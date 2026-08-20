Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
В Тверской области обнаружили лабораторию с партией наркотиков на 100 млн рублей
Оперативники выявили масштабное подпольное производство запрещенных веществ вблизи города Лихославль в Тверской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В помещении оперативники обнаружили реактор для химического синтеза, канистры с прекурсорами, а также контейнеры с 66 кг порошкообразного вещества», – сообщила Волк в Max.
По предварительным подсчетам, стоимость изготовленного товара на черном рынке может превышать 100 млн рублей.
Экспертиза подтвердила наличие наркотиков в трех проверенных емкостях, исследование остальных изъятых материалов продолжается. По подозрению в организации незаконного бизнеса правоохранители задержали местного жителя.
Мужчина приобрел дом на средства анонимных кураторов и оборудовал там систему защиты от едких запахов. Инструкции по синтезу он получал виртуально, а сбывать готовый товар планировал бесконтактным способом на территории региона.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.
В июле силовики пресекли деятельность крупной межрегиональной сети по производству и сбыту синтетических запрещенных веществ с товаром на 1 млрд рублей.
В апреле правоохранители пресекли деятельность крупной нарколаборатории в Ростовской области с помощью квадрокоптера.
В прошлом году глава МВД Владимир Колокольцев рассказывал о ликвидации 270 нарколабораторий за год.