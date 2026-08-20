В Тверской области обнаружили лабораторию с партией наркотиков на 100 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В помещении оперативники обнаружили реактор для химического синтеза, канистры с прекурсорами, а также контейнеры с 66 кг порошкообразного вещества», – сообщила Волк в Max.

По предварительным подсчетам, стоимость изготовленного товара на черном рынке может превышать 100 млн рублей.

Экспертиза подтвердила наличие наркотиков в трех проверенных емкостях, исследование остальных изъятых материалов продолжается. По подозрению в организации незаконного бизнеса правоохранители задержали местного жителя.

Мужчина приобрел дом на средства анонимных кураторов и оборудовал там систему защиты от едких запахов. Инструкции по синтезу он получал виртуально, а сбывать готовый товар планировал бесконтактным способом на территории региона.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

В июле силовики пресекли деятельность крупной межрегиональной сети по производству и сбыту синтетических запрещенных веществ с товаром на 1 млрд рублей.

В апреле правоохранители пресекли деятельность крупной нарколаборатории в Ростовской области с помощью квадрокоптера.

В прошлом году глава МВД Владимир Колокольцев рассказывал о ликвидации 270 нарколабораторий за год.