Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
Врач разъяснил происхождение 60 препаратов в деле Валиевой
Бывший врач Валиевой назвал число препаратов из документов сборной перед выездом
Экс-врач сборной России Филипп Шветский прокомментировал информацию о 60 препаратах в деле Камилы Валиевой, заявив, что данные взяты из отчетных документов, а не из истории болезни.
Бывший врач сборной России Филипп Шветский дал объяснение, почему в деле фигуристки Камилы Валиевой упоминаются 60 различных препаратов, сообщает «Советский спорт». По его словам, эти данные взяты из документов, в которых врач сборной отчитывается о препаратах, собранных заранее для выезда на спортивные мероприятия. Они не связаны с историей болезни Валиевой и не подтверждают их использование спортсменкой.
Шветский подчеркнул, что спектр перечисленных препаратов никак не связан с возможной лекарственной зависимостью фигуристки. Он отметил, что упоминание о 60 препаратах не должно восприниматься как факт их употребления, поскольку это стандартная процедура подготовки к выездам на соревнования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт в программе «Шоу Вована и Лексуса» на Первом канале признал, что в расследовании дела Камилы Валиевой отсутствуют необходимые доказательства. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года из-за дисквалификации Камилы Валиевой.