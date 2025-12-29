Tекст: Антон Антонов

Войска России развивают наступление на Сумском направлении несмотря на сложные погодные условия. Боевые действия сопровождаются интенсивной работой авиации, артиллерии и ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ, что позволило российским штурмовикам продвинуться на семи участках в Сумском и Краснопольском районах. Продвижение составило до 600 м. В результате боев были взяты в плен четверо украинских военных.

ВСУ попытались провести контратаку двумя штурмовыми группами в районе Андреевки, однако «Северяне» с помощью разведки своевременно раскрыли выдвижение противника. «Комплексным огневым поражением атака сорвана, обе боевые группы врага уничтожены», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Теткинском и Глушковском направлениях серьезных изменений не было, артиллерия группировки «Север» наносила удары по ВСУ в районе Рыжевки.

В Харьковской области штурмовые подразделения продвигаются южнее Волчанска и на Хатненском участке при поддержке ВКС, артиллерии и ТОС. ВСУ пытаются укрепить оборону и переходить к контратакам, но значимого успеха не добились.

В районе Старицы российские войска заняли новые позиции в лесных массивах, продвинувшись до 200 м, также ударами авиации поражены позиции ВСУ вблизи Избицкого и Рубежного. На юго-западе Лимана отмечено успешное продвижение российских войск на 700 м, в плен был взят еще один украинский военнослужащий. Попытка контратаки ВСУ не принесла результата – штурмовая группа была уничтожена.

В районе Меловое-Хатнее «Северяне» расширяют полосу контроля возле российской границы, продвижение составило 700 м, ударами БПЛА «Герань-2» уничтожены склады и позиции ВСУ у Великого Бурлука, а ТОС-1А работали по районам Ольховатки.

На Липцовском участке без существенных изменений, расчеты FPV-дронов с артиллерией группировки «Север» уничтожили транспорт и средства радиоэлектронной борьбы ВСУ около Липцов.

«За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской), пять взято в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска сбежали с ряда позиций в лесу возле Лимана – на шести опорных пунктах из 14-ти, захваченных группировкой российских войск «Север», личный состав ВСУ попросту отсутствовал.