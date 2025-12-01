Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.0 комментариев
Киев «принял во внимание» протест МИД Казахстана из-за атаки на КТК
Украина «приняла во внимание» обеспокоенность Казахстана после атаки беспилотных катеров на морской терминал КТК под Новороссийском, заявил МИД Украины.
В украинском МИД заявили, что Киев «принял во внимание» протест Министерства иностранных дел Казахстана относительно атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает ТАСС.
В заявлении украинского МИД отмечается, что действия украинской стороны «не направлены» против Казахстана.
Ранее в ночь на 29 ноября безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском.
Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, которая наносит ущерб двусторонним отношениям с Украиной.