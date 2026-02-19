Новейшая система «Тосочка» вышла за рамки штурмового оружия прорыва

Ростех заявил о превращении ТОС-2 в мобильный термобарический комплекс поддержки

Tекст: Мария Иванова

Тяжелая огнеметная система «Тосочка» эволюционировала и переросла концепцию исключительно штурмового средства прорыва, сообщает Ростех. Теперь это высокотехнологичный комплекс огневой поддержки, адаптированный к реалиям современных боевых действий.

В госкорпорации отметили высокую эффективность работы машины по укрепленным районам неприятеля. «Как правило, после такого залпа штурмовому отряду на данной территории делать уже нечего – со стороны противника сопротивляться просто некому», – подчеркнули в организации.

Конструкторы сохранили мощь термобарического поражения, свойственную гусеничному «Солнцепеку», но внесли ряд важных изменений в конструкцию. Колесная база, автоматизированная перезарядка и новая система управления огнем сделали технику более мобильной.

Обновленная электроника позволяет наносить точечные удары и гарантированно уничтожать объекты врага. Благодаря колесному шасси экипаж может оперативно развернуться на любой позиции, выполнить залп и мгновенно покинуть место стрельбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростехе заявили о значительном превосходстве России над странами НАТО в производстве тяжелых огнеметных систем. Обновленные термобарические боеприпасы увеличили радиус поражения и мощность взрыва комплекса.