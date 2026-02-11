  • Новость часаЛавров пообещал честное международное наблюдение на выборах в Госдуму
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз испугался критической зависимости от США
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    Грузинский эксперт призвал Азербайджан и Армению не впадать в эйфорию в отношениях с США
    Богомолов отказался от должности ректора МХАТ
    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине
    Россия намерена обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы
    Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    Госдума решила обязать мигрантов проходить медосмотр после въезда в Россию
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    11 комментариев
    11 февраля 2026, 14:58 • Новости дня

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Политолог Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    10 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    Комментарии (19)
    10 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине

    Брюссель решил пересмотреть бюджет ЕС для поиска денег на финансирование Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    Европарламент утвердил проведение голосования по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки Евросоюза. Данная процедура необходима для того, чтобы Брюссель получил возможность осуществлять заимствования на внешних рынках и предоставлять Киеву кредит под гарантии общеевропейского бюджета, отмечает РИА «Новости».

    Большинство депутатов поддержали внесение изменений на голосовании. Окончательное голосование по соответствующим поправкам назначено на среду. В этот же день в Европарламенте пройдет утверждение самого кредита и изменений в механизме фонда ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.

    Ранее лидеры стран ЕС на саммите в декабре приняли решение о выделении Украине кредита на 90 млрд евро на два года под гарантии общеевропейского бюджета. Это решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия.

    Для окончательного оформления кредита Брюсселю необходимо утвердить изменения в бюджете и механизме фонда, а также согласовать детали кредитного инструмента. Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву уже в апреле текущего года.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.

    Напомним, что Брюссель 29 января уже выделил 145 млрд евро на гуманитарную помощь Украине и дополнительно направил 8 млрд евро Молдавии для поддержки беженцев с Украины.

    Комментарии (7)
    11 февраля 2026, 10:12 • Новости дня
    Politico сообщила о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности
    Politico сообщила о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США, пишет газета Politico.

    Стремление Европы к большей самостоятельности вновь обнажило старые разногласия внутри Евросоюза, пишет Politico.

    Накануне неформального саммита ЕС, который должен дать политические ориентиры для Еврокомиссии, лидеры блока сталкиваются с серьезными разногласиями в вопросах обороны, экономики и снижения зависимости от США. Хотя на встрече не ожидается юридически обязывающих решений, она определит направления для дальнейших инициатив.

    Глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил: «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины». Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что Европе нужно сплотиться и действовать сообща, а не жаловаться: только так, по его словам, ЕС сможет занять действительно сильную позицию.

    Разногласия особенно заметны между Францией и Германией: Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, Макрон пригрозил приостановить совместную с Германией программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя. Немецкий чиновник на условиях анонимности заявил, что подобные инициативы отвлекают от реальных проблем, таких как низкая производительность.

    Другие страны, включая Италию и страны Балтии, также заняли отличающиеся позиции. Германия и Италия выступают против французских инициатив и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Германия и Италия предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала, которую поддерживал экс-глава ЕЦБ Марио Драги, но которая годами блокируется из-за опасений Берлина и Рима за свои региональные банки.

    На фоне угроз со стороны администрации Дональда Трампа дискуссии о независимости ЕС обострились. В январе после саммита, когда Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости самостоятельности Европы, дипломаты называли этот момент переломным. Однако многие страны не готовы идти на обострение отношений с Вашингтоном, опасаясь за свои компании. Сам Макрон отметил, что кажущееся облегчение от завершения кризиса с Гренландией – иллюзорно, а угрозы со стороны США сохраняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая национальная стратегия обороны США обязала европейские страны самостоятельно решать вопросы, связанные с поддержкой Украины.

    Источник сообщил, что США и ЕС разработали план по обеспечению процветания Украины на сумму 800 млрд долларов.

    Европейские страны оказались без прямого руководства со стороны США.

    Комментарии (2)
    10 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы в Италии

    Минспорта сообщило о триумфе россиян на ЧЕ по плаванию в ледяной воде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде в Италии, установив несколько новых мировых и европейских рекордов.

    Российские пловцы стали абсолютными лидерами чемпионата Европы по плаванию в ледяной воде, который прошел вблизи озера Мольвено в Италии, передает Минспорта.

    В соревнованиях участвовали более 500 атлетов из 32 стран, однако именно представители России одержали наибольшее количество побед и установили ряд рекордов.

    В копилке сборной оказалось 54 медали, причем почти половина из них – золотые. Российские спортсмены отличились не только количеством призовых мест, но и качеством результатов, обновив несколько мировых и европейских рекордов.

    Одной из главных героинь турнира стала Виктория Лисицкая. «За один день она установила три мировых рекорда, показав феноменальную скорость как в индивидуальных заплывах, так и в эстафете», – говорится в сообщении.

    Комментарии (6)
    10 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Должности командующих ключевыми региональными штабами НАТО в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые до этого занимали представители США, теперь переданы европейским странам.

    Альянс сообщил, что с 6 февраля принято новое распределение постов в командной структуре, благодаря чему европейские союзники, включая недавних членов, получат больше ответственности, передает ТАСС.

    В частности, пост командующего штабом НАТО в Норфолке перейдет к Британии. Этот штаб координирует морские операции и учения альянса в Северной Атлантике. Итальянские военные возглавят командование в Неаполе, занимающееся планированием деятельности в Средиземноморском регионе.

    Штаб в Брюнсюме, который курирует работу в Восточной Европе, начиная с настоящего момента будет находиться под руководством Польши и Германии на ротационной основе. Ранее эти должности традиционно занимали американские военные.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Газета Washington Post узнала о желании Пентагона сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    Комментарии (2)
    10 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией

    FT: ЕС готов ввести полный запрет на криптовалютные транзакции с Россией

    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена полностью запретить криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь обход санкций через альтернативные финансовые механизмы, пишет The Financial Times (FT).

    Газета FT ознакомилась с внутренним документом ЕК, в котором Брюссель предлагает ввести всеобъемлющий запрет на деятельность российских криптовалютных платформ, передает РБК.

    ЕК рассматривает такой подход, как более эффективную альтернативу точечному внесению отдельных компаний в санкционные списки, говорится в материале. В документе отмечается, что подобные «адресные» меры не работают, поскольку приводят лишь к появлению новых структур для обхода ограничений. В ЕК считают, что российские криптоплатформы используются для «содействия торговле товарами, которые могут применяться в конфликте на Украине».

    Согласно новым предложениям, Евросоюз намерен запретить любое сотрудничество с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов. Под ограничение должны попасть все платформы, созданные в России для перевода и обмена криптовалютой. В ЕК подчеркивают, что цель запрета – обеспечить максимальную эффективность санкционной политики против Москвы.

    Ранее Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    Комментарии (5)
    11 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы

    Песков: Россия будет общаться с США для решения вопроса сделок с нефтью Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России намерены обсудить с США ситуацию, связанную с введённым запретом на участие в нефтяных сделках с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия планирует использовать существующие каналы связи с Соединенными Штатами для разъяснения ситуации вокруг запрета на участие в сделках с венесуэльской нефтью, передает РИА «Новости».

    Песков заявил журналистам, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по данному вопросу.

    Ранее власти США ввели запрет на транзакции с Россией в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    OFAC отметило, что смягчение санкций в отношении Венесуэлы не распространяется на лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии противоречий между заявлениями и действиями США в отношении России.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (10)
    10 февраля 2026, 21:11 • Новости дня
    Объявлено о намерении ЕС ввести санкции против рэпера Тимати

    EUobserver: ЕС намерен ввести санкции против Тимати и гендиректора театра Мариуполя Солонина

    Объявлено о намерении ЕС ввести санкции против рэпера Тимати
    @ Artem Sobolev/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    По информации СМИ, Евросоюз собирается включить российского рэпера Тимати и руководителя Мариупольского театра Игоря Солонина в новый санкционный список.

    Введение санкций против российских граждан анонсировало издание EUobserver, ссылаясь на внутренние документы Евросоюза. В их число, как отмечается в материале, войдут популярный певец Тимур Юнусов, известный как Тимати, который ранее выступал в Крыму, а также генеральный директор Мариупольского театра Игорь Солонин.

    В статье подчеркивается, что решение о санкциях связано с их деятельностью на территориях, которые Евросоюз считает спорными, а также с поддержкой культурных инициатив, не одобряемых странами Запада. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов на территории объединения.

    Других деталей о точных формулировках и сроках введения ограничительных мер пока не приводится. Ожидается, что меры будут официально утверждены в ближайшее время, уточняет EUobserver.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует включить «Башнефть» и восемь российских НПЗ, включая завод в Туапсе, в двадцатый пакет санкций.

    Еврокомиссия анонсировала новый пакет ограничений с полным запретом на обслуживание перевозок российской нефти и банковскими ограничениями.

    Европейский суд решил, что запрет на ввоз автомобилей из России действует для всех, вне зависимости от цели ввоза или типа сделки.

    Комментарии (2)
    11 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Генконсул Марков: Украинцы в США интересуются переездом в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Живущие в Соединенных Штатах украинские граждане стали в разы чаще интересоваться государственной программой переселения в Россию, заявил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков.

    Украинцы активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников в Россию, Сказал Марков РИА «Новости».

    «Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло», – подчеркнул он.

    По словам дипломата, мотивы для релокации у людей разные. Одни стремятся воссоединиться с близкими родственниками, другим оказалась чужда американская действительность, а ментально и идеологически ближе Россия.

    Также многих пугает перспектива принудительного возвращения на Украину. Это связано с ужесточением миграционной политики Вашингтона в отношении украинцев, отметил генконсул.

    В ноябре прошлого года сообщалось, что с начала 2025 года Россию посетили 25 тыс. 352 гражданина Украины, 24 тыс. 399 граждан этой страны прибыли авиарейсами. На автомобилях приехали 871 человек.

    Комментарии (2)
    11 февраля 2026, 06:11 • Новости дня
    Британский аналитик Меркурис: Россия жестко отреагирует на слова Каллас

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Евросоюза совершает фундаментальную ошибку, надеясь на уступки Москвы без жесткого ответного удара, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Российская сторона не потерпит диктата со стороны Брюсселя, указал эксперт, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о списке с требованиями к России, передает РИА «Новости».

    По его мнению, надежды на односторонние шаги России беспочвенны.

    «Мне кажется, что для нее это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий», – сказал он.

    Специалист предупредил, что двусторонние отношения продолжат деградировать, если европейский дипломат не прекратит сознательный курс на эскалацию конфликта.

    Аналитик констатировал отсутствие предпосылок для улучшения ситуации в будущем, пока Евросоюз не научится слушать.

    Напомним, глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что скоро представит перечень условий для России по урегулированию конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией восприняла это категоричное высказывание Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 05:58 • Новости дня
    Владелец «Вкусно – и точка» Говор оценил шансы на возвращение McDonald’s

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возвращение американской сети фастфуда McDonald’s (Макдоналдс) в Россию маловероятно, так как это экономически нецелесообразно, заявил владелец «Вкусно – и точка» Александр Говор.

    «Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны», – сказал Говор в беседе с РБК.

    Он добавил, что взял на себя обязательства, которые должен был выполнить через два года, но их удалось выполнить на полгода раньше.

    Бизнесмен отметил, что россияне привыкли к «Вкусно – и точка», потому у McDonald’s не будет такого потока посетителей, который наблюдался до ухода сети из России.

    Кроме того, предприниматель указал, что сейчас стороны не поддерживают общение.

    В ноябре 2025 года McDonald's регистрировал в России семь товарных знаков.

    В феврале McDonald's получила право использовать свой товарный знак в России для продажи еды, напитков, игрушек и посуды.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 22:29 • Новости дня
    Фицо заявил о необходимости диалога ЕС с Россией вместо санкций

    Фицо заявил, что ЕС показал бы силу в случае начала прямых переговоров с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что реальное проявление силы Европейского союза заключалось бы в начале переговоров с Россией, а не в новых санкциях.

    Премьер Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания Славковского формата заявил, что Европейский союз мог бы продемонстрировать свою силу, если бы начал переговоры с Россией, передает РИА «Новости».

    По его словам, вместо закрытых обсуждений и введения 20-го пакета санкций, лидерам ЕС и крупных стран стоит набраться смелости и сесть за стол переговоров с Москвой.

    Фицо отметил, что Франция, Британия и США, как бывшие союзники СССР во Второй мировой войне, могли бы использовать торжества по случаю Дня Победы в Москве для диалога с Россией.

    Он подчеркнул, что политика санкций воспринимается им скорее как демонстрация слабости Европейского союза, а не силы.

    Ранее сообщалось, что новый пакет санкций включает общесекторальные ограничения. Евросоюз переходит от схемы предельных цен стран G7 к полному запрету на морские перевозки российской нефти.

    Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.

    До этого Фицо призвал восстановить отношения с Россией.

    Комментарии (0)
    Главное
    При стрельбе в колледже Анапы погиб охранник
    Политолог: Киев развязал себе руки для кражи украинских детей
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Главком ВС Норвегии заявил о риске «захвата земель» Россией
    ЦБ предложил решение спора банков и маркетплейсов
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    Telegram оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент

    Евросоюз испугался критической зависимости от США

    Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от американских платежных систем. Брюссель уже давно мог бы создать собственных конкурентов Visa и Masterсard, действующих по всему миру, ведь евро – резервная валюта. Однако он не сделал это. Почему ЕС бездействовал и оказался так уязвим? Подробности

    Перейти в раздел

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Макрон захотел говорить с Россией

    Москва и Париж возобновили контакты на техническом уровне. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, эту же линию должны поддержать другие страны Европы. Тем не менее в экспертном сообществе сомневаются в искренности главы Пятой республики. Почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации