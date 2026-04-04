Власти Ирана казнили членов запрещенной группировки за терроризм

Tекст: Дмитрий Зубарев

Смертные приговоры в отношении двух террористов были приведены в исполнение в Тегеране, передает ТАСС. Осужденные являлись членами запрещенной в Иране организации «Моджахедин-э Хальк» и были признаны виновными в терроризме после утверждения приговора Верховным судом исламской республики.

По данным агентства Tasnim, осужденные совершили серию вооруженных нападений и взрывов в столице Ирана. Они координировали свои действия с руководителями за рубежом, а также отвечали за финансовое обеспечение и аренду квартир, которые использовались как мастерские для сборки ракетных установок и самодельных бомб, а также для укрытия других членов группировки.

Деньги на подготовку атак поступали к террористам траншами в виде криптовалюты от иностранных координаторов. Преступников задержали с поличным в момент подготовки очередной атаки с использованием четырех пусковых установок.

Суд признал их виновными в вооруженном мятеже, сговоре против национальной безопасности и совершении террористических действий, направленных на свержение государственного строя. К высшей мере наказания привели обнаруженные улики, материалы с камер видеонаблюдения, средства для маскировки и признательные показания осужденных.

