Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
В России за год ликвидировали 270 нарколабораторий
За последний год полиция пресекла работу 270 нарколабораторий и провела крупную операцию во Владимирской области, рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на коллегии ведомства.
В прошлом году полицейские ликвидировали 270 нарколабораторий, заявил министр, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Колокольцев привел в пример успешное пресечение деятельности крупной нарколаборатории во Владимирской области. В ходе операции были обнаружены 135 килограммов готового наркотика и восемь тонн прекурсоров, а также задержаны все участники преступной группы.
Полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили лабораторию в здании бывшей пилорамы в деревне Киржачского района. По экспертным оценкам, мощность лаборатории позволяла производить до 500 килограммов синтетических наркотиков в месяц. На месте были найдены контейнеры с порошком, бочки с жидкостью, реакторы, весы и маски.
Проведенные исследования подтвердили наличие свыше 135 килограммов a-PVP и более восьми тонн прекурсоров, что эквивалентно около 400 тыс. разовых доз. Лидер группы и трое его сообщников были задержаны на месте, было возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявили обвинения, их арестовали.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
В декабре в Подмосковье задержали москвича, организовавшего лабораторию по производству мефедрона по указанию с Украины. Мужчина арендовал дачу на предоставленные украинскими гражданами деньги.