22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.9 комментариев
Россия и Китай предложили Совбезу ООН осудить нападение США на Иран
Российская, китайская и пакистанская делегации распространили проект резолюции в Совбезе ООН с осуждением ударов США по иранским объектам и призывом к прекращению огня, сообщил источник.
Проект резолюции был представлен делегациями России, Китая и Пакистана среди членов Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости». В документе содержится требование немедленного и безоговорочного прекращения огня после атаки США по иранским ядерным объектам, находящимся под наблюдением МАГАТЭ. Также в проекте резолюции выражено решительное осуждение этих ударов, которые, как отмечается, представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.
Авторы документа подчеркнули необходимость защиты гражданского населения в соответствии с международным правом. Кроме того, они призвали к дипломатическому урегулированию ситуации и предложили гарантировать мирный характер иранской ядерной программы в обмен на отмену всех санкций – как многосторонних, так и односторонних.
Источник уточнил, что Совет Безопасности не планирует голосовать по проекту резолюции в воскресенье, когда должно состояться заседание СБ ООН по поводу атаки США против Ирана.
Ранее Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.
В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.