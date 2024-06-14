Три человека погибли, шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Марий Эл

Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.4 комментария
Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.4 комментария
Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.6 комментариев
Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.6 комментариев
Среди тех, против кого Канада ввела санкции, оказались также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает ТАСС.
Кроме того, под ограничения попали российская авиакомпания «Победа» и ряд СМИ, в том числе «Российская газета» и телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее под санкции Британии против России попали компании из шести стран.
«Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.
Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.
«Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.
Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.
Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.
«Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.
Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.
«Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.
Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.
«Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.
Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.
Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.
Секретариат ОДКБ: Армения остается членом организации
В Секретариате ОДКБ, комментируя слова Пашиняна, отметили, что организация исходит из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом организации. В организации также отреагировали на пояснение главы МИД Армении Арарата Мирзояна, по словам которого Пашинян не имел в виду, что Армения выходит из ОДКБ, передает ТАСС.
Напомним, в четверг Пашинян заявил о намерении Армении выйти из ОДКБ.
Позже Пашинян объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.
Источник РИА «Новости» заявил, что причиной обысков стало «сокрытие двойного гражданства».
Напомним, СМИ написали, что у брата Максима Галкина прошли обыски. Сообщалось, что Дмитрий ранее служил в силовых структурах, а обыски имеют отношение к хищениям в военном ведомстве.
По словам Порошенко, с наступлением холодов отопление в домах украинцев будет всего четыре часа в сутки, трубы начнут замерзать, передает РИА «Новости».
Из-за этого люди начнут массово покидать страну, считает политик. При этом он отметил, что сам смотрит на ситуацию «более оптимистично».
Ранее на Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму.
По ее словам, речь идет не о конфискации, а об использовании доходов от инвестированных российских активов, на данный момент замороженных, под гарантии кредитования Киева, передает ТАСС.
Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны Группы семи (G7) договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.
По заявлению командования, визит подлодки является плановым. Однако Associated Press сообщает, что это может быть демонстрацией силы в ответ на визит в кубинские порты отряда кораблей ВМФ России, передает ТАСС
По данным агентства, другие американские корабли также следят за российскими учениями. Отмечается, что представители Пентагона заявляют, что эти учения не представляют угрозы для Соединенных Штатов.
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения России – нормальная практика, другим странам не следует беспокоиться по этому поводу.
Ранее в США рассказали о неважном виде американского лидера Джо Байдена из-за российских кораблей на Кубе.
Напомним, после учений в Атлантическом океане в среду отряд кораблей ВМФ России, в который входят «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань», вошел в порт Гаваны.
Об этом Приходько написал в своем Telegram-канале.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает ООН осудить атаку, совершенную киевским режимом против съемочной группы НТВ в Горловке.
В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники телекомпании НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, попавшие под украинский обстрел в Никитовском районе Горловки, находятся в больнице с минно-взрывными травмами.
Путин ограничил использование сервисов кибербезопасности из недружественных стран
Запрет начнет действовать 1 января 2025 года, передает ТАСС. До этого указ распространялся на системы защиты информации (СЗИ) из недружественных стран и их компании.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом тему информационной безопасности.
Трое сыновей липецкого священника Ащеулова задержаны в Курской области и предстанут перед судом по делу о госизмене
По данным следствия, братья были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения границы России и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Каждый из них обвиняется по трем статьям УК: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения госграницы России группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности террористической организации.
Дело поступило во Второй Западный окружной военный суд и будет рассматриваться в открытом режиме. Дата предварительных слушаний пока не назначена.
Напомним, что история семьи Ащеуловых получила широкую огласку в 2014 году. Тогда девятерых детей священника Игоря Ащеулова, отца обвиняемых, изъяли из семьи из-за ненадлежащих условий проживания. Позже детей вернули родителям.
Сам Игорь Ащеулов ранее был лишен прихода из-за конфликтов с прихожанами.
Путин: Буча была нужна Киеву, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией
В конце марта 2022 года Россия отвела войска от Киева, поскольку ее заверили в необходимости создания условий завершения политического переговорного процесса. Западные коллеги заявляли, что нельзя подписывать такие соглашения «с пистолетом у виска», сказал Путин, передает ТАСС.
«Согласились и на это. Однако сразу же, на следующий день после отвода российских войск от Киева, руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче. И отказалось от подготовленного варианта договоренностей. Думаю, сегодня понятно, для чего нужна была эта грязная провокация – чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут», – добавил он.
В апреле 2022 года в СМИ и соцсетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буче в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.
Отмечается, что передача была проведена в рамках принудительного исполнения решения суда об обращении в доход государства имущества бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, передает ТАСС.
Ранее судебные приставы начали исполнительные действия по передаче государству гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон» на Охотном Ряду в Москве в рамках исполнительного производства бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
В марте Хотина приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате 23 млрд рублей. Согласно версии обвинения, в 2014 году он создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение этих кредитных договоров советом директоров банка и кредитным комитетом.
По его словам, срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что Украина сейчас умалчивает решение собственного конституционного суда о том, что президентский срок не может продлеваться.
«Еще в мае 2014 года Конституционный суд Украины вынес решение, что «президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах», – указал российский лидер.
Как подчеркнул Путин, это означает, что «президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.
Глава государства отметил, что «заокеанские хозяева Украины» заменят текущую власть на новую, тоже подчиненную себе.
«Истинные хозяева Украины – а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, – пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста», – заметил Путин.
По словам президента, сейчас это 25 лет, следующий этап – может быть, 23 года, затем – 20, 18 лет.
«А затем избавятся от тех деятелей, которые будут под давлением Запада принимать эти непопулярные решения, выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других, тоже зависимых от Запада людей, но еще не со столь запятнанной репутацией», – заключил глава государства.
МИД: Разночтения в транслитерации имен и фамилий не повод для аннулирования загранпаспорта
Отмечается, что гражданам нет необходимости перепроверять написание своих фамилий и имен латинскими буквами при выезде за рубеж, если в загранпаспорте они указаны верно, даже если есть расхождения с другими документами, передает РБК.
Как указали в ведомстве, при транслитерации ответственные органы МИД и МВД действуют путем простого замещения букв русского алфавита латинским в соответствии с правилами транслитерации кириллицы, прописанными в административном регламенте.
В то же время, если гражданин хочет изменить транслитерацию своих инициалов в загранпаспорте, он может сделать это, подав личное заявление.
Ранее вице-президент РСТ Георгий Мохов сообщил, что за последнее время участились случаи, когда российским туристам не разрешают выехать за границу из-за ошибок в загранпаспортах.
Подробности пока не приводятся, передает ТАСС.
В настоящий момент почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирены начали звучать в Харьковской области в 10.03.
Спустя 17 минут в красную зону попала вся страна.
Ранее российские военкоры сообщили, что на Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток.