИ и недостаточное внимание к понятию «защищенное лицо», что могло бы уменьшить срок санкции.

Спортивный арбитражный суд в январе дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил начиная с 25 декабря 2021 года. Ее результаты начиная с этой даты были аннулированы, лишив ее золотых медалей чемпионатов Европы и России. Международный союз конькобежцев также аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года, понизив сборную России до третьего места.

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с РИА «Новости» отметила, что новая апелляция Валиевой может быть связана с перераспределением медалей Олимпиады и решением ISU, лишившим сборную России золота в командных соревнованиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фигуристка Камила Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации. Экс-врач сборной России Филипп Шветский прокомментировал информацию о 60 препаратах в деле Камилы Валиевой, отметив, что данные взяты из отчетных документов. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Федеральный верховный суд Швейцарии коррумпированным после отклонения апелляции Валиевой по делу о дисквалификации.