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Лукашенко подарил на юбилей Путину трактор
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о подаренном на юбилей Путину тракторе ручной сборки
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Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил российскому коллеге на 70-летие трактор Belarus, об этом президент Белоруссии сообщил сам по прибытии на саммит СНГ в Петербурге.
Лукашенко заявил, что этот трактор – ручной сборки, и он сам работает на таком же, передает БелТА.
«Насадок [у трактора], их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку – навесное устройство – сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная», – добавил президент Белоруссии.
Он пообещал такие же трактора подарить президенту Польши Анджею Дуде и польскому премьеру Матеушу Моравецкому. «Чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам», – заключил он.
Напомним, главы ряда стран поздравили российского лидера с 70-летием.
Лидеры стран мира поздравили Путина с юбилеем
Глава КНДР, президенты Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии поздравили Путина с 70-летием
Глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием, пожелав ему многих сил и здоровья, отметив его роль в мировой политике.
Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его энергичную деятельность в строительстве сильной России. Лидер Северной Кореи также указал, что Путина уважают и поддерживают народ и широкие массы, приводит ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын также отметил, что без лидерства и воли Путина невозможно было бы противостоять угрозам со стороны США и их вассальных сил.
Никарагуанские лидеры отметили, что юбилей Путина совпадает с праздником Богоматери – Девы Розарии, которая, по мнению лидеров Никарагуа, направляет дела и шаги президента России в сложные моменты, в которые живет человечество. Текст поздравления президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, а также вице-президента Росарио Мурильо в четверг опубликовал телеканал Canal 4 Nicaragua.
Президент Армении Ваагн Хачатурян в пятницу также направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения и отметил его усилия по укреплению отношений между Ереваном и Москвой. Он также выразил надежду, что усилия российского лидера и в дальнейшем будут играть важную роль в обеспечении устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, пожелав Путину крепкого здоровья, счастья и успехов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с 70-летием, отметив, что Душанбе дорожит достигнутым уровнем отношений с Москвой. Он также отметил решимость Путина в отстаивании интересов России и укреплении ее позиций на международной арене. Глава Таджикистана пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений во имя благополучия дружественной России, а ее народу – мира и устойчивого прогресса.
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента России по телефону. Он отметил готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Также поздравил Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что дорожит доверительными отношениями с ним, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.
«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко, пожелав Путину отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.
7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свой день рождения президент будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. Также в этот день состоится несколько международных телефонных разговоров.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, согласно которому уровень доверия Путину превысил 81%.
Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
Президент США Байден допустил возможность встречи с Путиным на G20
Президент США Джо Байден не стал исключать встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.
«Посмотрим», – передает РИА «Новости» ответ Байдена на вопрос о возможной встрече президентов, который он дал пресс-службе Белого дома.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
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В Белоруссии заявили о планах оппозиции по захвату Минска
В КГБ Белоруссии считают, что оппозиция создает плацдарм для нападения на Минск диверсионной группы
Белорусская оппозиция изучает возможность переброски в страну диверсионной группы для захвата райцентра и продвижения на Минск, заявил глава Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.
Беглые оппозиционные военные ведут тренировки для подготовки к боевым действиям, основным вариантом является создание группы из 100-130 человек для захвата райцентра, сказал Тертель, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Минскую правду».
После захвата диверсанты должны создать там плацдарм и перебросить основной контингент для продвижения на Минск.
Оппозиция пытается создать панику в обществе, для этого планируется проводить теракты, заключил председатель КГБ.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что оппозиция хочет дестабилизации обстановки в стране через проведение «диверсионно-подрывной деятельности».
Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных
Президент Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев
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Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.
Согласно новому закону, меняется порядок предоставления заемщикам льготного периода. Так, на период мобилизации заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств. Кроме того, заемщик может уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Такое же право будет предоставлено и членам семей мобилизованных граждан и контрактников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что предусмотрено прекращение обязательств по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Такие кредиты и займы будут списаны. Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено. Закон также предполагает информационный обмен между Минобороны, ФНС и ЦБ.
Согласно документу, заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенный еще на 30 дней. Этот льготный период может быть продлен в случае нахождения военнослужащего в больнице в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, которые были получены в ходе СВО.
Закон распространяется не только на военнослужащих Минобороны, но и на военнослужащих Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, Федеральной пограничной службы, других силовых ведомств, а также на добровольцев. Члены семьи военнослужащего, претендующие на получение каникул, должны будут представить в кредитную организацию документы. Кредиты списываются не только в случае гибели военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность I группы.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме того, Путин подписал закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.
Третьим новым законом стал регламент, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников. Так, период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.
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Лукашенко: Польша давно договорилась с США о размещении ядерного оружия
Президент Белоруссии Лукашенко считает, что размещение американского ядерного оружия в Польше – уже решенный вопрос
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного оружия.
По словам белорусского лидера, заявление главы Польши Анджея Дуды о размещении ядерного оружия на своей территории говорит о том, что появилась реальная угроза атаки тактическим ядерным оружием, поэтому надо принимать меры, передает РИА «Новости».
«Вчера уже Дуда заявил... Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет», – сказал Лукашенко.
Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия открыт. Он заявил, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing.
Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что хотел бы, чтобы в его стране НАТО разместило американское ядерное оружие.
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Путин обсудил с мировыми лидерами международные проблемы
Президент России Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР и Назарбаевым
Лидеры Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, ЮАР Сирил Рамафоса и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили по телефону Владимира Путина с днем рождения и обсудили международные проблемы.
Владимир Путин по случаю 70-летия получает многочисленные поздравления и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов.
Президента России поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также во время телефонных переговоров были затронуты вопросы развития двусторонних отношений, а также обсуждались актуальные международные проблемы.
Ранее сообщалось, что Путин получил поздравления от лидеров КНДР, Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Также видеообращение с поздравлениями записали Стивен Сигал и Джефф Монсон.
В Минске заявили о готовности войск Белоруссии и РФ к защите Союзного государства
Региональная группировка войск Белоруссии и России в случае обострения ситуации на западном направлении готова к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.
«Также приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», – передает ТАСС слова главы оборонного ведомства, которые приводит агентство БелТА.
Ранее глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что не исключена угроза разжигания в стране внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством со стороны Запада.
В Белоруссии заявили риске конфликта в стране с вмешательством Запада
Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о риске разжигания в стране конфликта с последующим вмешательством Запада
Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что не исключена угроза разжигания в стране внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством со стороны Запада.
По его словам, вмешаться могут США и НАТО, не исключены силовые методы для достижения целей.
«Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее глава Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что белорусская оппозиция изучает возможность переброски в страну диверсионной группы для захвата райцентра и продвижения на Минск.
Лукашенко: Минск и Москва подумают над ответом на риск размещения ядерного оружия в Польше
Президент Белоруссии пообещал подумать над ответом на угрозу появления ядерного оружия в Польше
Белоруссия и Россия подумают, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Белта слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко сообщил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного вооружения.
ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81%
ВЦИОМ: Уровень доверия президенту Владимиру Путину превышает 81%
Российскому лидеру Владимиру Путину доверяют 81,1% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), работу главы государства положительно оценивают 80% опрошенных.
По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента с 26 сентября по 2 октября 2022 года составил 76,9% (...) на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,1% респондентов», – говорится на сайте.
Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводятся методом телефонного интервью с июня по октябрь, в опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашиваются 1600 респондентов.
Результаты опроса ФОМ показали, что работу Путина положительно оценивают 80% респондентов, а доверяют президенту 78%.
Опрос «ФОМнибус» проводился 30 сентября – 2 октября. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
Белоруссия объявила о постановке на вооружение комплексов «Искандер» и С-400
Глава Минобороны Белоруссии Хренин сообщил о готовности получения республикой комплексов «Искандер» и ЗРК С-400
Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил в пятницу, что республика получит оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные комплексы С-400, они поступят на вооружение армии.
«А в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов», – передает ТАСС со ссылкой на белорусское ведомство.
Накануне Хренин заявил, что войска Белоруссии и России готовы к защите Союзного государства.
Ранее глава Белорусиси Александр Лукашенко заявлял, что страна купила у России необходимое количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400. Согласно договоренности, Минск рассчитывает оставить у себя С-400, а также российские ракетные комплексы «Искандер».
Стивен Сигал и Джефф Монсон поздравили Путина с днем рождения
Американский актер Стивен Сигал и боец ММА Джефф Монсон поздравили «мистера Путина» с юбилеем
Боец ММА Джефф Монсон заявил, что поддерживает на 100% мистера Путина, а актер Стивен Сигал назвал президента России величайшим из мировых лидеров.
Сигал в своем обращении заявил, что Владимир Путин один из величайших мировых лидеров и президентов. Он заявил, что по-настоящему верит и молится, чтобы Путин получал ту поддержку, любовь и уважение, в которых он нуждается, что все невзгоды, которые происходят сейчас, скоро закончатся, и мы будем жить в мире.
В свою очередь в своей поддержке российского президента заверил боец ММА Джефф Монсон.
«Мистер Путин! С днем рождения! Вы поддерживаете Россию, и я поддерживаю тебя, 100%. Хотя сейчас ситуация очень плохая. Я верю в вас. Вперед, Россия!» – заявил Монсон.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием и отметили его величайшую роль в мировой политике.
Донбасс поздравил Путина с юбилеем
Военные, врачи, учителя и ветераны Донецка, Луганска и Мариуполя поздравили Путина с днем рождения
Свои поздравления президенту России Владимиру Путину с 70-летием направили военнослужащие батальона «Сомали», командир батальона «Спарта» Артем Жога, учителя и врачи Донецка, Луганска и Мариуполя.
Президента России с юбилеем поздравили командир батальона «Сомали» с позывным Бойкот, гвардии капитан, командир 1-й штурмовой роты отдельного штурмового батальона «Сомали» с позывным Воробей, командир батальона «Спарта» с позывным Колыма, командир 11-го полка Народной милиции ДНР с позывным Малой, командир разведроты батальона «Спарта», гвардии майор с позывным Матрос, командир 3-й МБР 3-го мотострелкового батальона с позывным Остап, сообщается в Telegram-канале Kremlin_Russian.
Также главу государства от всего личного состава батальона «Спарта» поздравил Артем Жога в своем Telegram-канале.
«С юбилеем! Не жалея жизни, готовы помогать вам во всех делах. Спасибо за то, что мы все теперь вместе с Россией», – написал он.
К главе государства с поздравлениями обратилась учитель русского и литературы гимназии №6 в Донецке Ольга Болотникова, ветеран Великой Отечественной Тамара Федченко, заместитель директора школы №11 Донецка Татьяна Петренко и другие.
Президента России поздравили жители ЛНР. «Уважаемый Владимир Владимирович, искренне хочу поздравить вас с днем рождения, пожелать вам крепчайшего здоровья, только мирного неба над Россией. Хочу выразить вам огромную благодарность за все принятые решения в отношении нас – народа Донбасса, и заверить вас, что мы не подведем», – сказал один из сотрудников Народной милиции ЛНР в ролике, опубликованном в Telegram-канале «Донбасс Главные новости».
Ранее главы КНДР, Армении и Белоруссии поздравили российского лидера с 70-летием.
Путин поддержал идею создать организацию по продвижению русского языка в СНГ
Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением лидера Казахстана создать миссию по продвижению русского языка
Президент Владимир Путин поддержал инициативу казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева создать при СНГ международную организацию с целью продвижения русского языка.
На открытии неформального саммита СНГ Путин отметил, что предложение Токаева очень интересно и важно, так как русский язык является языком межгосударственного общения. Предполагается собрать альянс при поддержке Содружества независимых государств, передает ТАСС.
Ранее глава российского государства отметил, что отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного партнерства, в прошлом году товарооборот вырос на 30%, до 96 млрд долларов. Президент подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в Северной столице России становятся доброй традицией.
Минск подтвердил выделение Москвой 1,5 млрд долларов на импортозамещение
Премьер Белоруссии Головченко: Минск и Москва договорились о выделении Белоруссии 1,5 млрд долларов на импортозамещение
Белоруссия и Россия достигли окончательной договоренности о выделении республике более 1,5 млрд долларов на проекты в сфере импортозамещения, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Выступая перед представителями силового блока по вопросам военно-политической и социально-экономической обстановки Головченко рассказал, что Белоруссия окончательно договорилась с Москвой о выделении кредита для проектов в области импортозамещения. По его словам, до конца 2022 года Минск запустит семь подобных проектов (в основном в области машиностроения) на сумму порядка 330 млн долларов, передает ТАСС.
По словам Головченко, связано это с необходимостью локализации иностранных запчастей к технике различных классов.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук сообщал, что решение для реализации проектов по импортозамещению было принято.