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Стало известно о создании стандарта для признания российского происхождения пива
Для продвижения национального бренда пива в России к концу года планируется ввести новый стандарт, предусматривающий долю отечественных ингредиентов не менее 95%.
Роскачество подготовит совместно с отраслевыми экспертами специальный стандарт для признания происхождения пива российским, передает РИА «Новости». В рамках будущего документа будет утвержден критерий локализации всех видов сырья и ингредиентов на уровне не менее 95%. Проект стандарта планируется представить до окончания текущего года.
В Роскачестве пояснили, что документ позволит относить напитки к категории «Пиво России» и помогать их продвижению на рынке страны. Сообщается, что на базе этого стандарта может быть в дальнейшем разработан отдельный федеральный закон, аналогичный закону о виноградарстве и виноделии, который закрепил понятие «Вино России».
В организации отметили, что главная задача инициативы – укрепить позиции отечественных производителей пива и сырья, а также создать и продвигать национальный бренд. В Роскачестве заявили: «Как и в случае с вином, введение ГОСТа призвано стимулировать повышение качества продукции, защитить потребителя и вывести отрасль на новый уровень развития».
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