В ДТП с минивэном в Благовещенске погибли три человека, включая двух детей

Tекст: Алексей Дегтярев

В результате ДТП с минивэном, по предварительным данным, погибли три человека, из них двое – дети, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

На месте аварии работают восемь бригад скорой помощи, шесть – из Благовещенска, две – из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу.

В этом учреждении мобилизован персонал, он готов оказать всю необходимую помощь.

Источник в оперативных службах сообщил, что сбивший людей на микроавтобусе мужчина жив, он находится на месте аварии, у него незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске машина на скорости проехала на тротуар и сбила нескольких человек.