Глава USADA заявил пранкерам о нехватке доказательств по делу Валиевой

Глава USADA Тайгарт сообщил пранкерам о нехватке доказательств в деле Валиевой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тайгарт отметил, что в деле фигуристки, которую обвиняют в применении допинга, отсутствуют ключевые доказательства для завершения разбирательства, сообщает официальный сайт Первого канала.

«Вам покажется этот случай еще более ужасным, ели вы прочитаете само решение, которое занимает более 100 страниц. И они обращались с ней, как с подопытным кроликом. Проблема в сборе доказательств», – сказал Тайгарт, когда пранкеры представились «африканским политиком». Он также подчеркнул, что недостающие документы, если они будут переданы, обязательно окажутся в правоохранительных органах.

Тайгарт выразил обеспокоенность тем, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на репутации антидопинговых организаций, и подчеркнул необходимость более тщательного сбора доказательной базы для последующего справедливого вынесения решений.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Вследствие этого Олимпийский комитет России (ОКР) выразил глубокое разочарование решением CAS, оставившим в силе решение о лишении российской команды золотой медали в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде 2022 года. Аналогично, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разочарована решением CAS по апелляции российской стороны на перераспределение медалей.