Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
В ДТП с минивэном в Благовещенске погибли три человека, включая двух детей
В Благовещенске в аварии с микроавтобусом погибли три человека, включая двоих несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.
В результате ДТП с минивэном, по предварительным данным, погибли три человека, из них двое – дети, заявили в ведомстве, передает ТАСС.
На месте аварии работают восемь бригад скорой помощи, шесть – из Благовещенска, две – из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу.
В этом учреждении мобилизован персонал, он готов оказать всю необходимую помощь.
Источник в оперативных службах сообщил, что сбивший людей на микроавтобусе мужчина жив, он находится на месте аварии, у него незначительные травмы.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске машина на скорости проехала на тротуар и сбила нескольких человек.