МВД вскрыло наркосиндикат с товаром на 1 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержаны 27 подозреваемых в нескольких регионах страны, фигуранты причастны более чем к 30 преступлениям в сфере незаконного оборота запрещенных веществ, пояснила Волк в Max

В операции участвовали полицейские из ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно с полицейскими из Башкортостана, Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областей.

Также в поимке злоумышленников принимали участие сотрудники следственного департамента МВД.

По данным полиции, преступники наладили полный цикл производства и сбыта синтетических наркотиков. Вещества изготавливались в подпольных лабораториях, после чего крупными партиями развозились по регионам и продавались через теневой интернет.

Оперативники изъяли более 150 кг наркотиков и свыше 300 кг прекурсоров. Стоимость изъятого на черном рынке превышает 1 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле правоохранители пресекли деятельность крупной нарколаборатории в Ростовской области с помощью квадрокоптера.