В России за год ликвидировали 270 нарколабораторий

Tекст: Алексей Дегтярев

В прошлом году полицейские ликвидировали 270 нарколабораторий, заявил министр, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Колокольцев привел в пример успешное пресечение деятельности крупной нарколаборатории во Владимирской области. В ходе операции были обнаружены 135 килограммов готового наркотика и восемь тонн прекурсоров, а также задержаны все участники преступной группы.

Полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили лабораторию в здании бывшей пилорамы в деревне Киржачского района. По экспертным оценкам, мощность лаборатории позволяла производить до 500 килограммов синтетических наркотиков в месяц. На месте были найдены контейнеры с порошком, бочки с жидкостью, реакторы, весы и маски.

Проведенные исследования подтвердили наличие свыше 135 килограммов a-PVP и более восьми тонн прекурсоров, что эквивалентно около 400 тыс. разовых доз. Лидер группы и трое его сообщников были задержаны на месте, было возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявили обвинения, их арестовали.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

В декабре в Подмосковье задержали москвича, организовавшего лабораторию по производству мефедрона по указанию с Украины. Мужчина арендовал дачу на предоставленные украинскими гражданами деньги.