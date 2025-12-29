  • Новость часаЖертвами аварии пассажирского поезда в Мексике стали 13 человек
    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    Лукашенко сообщил о нормальном самочувствии после падения на лед
    Названа средняя стоимость бутерброда с красной икрой
    Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    13 комментариев
    Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    38 комментариев
    Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    5 комментариев
    29 декабря 2025, 06:50 • Новости дня

    «Северяне» отразили попытки контратак ВСУ на Сумском и Харьковском направлениях

    «Северяне» отразили попытки контратак ВСУ на Сумском и Харьковском направлениях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» отразила попытки контратак вооруженных сил Украины на Сумском и Харьковском направлениях.

    Войска России развивают наступление на Сумском направлении несмотря на сложные погодные условия. Боевые действия сопровождаются интенсивной работой авиации, артиллерии и ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ, что позволило российским штурмовикам продвинуться на семи участках в Сумском и Краснопольском районах. Продвижение составило до 600 м. В результате боев были взяты в плен четверо украинских военных.

    ВСУ попытались провести контратаку двумя штурмовыми группами в районе Андреевки, однако «Северяне» с помощью разведки своевременно раскрыли выдвижение противника. «Комплексным огневым поражением атака сорвана, обе боевые группы врага уничтожены», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Теткинском и Глушковском направлениях серьезных изменений не было, артиллерия группировки «Север» наносила удары по ВСУ в районе Рыжевки.

    В Харьковской области штурмовые подразделения продвигаются южнее Волчанска и на Хатненском участке при поддержке ВКС, артиллерии и ТОС. ВСУ пытаются укрепить оборону и переходить к контратакам, но значимого успеха не добились.

    В районе Старицы российские войска заняли новые позиции в лесных массивах, продвинувшись до 200 м, также ударами авиации поражены позиции ВСУ вблизи Избицкого и Рубежного. На юго-западе Лимана отмечено успешное продвижение российских войск на 700 м, в плен был взят еще один украинский военнослужащий. Попытка контратаки ВСУ не принесла результата – штурмовая группа была уничтожена.

    В районе Меловое-Хатнее «Северяне» расширяют полосу контроля возле российской границы, продвижение составило 700 м, ударами БПЛА «Герань-2» уничтожены склады и позиции ВСУ у Великого Бурлука, а ТОС-1А работали по районам Ольховатки.

    На Липцовском участке без существенных изменений, расчеты FPV-дронов с артиллерией группировки «Север» уничтожили транспорт и средства радиоэлектронной борьбы ВСУ около Липцов.

    «За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской), пять взято в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска сбежали с ряда позиций в лесу возле Лимана – на шести опорных пунктах из 14-ти, захваченных группировкой российских войск «Север», личный состав ВСУ попросту отсутствовал.

    28 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трое диверсантов, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины, были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Красноармейска в ДНР, пишут СМИ.

    Задержанные должны были стать «спящими» агентами и дожидаться взятия города силами ВС России, после чего предполагалось, что они легализуются с российскими паспортами и приступят к разведывательной и подрывной работе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Предполагалось, что диверсанты получат российские паспорта и будут ждать дальнейших указаний от украинской разведки», – сказано в публикации. Операцию по пресечению их планов удалось провести благодаря быстрым действиям сотрудников ФСБ.

    Все трое задержанных после ареста рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды украинской армии. По их словам, им поставили ультиматум: либо участвовать в боях в штурмовых отрядах, либо сотрудничать с ГУР Украины в качестве агентов.

    Ранее суд приговорил диверсанта СБУ в Донбассе к 22 годам колонии.

    На прошлой неделе группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Комментарии (4)
    28 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС

    Telegraph: Стармер пропустил разговор лидеров ЕС с Зеленским из-за нехватки времени

    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер не принял участие в телефонном разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед встречей главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Daily Telegraph.

    Причиной стала нехватка времени у Стармера, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что участие премьер-министра Британии в этом совещании изначально не планировалось. В ходе телефонного разговора Британию представлял советник главы правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Он нередко бывает участником подобных обсуждений от имени Лондона.

    Помимо Пауэлла, на звонке присутствовали и другие советники европейских лидеров по вопросам безопасности.

    Напомним, Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом.

    Белый дом сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (13)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию

    FT: Зеленский хочет добиться давления на Россию от США после встречи с Трампом

    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский, выступая перед лидерами ЕС, заявил, что не рассчитывает на одобрение своего мирного плана Москвой. Его приоритет – добиться от Вашингтона усиления давления на Россию, сообщают СМИ.

    Как пишет Financial Times (FT), Зеленский в ходе телефонной конференции с лидерами ЕС 27 декабря заявил, что не ожидает согласия Москвы на предложенный Киевом мирный план из 20 пунктов. Со ссылкой на два осведомленных источника издание отмечает, что Зеленский в своих заявлениях был максимально откровенен по поводу перспектив принятия российской стороной украинских предложений, передает РБК.

    В ходе разговора Зеленский подчеркнул, что основная цель теперь – добиться смещения фокуса Вашингтона на усиление «давления на Россию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер сообщил, что президент США Дональд Трамп не окажет поддержки плану Зеленского по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее The Hill отметило, что Трамп преуменьшил оптимизм Зеленского относительно предложенного мирного плана из 20 пунктов.

    Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (4)
    28 декабря 2025, 13:44 • Новости дня
    На Украине придумали способ увеличить количество ТЦК

    На Украине решили создать ТЦК в сельских населенных пунктах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины зарегистрировали в Верховной раде законопроект о создании территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на уровне сельских и поселковых населенных пунктов.

    В настоящее время жители сёл и небольших посёлков прикреплены к районным ТЦК, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что новые сельские и поселковые ТЦК будут наделены такими же полномочиями, как и городские. Они займутся учетом военнообязанных и проведением мобилизационных мероприятий, а также предоставлением административных и социальных услуг, в том числе по вопросам отсрочек от призыва.

    В пояснительной записке к законопроекту, которую подписал министр обороны Украины Шмыгаль, сказано: «Это позволит оптимизировать процессы мобилизации и привлечения к ответственности нарушителей, разгрузить руководителей районных территориальных центров комплектования и повысить эффективность деятельности таких центров», пишет «Страна.ua».

    Кроме того, документ предполагает трансформацию действующих обособленных отделений районных ТЦК, работающих в сельских местностях, в полноценные территориальные центры.

    Ранее депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что территориальные центры комплектования скрывает 99% избиений мобилизованных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники территориального центра комплектования напали на ветерана ВСУ в Черкасской области Украины. Мужчина с инвалидностью третьей группы пострадал при попытке предотвратить насильственную мобилизацию своего брата в поселке Стеблев в Черкасской области.

    Комментарии (8)
    28 декабря 2025, 10:20 • Новости дня
    Welt: Трамп не одобрит план Зеленского по Украине
    Welt: Трамп не одобрит план Зеленского по Украине
    @ CNP/Admedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не окажет поддержки плану Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине, такое мнение высказал корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер.

    Журналист пояснил, что требования Зеленского о территориальных уступках со стороны России, скорее всего, будут отвергнуты американской стороной, передает РИА «Новости».

    По словам Вайнера, инициатива Зеленского не содержит никаких конструктивных элементов и воспринимается исключительно как «медианаступление». Он подчеркнул, что это предприятие украинского лидера направлено на то, чтобы отвлечь внимание общественности от неудач на поле боя.

    Вайнер также заметил, что параллельно Зеленский пытается создать себе образ миротворца на международной арене. «Это безусловно медианаступление, которое президент Украины начал в краткосрочной перспективе», – подчеркнул немецкий корреспондент.

    Ранее The Hill отметило, что Трамп преуменьшил оптимизм Владимира Зеленского относительно предложенного мирного плана из двадцати пунктов.

    Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией, поскольку в ближайшие месяцы Украине грозят потери новых территорий, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята», – сказал Трамп.

    В ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским Трамп отметил, что территориальный вопрос в украинском конфликте остается неурегулированным. По его словам, линии соприкосновения на Украине пока не согласованы, но стороны близки к соглашению, передает РИА «Новости».

    «Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что все движется в правильном направлении», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о статусе Донбасса.

    Трамп выразил надежду, что оставшиеся вопросы урегулирования на Украине могут быть согласованы в течение ближайших недель. Он заявил, что по урегулированию на Украине остались один-два острых вопроса.

    По его оценкам, встреча с Зеленским прошла хорошо, были обсуждены многие темы, а  урегулирование украинского конфликта становится все ближе, поскольку удалось достичь согласия по 95% ключевых вопросов.

    Трамп сообщил, что значительную часть гарантий безопасности для Украины возьмет на себя Европа, однако США также предоставят необходимую помощь. Он подчеркнул, что разговор с европейскими лидерами прошел конструктивно: «Все они прекрасные лидеры, и мы отлично пообщались с ними. После того, как мы закончили, мы решили, что было уместно поговорить с ними, и наша встреча прошла отлично».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась. Украинские СМИ сообщали, что Трамп и Зеленский после беседы американской и украинской делегаций также провели телефонный разговор с европейскими лидерами.

    Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который сильно обеспокоил украинскую делегацию.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    @ CNBC-TV18/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Для переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский снова выбрал неофициальный стиль одежды, надев черную рубашку и черную куртку.

    Зеленский вновь решил не соблюдать строгий дресс-код, который обычно требуется для подобных официальных мероприятий. Он прибыл на переговоры в черной рубашке и черной куртке, напоминающей пиджак, как это уже было во время предыдущей встречи с Трампом.

    Президент США, по крайней мере на камеры, решил не обращать внимания на внешний вид украинского лидера, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский поссорился с Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Тогда Зеленский пришел на встречу в Овальный кабинет в поло. По мнению западных СМИ, это стало одной из причин провала переговоров.

    Комментарии (6)
    28 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» за последние сутки освободили шесть населенных пунктов, в том числе Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны отмечено: «В результате решительных действий освобождены основные населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное». Также российские войска нанесли значительный урон живой силе и технике противника в ряде других районов ДНР и Днепропетровской области.

    В ведомстве уточнили, что поражения понесли два механизированных, пехотная, две десантно-штурмовые, аэромобильная бригады, три штурмовых полка ВСУ, две бригады морской пехоты, бригада спецназначения «Азов» (признана в России запрещенной террористической организацией), а также часть подразделений теробороны и национальной гвардии в районах населенных пунктов Ленино, Ивановка, Торецкое и других.

    На северном направлении подразделения группировки «Север» улучшили свои позиции и нанесли урон штурмовому полку ВСУ у Кондратовки в Сумской области. На Харьковском направлении подразделения ВСУ потеряли до 140 бойцов и 12 автомобилей в районах Веселого, Избицкого, Старицы и Стогнии, уточнили в ведомстве.

    В сообщении говорится, что в зоне ответственности группировки «Запад» потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 американского производства, три бронированные машины и 10 пикапов. Были уничтожены пять складов боеприпасов в Харьковской области.

    Отмечается, что на Купянском направлении за сутки отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка, уничтожены до 15 боевиков и танк Т-64, сообщает Минобороны. Южная группировка заняла более выгодные позиции, причинив потери семи механизированным и аэромобильным бригадам ВСУ.

    Общие потери противника на этом участке за сутки превысили 500 военнослужащих, также уничтожены три бронированные машины, автомобили, склады боеприпасов и станция радиоэлектронной разведки. Группировка «Восток» завершила освобождение Гуляйполя в Запорожской области и продолжает наступление вглубь обороны противника, отметили в Минобороны.

    Под Степногорском, освобожденном войсками группировки «Днепр», ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, бронированную машину и семь автомобилей. Российская авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по энергетическим объектам, заводам, местам дислокации войск и наемников в 148 районах, заявили в пресс-службе.

    Средства ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу и 370 беспилотников. В целом с начала проведения спецоперации на Украине, по данным Минобороны, уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, более 105 тыс. беспилотников, более 26 тыс. танков и боевых машин, более 32 тыс. артиллерийских систем и свыше 50 тыс. единиц специальной военной техники, добавили в ведомстве.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук сообщил президенту России Владимиру Путину, что силы группировки «Центр» провели успешную операцию в Димитрове, завершив разгром формирований противника и приступив к стабилизации ситуации. Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова.

    В пятницу российские войска освободили Косовцево в Запорожской области. А до этого ВС РФ освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.

    Комментарии (2)
    29 декабря 2025, 01:03 • Новости дня
    Встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась
    Встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский завершили встречу во Флориде, которая проходила в резиденции Мар-а-Лаго.

    Согласно пресс-пулу Белого дома, Трамп лично встретил Зеленского у парадного входа в резиденцию Мар-а-Лаго в 13.26 по местному времени (21.26 мск), передает РИА «Новости».

    Через несколько минут стороны переместились в обеденный зал, где провели основную часть переговоров. В ходе мероприятия Трамп и Зеленский общались более двух с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США. Украинские СМИ сообщали, что Трамп и Зеленский также провели телефонный разговор с европейскими лидерами.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Встреча Трампа и Зеленского началась во Флориде

    Tекст: Ольга Иванова

    В поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида стартовали переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским, встреча началась позже запланированного времени.

    Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским стартовала во Флориде, передает РИА «Новости». Саммит проходит в резиденции Мар-а-Лаго, куда Зеленского привезли на черном бронированном автомобиле американского правительства. Трамп лично встретил украинского лидера у парадного входа.

    Церемония началась с опозданием относительно расписания Белого дома. Причины переносы стартового времени администрация не озвучила.

    Перед входом в резиденцию установили флаги США и Украины, создавая атмосферу официального приема. По сведениям агентства, при прибытии в аэропорт Майами украинского президента никто из американских чиновников не встречал. Для Зеленского это первая встреча с президентом США, проходящая именно во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт недавнего разговора между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 08:10 • Новости дня
    ВСУ дезертировали целыми подразделениями в ходе боев у Гуляйполя

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе Гуляйполя Запорожской области зафиксированы массовые случаи дезертирства среди военнослужащих ВСУ, крупными группами они покидали позиции.

    Бойцам ВС России здесь противостояли подразделения 102-й отдельной бригады теробороны, а также 33-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    «Уровень дезертирства высок на всех направлениях, однако есть характерные отличия. На Запорожском и Днепропетровском направлениях чаще происходят случаи оставления позиций, то есть, по сути, саботаж поставленной боевой задачи, что в том числе является причиной ослабления украинской обороны. Особенно наглядно данная ситуация проявилась под Гуляйполем, где позиции покидали целые подразделения», – приводит агентство слова собеседника.

    Кроме того, источник отметил, что на Херсонском направлении чаще фиксируются случаи оставления частей, когда военнослужащие покидают пункты временной дислокации и не возвращаются. По его данным, подобные самовольные уходы в ВСУ происходят на всех этапах службы – как во время прохождения «учебки», так и на передовых позициях.

    Накануне президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова.

    Путин назвал освобождение Гуляйполя значимым успехом и подчеркнул открытие новых возможностей для наступления.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 15:30 • Новости дня
    В Верховную раду Украины внесли проект об увольнении главы СБУ и генпрокурора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Верховной рады Украины получили на рассмотрение проекты постановлений об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и генерального прокурора Руслана Кравченко.

    На сайте парламента сообщается, что документы были внесены на рассмотрение в ходе 14-й сессии девятого созыва, передает РИА «Новости».

    В документах не указаны основания для освобождения Малюка и Кравченко с занимаемых должностей. Согласно регламенту, профильный комитет парламента обязан рассмотреть представленные проекты в течение 30 дней и предоставить рекомендации для дальнейшей работы над ними.

    В январе на Украине был уволен замминистра обороны страны Дмитрий Клименков.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Вице-спикер бундестага призвал Мерца начать поставки Taurus Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-председатель бундестага Омид Нурипур попросил канцлера Фридриха Мерца не ограничиваться словами поддержки и разрешить поставки ракет Taurus Киеву.

    Вице-председатель бундестага Омид Нурипур, бывший лидер «Зеленых», призвал канцлера Фридриха Мерца открыть путь для поставок ракет Taurus Украине, передает РИА «Новости». Обращение прозвучало накануне встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

    В интервью Berliner Morgenpost Нурипур отметил: «Хорошо, что федеральный канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Теперь Мерцу следует придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции, и открыть путь для поставок ракет Taurus». По мнению политика, недостаточно ограничиваться поддержкой Зеленского только в телефонных разговорах.

    Отметим, что вопрос передачи дальнобойных ракет Taurus на Украину обсуждается в Германии не первый месяц и вызывает острые политические споры. Власти Германии до сих пор не дали окончательного разрешения на эти поставки.

    Ранее немецкие СМИ сообщали, что Берлин отказался поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, но решил нарастить финансовую помощь ему на 3 млрд евро в 2026 году.

    В Кремле поясняли, что вмешательство Германии в конфликт на Украине – не новость для России.

    Комментарии (3)
    28 декабря 2025, 07:59 • Новости дня
    ВСУ сбежали с позиций в лесу возле Лимана

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска сбежали с ряда позиций в лесу возле Лимана – на шести опорных пунктах из 14-ти, захваченных группировкой российских войск «Север», личный состав ВСУ попросту отсутствовал.

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы взламывали оборону южнее Волчанска и продвинулись на Хатненском участке. Авиация и артиллерия точечно наносили удары, учитывая погодные условия, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Старицы отмечено продвижение «Северян» на двух участках – до 150 м в лесных массивах. В лесу возле Лимана заняты 14 опорных пунктов ВСУ, общее продвижение составило до 900 м.

    «На шести из 14-ти занятых «Северянами» позиций личный состав противника попросту отсутствовал. Враг спешно сбежал оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны», – говорится в сообщении.

    На линии Меловое-Хатнее наступление продолжилось на восьми участках с общим приростом до 650 м, активно велась зачистка лесных массивов около Двуречанского. На Липцовском участке существенных изменений не наблюдалось.

    Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжили наступление в Сумской области. Основной прогресс зафиксирован на восьми участках в Сумском районе и трех в Краснопольском – общая глубина продвижения составила до 750 м.

    Российская авиация, а также расчеты ударных беспилотников точечно нанесли удары по выявленным целям. ВСУ пытались перегруппироваться и оказывали серьезное сопротивление.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта изменений за сутки не отмечалось. Авиация ВКС работала по позициям украинских военных у Павловки.

    «За сутки потери противника составили свыше 110 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 30 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 23:10 • Новости дня
    Стал известен состав делегаций на встрече Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго

    Кушнер и Уиткофф приняли участие в переговорах Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго

    Tекст: Антон Антонов

    Стал известен состав делегаций американской и украинской сторон на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    В украинскую делегацию вошли посол в США Ольга Стефанишина, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый замглавы МИД Сергей Кислица, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Алексей Соболев и внештатный советник офиса президента Александр Бевз, передает ТАСС.

    Соединенные Штаты представляют госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Ден Кэйн, спецпосланник Стивен Уиткофф, руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, ее заместитель Стивен Миллер, зять Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы закупок Джош Грюнбаум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Трамп выразил мнение, что и Россия, и Киев стремятся к миру на Украине.

    В декабре президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Комментарии (0)
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

