В Калининграде наградили победителей Первого кубка нейроконтента

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Калининграде завершился «Первый кубок нейроконтента» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД. В хакатоне приняли участие 19 команд из девяти регионов России, а победу одержала команда NEURO_3 из Москвы, решавшая кейс «Алгоритм доверия» от издательской группы «Эксмо-АСТ». Победители получат контракт на 500 тыс. рублей от АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» для производства социально значимого контента.

Участники соревновались в создании видеоконтента с применением нейросетей: от фантастических историй до работ, посвящённых 80-летию Калининградской области. Кейс «80-летие Калининградской области: берег, который выбрали» предложил командам рассказать истории региона через судьбы переселенцев и их потомков, оживляя архивные кадры и соединяя прошлое с настоящим. В кейсе для новичков – «Калининград: жить у моря, работать в ИТ» – участники представили Калининград как привлекательное место для молодых IT-специалистов.

Директор по маркетингу Президентской платформы Михаил Гусев отметил: «Очень рад находиться сегодня вместе с вами на первом в этом сезоне хакатоне “Первого кубка нейроконтента”. Хочу отметить расширение географии: на этот хакатон заявились участники из 57 регионов. Нынешний хакатон – четвертый по счету, но при этом Кубок нейроконтента всегда первый – речь идет не про последовательность, а про статус».

Среди призёров в разных кейсах оказались команды из Калининградской, Калужской, Волгоградской, Красноярской и Пермской областей, а также из Петербурга. Лучшие команды получили современную технику и сертификаты от партнёра проекта «Читай-город», а также дополнительный призовой фонд. Экспертное жюри, состоящее из представителей ведущих организаций в сфере цифровых технологий, оценивало работы по креативности и качеству реализации.

Организаторы отметили, что интерес к мероприятию растёт, а вместе с ним и качество видеоконтента – работы становятся всё более реалистичными и эмоциональными. По словам директора АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадия Гурьянова, только сочетание талантливых людей и нейросетей позволяет создавать виральный и содержательный контент. Кубок продолжит развиваться как пространство для обмена идеями и формирования профессионального сообщества в сфере нейроконтента.

