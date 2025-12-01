The Times назвала замену Зеленскому

Tекст: Дарья Григоренко

The Times ссылается на исследование общественного мнения, которое показывает, что только Залужный может составить серьезную конкуренцию Владимиру Зеленскому на президентских выборах. Преимущество Залужного основано на его репутации «героя войны» и роли в командовании армией в первые месяцы конфликта, передает РБК.

По данным опубликованных диаграмм, в январе 2024 года Зеленский уверенно опережал: его поддерживали более 45% избирателей, а Залужного – чуть более 30%. Однако к осени того же года ситуация изменилась – 30% избирателей были готовы проголосовать за Залужного, в то время как за Зеленского – только 20%. Весной 2025 года позиции действующего президента снова выросли до более 40%, тогда как у Залужного они снизились до 20%.

К осени 2025 года разрыв между двумя кандидатами стал минимальным – менее 5%. Согласно диаграмме, Зеленский мог бы набрать чуть менее 30% голосов, а Залужный – немного более 25%. Причиной падения рейтинга Зеленского называют коррупционный скандал, который разгорелся в ноябре и привел к серьезному снижению его популярности.

Бывший экономический советник Владимира Зеленского Александр Роднянский-младший в интервью для The Economist отметил, что «коррупционный кризис может привести к его отставке». В результате доверие к действующему президенту упало в два раза согласно опросам на фоне продолжающегося расследования компетентными органами.

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Владимир Зеленский сам согласовывал коррупционные схемы в украинской энергетической сфере.

Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта на Украине с Россией. Зеленский также заявил, что проведение президентских выборов на Украине возможно только при прекращении огня и международной поддержке.



Представитель Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в президентских выборах.