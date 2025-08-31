Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.2 комментария
Ушаков: У Путина запланирована встреча с премьером Словакии Фицо
Президент России Владимир Путин, находящийся сейчас в китайском Тяньцзине, планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
На вопрос о предстоящих переговорах Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым ответил коротко: «Планируется», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов. Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.
В воскресенье президент России начал серию двусторонних переговоров в рамках своего четырехдневного визита в Китай, первой из которых стала встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.