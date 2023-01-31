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Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве
Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве Мнангагве
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Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве трактор Belarus 92s для подсобного хозяйства.
Президент Зимбабве Мнангагве подарил в ответ Лукашенко чучело льва, главы государств обменялись подарками на церемонии передачи зимбабвийским аграриям сельхозяйственной техники из Белоруссии, передает БелТА.
Также Лукашенко выразил благодарность США и Западу за санкции, поскольку в ином случае на поле в Зимбабве стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие.
Белорусский президент добавил, что в Зимбабве живут друзья Белоруссии, и страны налаживают сотрудничество, чтобы достичь общего блага.
Осенью 2022 года Лукашенко вручил трактор российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения.
Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
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В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.
В США испугались катастрофы из-за отказа мира от нефтедоллара
Пол Крейг Робертс: Отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофическим событиям в США
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Отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара окажет серьезное негативное воздействие на стоимость американской валюты и приведет к катастрофическим событиям в США, выразил уверенность сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.
По мнению бывшего сотрудника Белого дома, недавнее заявление Саудовской Аравии о том, что Эр-Рияд готов принимать платежи за нефть в отличных от доллара валютах, имеет огромную важность, так как конец нефтедоллара окажет серьезное негативное воздействие на стоимость американской валюты, а также на инфляцию и процентные ставки в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».
Робертс подчеркнул, что финансовая политика Вашингтона, направленная на конфискацию активов и введение санкций, подорвала позиции доллара, теперь многие страны выражают желание использовать национальные валюты для международной торговли, чтобы не зависеть от возможных угроз со стороны США.
Экс-сотрудник Белого дома выразил уверенность, что возможный отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара обрушит спрос на американскую валюту и стоимость доллара. Он назвал такое развитие событий серьезной угрозой для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков.
Ранее Китай призвал Саудовскую Аравию расширять торгово-экономическое сотрудничество и создать зону свободной торговли между КНР и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Эксперты оценили данные о десанте ВСУ на левобережье Днепра возле Херсона
Онуфриенко: Попытки ВСУ высадиться на левобережье Днепра бессмысленны
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Попытки форсировать Днепр выше Херсона и высадиться на левом берегу похожи на желание командования ВСУ прощупать нашу оборону, невзирая на потери личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя появившуюся информацию о попытках ВСУ высадиться на левом берегу Днепра.
«ВСУ неоднократно пытались высадиться на островах, в том числе на острове Большой Потемкин, где их уничтожают. Попробовать высадиться на левом берегу Днепра они, конечно, могут, но шансов уцелеть у них нет», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Я не знаю, где в ВСУ берут таких десантников. По сути, они выполняют роль смертников. Как мы помним, ВСУ много раз подряд высылали подобные группы к Запорожской АЭС и все заканчивалось их уничтожением», – отметил собеседник.
«На левом берегу Днепра у нас построена глубокоэшелонированная оборона, прорвать ее невозможно, поэтому смысла в подобных действиях со стороны ВСУ, кроме как уничтожить собственных солдат, я не вижу. Хотя очевидно, что они пытаются прощупать нашу оборону, невзирая на потери личного состава», – подчеркнул он.
Оценку ситуации дал и военный эксперт Борис Рожин. В своем Telegram-канале он написал, что «такая тактика продолжает использоваться противником достаточно давно – начиная с неудачных попыток высадки десантов на Кинбурнскую косу, которые все были отбиты».
«Далее были попытки установления контроля над рядом островов. Самые известные события разворачивались вокруг острова Большой Потемкин, где они организовывали фотосессию на берегу, хотя остров остается под контролем РФ. Также недавно были попытки десантов у Новой Каховки, успешно отбитые нашими войсками», – напомнил он.
«Сейчас идут новые попытки. Противник прощупывает нашу оборону на левобережье и оценивает возможности для создания полноценного плацдарма в ходе весенне-летней кампании. Недооценивать эту активность противника не стоит», – считает эксперт.
«В порядке несложного вангования – история с «десантом через Днепр» закончится примерно так же, как и с десантом на остров Большой Потемкин», – добавил Рожин.
Ранее в Сети появилась информация, согласно которой около 9.00 вторника противник на трех лодках высадился на левый берег Днепра, находящийся под контролем ВС РФ, и закрепился в ближайших домах.
Согласно карте, опубликованной Тelegram-каналом «Рыбарь», десант противника попытался высадиться в районе озера Круглик.
Во вторник российская артиллерия ликвидировала 120-миллиметровый миномет с расчетом на правом берегу Днепра в Херсонском регионе, сообщается что двое украинских военных погибли, трое ранены.
Ранее бойцы первой Славянской бригады поразили из самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект ВСУ в укрепрайоне на Донецком направлении. А в прошлый четверг российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты
США провели успешный испытательный полет гиперзвуковой ракеты версии Lockheed Martin, следует из заявления американского министерства обороны.
В сообщении говорится, что версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей, передает РИА «Новости».
Отмечается, что прошедший запуск стал финальным испытательным полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA).
В рамках испытаний ракета пролетела со скоростью выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км) расстояние в 300 морских миль (555,6 км).
Напомним, в ноябре армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 14,357 млн долларов для пополнения арсенала РСЗО HIMARS вместо отправленных Украине.
Российские военные взяли под контроль 25 населенных пунктов Харьковского региона
Российские военные контролируют примерно 25 населенных пунктов Харьковского региона, однако они постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, сообщил глава гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, ситуация на этой линии фронта непостоянная и сложная, так как обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне.
Генерал рассказал, как украинские спецслужбы вербуют российских детей
Генерал МВД: Повредивших ж/д пути школьников завербовали украинские спецслужбы
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«В структуре центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) Сил специальных операций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя задержание школьников за повреждение железнодорожных путей в Подмосковье по заданию из мессенджера.
В пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области сообщили, что сотрудники задержали троих учеников восьмого класса из Чехова, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье. Школьники осуществили данное деяние, следуя заданиям неизвестных из мессенджера Telegram, в надежде получить за это денежное вознаграждение.
«Основная версия в таких случаях – это работа спецслужб небезызвестного государства. В структуре центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) Сил специальных операций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь. Они готовят многочисленные вещи такого рода», – говорит Ворожцов.
По его словам, со стороны Украины идет как широкая рассылка в различных мессенджерах, так и личная переписка с теми, кто «засветился» в социальных сетях своими высказываниями, поведением и так далее. Выявить и доказать подлинный источник происхождения чаще всего невозможно.
«Мы в принципе легко узнаем заказчика. Волшебных способов, чтобы уберечь наших детей от вербовки «неизвестных из мессенджеров» нет. Здесь необходим только контроль родителей, воздействие друзей, близких и профилактическая работа правоохранительных органов и спецслужб. Больше в этом случае ничего не придумаешь», – заключил собеседник.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала об открытом Telegram-канале, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции.
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Российские военные предотвратили прорыв спецназа ВСУ в Запорожской области
Спецгруппа ВСУ ночью осуществила попытку прорыва в Запорожской области, ВС России оперативно нанесли по ней удар, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские разведчики обнаружили ночью передвижение спецназа ВСУ и огнем артиллерии и АГС уничтожили противника. Рогов добавил, что сбежать удалось лишь одному диверсанту, передает ТАСС.
Ранее российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ и оперативно передали координаты противника артиллерийским расчетам 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», которые нанесли боевикам огневое поражение.
Названы возможные варианты ответа Ирана на агрессивную риторику Киева
Эксперт Лямин: Заявления Киева провоцируют Иран на жесткие меры
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Тегеран может ограничиться лишь понижением дипломатического статуса отношений с Киевом. Но если будет доказана причастность Украины к атаке в Исфахане, не исключен и военный сценарий, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Юрий Лямин. Ранее стало известно, что Иран может изменить позицию по конфликту на Украине в связи с заявлениями Киева.
«Ответ Ирана во многом зависит от результатов расследования инцидента в Исфахане. Но некоторые представители украинской власти уже успели сделать настолько жесткие заявления, что Тегеран их вряд ли забудет», – сказал старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин.
«Иран крайне раздражен сложившейся ситуацией. В принципе, в данный момент вполне вероятен демарш в дипломатической сфере – уровень двусторонних отношений Киева и Тегерана может быть понижен. Допускаю, что дело может дойти до полного разрыва диалога», – отмечает эксперт.
«Возможна и интенсификация связей с Россией. Однако Иран вряд ли будет афишировать взаимодействие с Москвой ради того, чтобы насолить Украине. Великие дела любят тишину. Особенно учитывая, что наши отношения с Тегераном сейчас на достаточно высоком уровне», – подчеркивает собеседник.
«Если допустить, что по результатам расследования выяснится реальная причастность Киева к событиям в Исфахане, то можно говорить о более жестких мерах ответа, вплоть до военной атаки. Теоретически баллистические ракеты Ирана достают до территории Украины. При этом снаряды пролетают над суверенным воздушным пространством Турции, поэтому ее разрешение не потребуется», – акцентирует Лямин.
«Более того, Иран – очень решительный актор, который привык остаивать свои интересы. И для него будет важно проявить всю свою военную мощь самостоятельно. Поэтому за помощью к России в вопросе, например, согласования выхода в Каспийское море обращаться Тегеран также не станет», – рассуждает эксперт.
Резюмируя, Лямин отметил, что «у Ирана богатый опыт использования баллистических ракет». Он также напомнил о поражении военных баз США в Ираке.
Ранее стало известно, что власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане.
Издание Nur News приводит слова анонимного иранского источника о том, что высказывания Подоляка может быть расценено как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Собеседник также напомнил, что Тегеран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога.
Кроме того, в понедельник МИД Исламской Республики вызвал посла Украины в связи с высказываниями Михаила Подоляка. Напомним, он заявил, что по территории Ирана можно было бы нанести удары за то, что Тегеран оказывает помощь России.
В ночь на воскресенье в иранском городе Исфахане прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.
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В Иране пригрозили Киеву изменением подхода к конфликту на Украине
Nur News: Иран может изменить подход к конфликту на Украине в случае отсутствия опровержения Киева об атаке в Исфахане
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Власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане, сообщил портал Nur News.
По словам неназванного иранского чиновника, если заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Ирана не будут скорректированы официальными властями этой страны, это может привести к реакции Ирана, передает ТАСС.
Источник портала напомнил, что Иран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога. В Тегеране также отметили, что правительство Украины так и не предоставило каких-либо документов, подтверждающих утверждения о том, что Иран якобы оказывал поддержку России оружием.
Источник портала расценил высказывания Подоляка как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Неназванный иранский чиновник предупредил, что акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изменения позиции Ирана относительно конфликта на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению Киева.
Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфахан прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.
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В ДНР заявили о взятии поселков у Артемовска «одного за другим»
Российские военные устанавливают контроль над населенными пунктами у Артемовска одного за другим, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Российские войска движутся достаточно активно, они берут «населенный пункт за населенным пунктом», и сам Артемовск все глубже и глубже попадает в окружение, заявил Гагин в эфире «России 1», передает ТАСС.
Ранее замкомандира батальона «Свобода» украинской нацгвардии Владимир Назаренко заявил, что ситуация у Артемовска сложная, и там творится «сущий ад».
ВСУ оставили первую линию обороны на Запорожском направлении
Украинская первая линия обороны в Запорожской области осталась без защитников, украинские военные отошли на заранее подготовленные позиции, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ оставили почти везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии, заявил Рогов РИА «Новости».
Он уточнил, что планы по наступлению ВСУ в регионе сорваны на какое-то время.
Теперь Российская армия заняла новые рубежи и имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском фронте. Удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ пытались с помощью спецгруппы провести прорыв в Запорожской области, но по ним был нанесен удар.
В Турции предрекли поражение США на Украине
Обозреватель Sabah Тутар: К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии и Ираке добавится Украина
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К поражениям Соединенных Штатов в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, судя по всему, добавится Украина, выразил уверенность обозреватель Sabah Берджан Тутар.
По мнению автора статьи, основной причиной, по которой американская армия не может победить ни в одном из конфликтов со времен Второй мировой войны, заключается в том, что США стремятся трансформировать «побежденных». Журналист выразил уверенность, что Соединенные Штаты в некотором смысле хотят невозможного, поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением, передает РИА «Новости».
Обозреватель подчеркнул, что американские политики не обладают достаточной информацией о странах, которым противостоят. Зачастую ситуация для США усугубляется отсутствием стратегического планирования и непониманием картины мира в целом, констатируется в статье.
Автор материала привел в пример таких американских президентов, как Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон, возглавлявших США во время войны во Вьетнаме, в которой Соединенные Штаты потерпели величайшее поражение. Журналист выразил уверенность, что все эти американские лидеры были крайне мало осведомлены об отношениях между Вьетнамом, Советским Союзом и Китаем. По его словам, аналогичным образом после терактов 11 сентября выяснилось, что лишь немногие американцы понимают разницу между суннитами и шиитами.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какое отношение к Украине имеет поражение США во Вьетнаме.
На Украине конфисковали 870 тыс. долларов у предпринимателя из России
Генпрокуратура Украины конфисковала 870 тыс. долларов у предпринимателя из России
На Украине арестовали 32 млн гривен (870 тыс. долларов) на счетах предприятия по производству алюминиевого сырья, принадлежащего российскому предпринимателю, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
Имя предпринимателя в офисе не назвали, но отметили, что против него ранее были введены санкции. Также киевские власти заявляли о планах конфисковать активы Олега Дерипаски. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы, передает ТАСС.
Ранее по ходатайству прокуратуры было арестовано имущество того же предприятия, в том числе 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.
Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината.
Эксперт объяснил планы Минобороны взять на обеспечение добровольческие отряды
Эксперт Онуфриенко: Минобороны решит назревшие вопросы в отношениях с добровольцами
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Минобороны делает первые шаги по встраиванию добровольческих структур в общую военную систему России. Но впереди предстоит большая работа над тем, чтобы сделать это эффективно, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что Минобороны планирует взять на обеспечение добровольческие военные формирования.
«Это позволит нам решить часть вопросов, связанных со снабжением добровольцев боеприпасами, техникой, топливом и так далее. Они нуждаются, например, в бронетехнике, артиллерии, авиации. И правильно, что такие задачи будет решать непосредственно Минобороны», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Абсолютно назревшее решение связано и с оказанием медицинской помощи добровольцам. Помимо этого, было бы правильным продолжить уравнение статуса военнослужащих и добровольцев в части прав на меры социальной поддержки и различные льготы», – отметил собеседник.
«Кроме того, необходимо, чтобы Минобороны урегулировало вопросы боевого взаимодействия регулярных подразделений и добровольческих формирований. Здесь пока что есть загвоздки», – полагает эксперт.
«Вместе с тем глобальных проблем со снабжением добровольцев обмундированием и продуктами питания нет. Зачастую их в кратчайшие сроки удовлетворяют волонтеры, кураторы или руководители соответствующих ЧВК», – отметил он.
«Также в этом решении прослеживается желание аккуратно встроить добровольцев в общую военную систему России. С точки зрения осуществления управленческих функций это логично, поскольку позволит достичь лучшей синхронизации и эффективности действий», – считает Онуфриенко.
Ранее стало известно о подготовке проекта приказа Министерства обороны РФ, согласно которому ведомство берет на себя обеспечение добровольческих формирований.
Согласно документу, добровольческие формирования будут обеспечиваться в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил соответствующими службами воинских частей, которым приданы добровольческие формирования. В приказе отмечается, что инвентарное имущество не переходит в личную собственность добровольцев и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части.
Медицинская помощь добровольцам оказывается в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях». Также предусмотрена эвакуация добровольцев самолетами и вертолетами ВКС России в лечебные учреждения при необходимости.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.
Напомним, соответствующую инициативу внесли 3 ноября в Госдуму 270 депутатов и группа сенаторов, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
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Украинский комбат назвал «сущим адом» бои под Артемовском
Комбат Назаренко: Под Артемовском сущий ад
Ситуация в районе Артемовска (украинское название Бахмут) сложная, уже полгода там идут ожесточенные бои, заявил заместитель командира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.
По словам Назаренко, уже полгода под Артемовском творится «сущий ад», каждый день и каждый час идет тяжелый перманентный бой, а его батальон в боях за город «несет огромные потери», передает РИА «Новости».
«Когда я слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?» – заявил Назаренко.
Ранее украинские и американские чиновники сообщили, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители американской администрации уговаривали его отвести войска из Артемовска (Бахмута).