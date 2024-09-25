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Глава USADA заявил пранкерам о нехватке доказательств по делу Валиевой
Глава USADA Тайгарт сообщил пранкерам о нехватке доказательств в деле Валиевой
Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт в программе «Шоу Вована и Лексуса» на Первом канале признал, что в расследовании дела Камилы Валиевой, обвиненной в допинге, отсутствуют необходимые доказательства, что было озвучено.
Тайгарт отметил, что в деле фигуристки, которую обвиняют в применении допинга, отсутствуют ключевые доказательства для завершения разбирательства, сообщает официальный сайт Первого канала.
«Вам покажется этот случай еще более ужасным, ели вы прочитаете само решение, которое занимает более 100 страниц. И они обращались с ней, как с подопытным кроликом. Проблема в сборе доказательств», – сказал Тайгарт, когда пранкеры представились «африканским политиком». Он также подчеркнул, что недостающие документы, если они будут переданы, обязательно окажутся в правоохранительных органах.
Тайгарт выразил обеспокоенность тем, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на репутации антидопинговых организаций, и подчеркнул необходимость более тщательного сбора доказательной базы для последующего справедливого вынесения решений.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Вследствие этого Олимпийский комитет России (ОКР) выразил глубокое разочарование решением CAS, оставившим в силе решение о лишении российской команды золотой медали в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде 2022 года. Аналогично, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разочарована решением CAS по апелляции российской стороны на перераспределение медалей.