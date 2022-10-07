Лукашенко подарил на юбилей Путину трактор

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7 октября, пятница  |  Последнее обновление — 17:57  |  vz.ru
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Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

Европейские страны начали ссориться из-за нехватки газа Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Польша обвиняет Германию в эгоизме за то, что та хочет помочь своей промышленности закупать газ в условиях крупнейшего со Второй мировой войны энергетического кризиса. Варшава, конечно, хотела бы, чтобы весь Евросоюз скинулся бы ей на дорогой газ. Однако недовольство поляков тоже можно понять. Германия сможет спасти свои заводы зимой только за счет отбора газа в соседних странах. Проблема ЕС в том, что каждый этой зимой будет сам за себя.  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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Как будет замерзать Украина

Запорожская АЭС теперь находится на территории России – и это многое значит для энергоснабжения Украины пресс-служба Минобороны РФТАСС
«У нас не будет достаточного объема [электричества], чтобы отапливать наши дома, и это время приближается». Такими словами и Европу, и жителей Украины предупредил о наступлении зимнего апокалипсиса не кто иной, как украинский президент Владимир Зеленский. Куда исчезло украинское электричество и как украинцы готовятся пережить эту зиму? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Может ли неоколониальный порядок быть разрушен без коллапса всей глобальной системы? Полностью – нет, поскольку это потребовало бы потрясений новой мировой войны, в которой никто не заинтересован. Подробности...

ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение ОПЕК+ о сокращении квот демонстрирует, как быстро незападный мир вновь обретает реальную независимость. А как больно эта независимость бьет по дряхлеющему Западу. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Мы – вместе. И у нас все получится!

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У нашего народа есть свой козырь в виде самого опытного в мире национального лидера Владимира Путина, под руководством которого он прошел за последние два десятилетия через такое количество кризисов и вызовов, что другим странам хватило бы на пару веков. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

Одиннадцать самоубийц в НАТО

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

    превентивный ядерный удар


    Зеленский дал спецоперации новую цель

    резкие заявления


    Инцидент с украинским послом заставляет Казахстан сделать выбор

    гражданские подрядчики


    Кто и как может улучшить снабжение армии

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    Как Россия сберегла свой ядерный щит

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    Лукашенко подарил на юбилей Путину трактор

    Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о подаренном на юбилей Путину тракторе ручной сборки
    		    7 октября 2022, 17:15
    Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил российскому коллеге на 70-летие трактор Belarus, об этом президент Белоруссии сообщил сам по прибытии на саммит СНГ в Петербурге.

    Лукашенко заявил, что этот трактор – ручной сборки, и он сам работает на таком же, передает БелТА.

    «Насадок [у трактора], их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку – навесное устройство – сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная», – добавил президент Белоруссии.

    Он пообещал такие же трактора подарить президенту Польши Анджею Дуде и польскому премьеру Матеушу Моравецкому. «Чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам», – заключил он.

    Напомним, главы ряда стран поздравили российского лидера с 70-летием.


    Лидеры стран мира поздравили Путина с юбилеем
    Глава КНДР, президенты Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии поздравили Путина с 70-летием

    7 октября 2022, 14:33

    Текст: Вера Басилая

    Глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием, пожелав ему многих сил и здоровья, отметив его роль в мировой политике.

    Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его энергичную деятельность в строительстве сильной России. Лидер Северной Кореи также указал, что Путина уважают и поддерживают народ и широкие массы, приводит ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын также отметил, что без лидерства и воли Путина невозможно было бы противостоять угрозам со стороны США и их вассальных сил.

    Никарагуанские лидеры отметили, что юбилей Путина совпадает с праздником Богоматери – Девы Розарии, которая, по мнению лидеров Никарагуа, направляет дела и шаги президента России в сложные моменты, в которые живет человечество. Текст поздравления президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, а также вице-президента Росарио Мурильо в четверг опубликовал телеканал Canal 4 Nicaragua.

    Президент Армении Ваагн Хачатурян в пятницу также направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения и отметил его усилия по укреплению отношений между Ереваном и Москвой. Он также выразил надежду, что усилия российского лидера и в дальнейшем будут играть важную роль в обеспечении устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, пожелав Путину крепкого здоровья, счастья и успехов.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с 70-летием, отметив, что Душанбе дорожит достигнутым уровнем отношений с Москвой. Он также отметил решимость Путина в отстаивании интересов России и укреплении ее позиций на международной арене. Глава Таджикистана пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений во имя благополучия дружественной России, а ее народу – мира и устойчивого прогресса.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента России по телефону. Он отметил готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

    Также поздравил Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что дорожит доверительными отношениями с ним, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.

    «Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко, пожелав Путину отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.

    7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свой день рождения президент будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. Также в этот день состоится несколько международных телефонных разговоров.

    Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, согласно которому уровень доверия Путину превысил 81%.

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    Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
    Президент США Байден допустил возможность встречи с Путиным на G20

    6 октября 2022, 18:02

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден не стал исключать встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.

    «Посмотрим», – передает РИА «Новости» ответ Байдена на вопрос о возможной встрече президентов, который он дал пресс-службе Белого дома.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.

    Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.

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    В Белоруссии заявили о планах оппозиции по захвату Минска
    В КГБ Белоруссии считают, что оппозиция создает плацдарм для нападения на Минск диверсионной группы

    6 октября 2022, 18:33

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусская оппозиция изучает возможность переброски в страну диверсионной группы для захвата райцентра и продвижения на Минск, заявил глава Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

    Беглые оппозиционные военные ведут тренировки для подготовки к боевым действиям, основным вариантом является создание группы из 100-130 человек для захвата райцентра, сказал Тертель, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Минскую правду».

    После захвата диверсанты должны создать там плацдарм и перебросить основной контингент для продвижения на Минск.

    Оппозиция пытается создать панику в обществе, для этого планируется проводить теракты, заключил председатель КГБ.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что оппозиция хочет дестабилизации обстановки в стране через проведение «диверсионно-подрывной деятельности». 

     

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    Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных
    Президент Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев
    		    7 октября 2022, 13:09
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.

    Согласно новому закону, меняется порядок предоставления заемщикам льготного периода. Так, на период мобилизации заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств. Кроме того, заемщик может уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Такое же право будет предоставлено и членам семей мобилизованных граждан и контрактников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Уточняется, что предусмотрено прекращение обязательств по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Такие кредиты и займы будут списаны. Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено. Закон также предполагает информационный обмен между Минобороны, ФНС и ЦБ.

    Согласно документу, заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенный еще на 30 дней. Этот льготный период может быть продлен в случае нахождения военнослужащего в больнице в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, которые были получены в ходе СВО.

    Закон распространяется не только на военнослужащих Минобороны, но и на военнослужащих Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, Федеральной пограничной службы, других силовых ведомств, а также на добровольцев. Члены семьи военнослужащего, претендующие на получение каникул, должны будут представить в кредитную организацию документы. Кредиты списываются не только в случае гибели военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность I группы.

    Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

    Кроме того, Путин подписал закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.

    Третьим новым законом стал регламент, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников. Так, период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.

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    Лукашенко: Польша давно договорилась с США о размещении ядерного оружия
    Президент Белоруссии Лукашенко считает, что размещение американского ядерного оружия в Польше – уже решенный вопрос
    		    6 октября 2022, 20:40
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного оружия.

    По словам белорусского лидера, заявление главы Польши Анджея Дуды о размещении ядерного оружия на своей территории говорит о том, что появилась реальная угроза атаки тактическим ядерным оружием, поэтому надо принимать меры, передает РИА «Новости».

    «Вчера уже Дуда заявил... Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет», – сказал Лукашенко.

    Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия открыт. Он заявил, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing.

    Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что хотел бы, чтобы в его стране НАТО разместило американское ядерное оружие.

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    Путин обсудил с мировыми лидерами международные проблемы
    Президент России Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР и Назарбаевым

    7 октября 2022, 15:14

    Текст: Вера Басилая

    Лидеры Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, ЮАР Сирил Рамафоса и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили по телефону Владимира Путина с днем рождения и обсудили международные проблемы.

    Владимир Путин по случаю 70-летия получает многочисленные поздравления и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов.

    Президента России поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Также во время телефонных переговоров были затронуты вопросы развития двусторонних отношений, а также обсуждались актуальные международные проблемы.

    Ранее сообщалось, что Путин получил поздравления от лидеров КНДР, Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Также видеообращение с поздравлениями записали Стивен Сигал и Джефф Монсон.

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    В Минске заявили о готовности войск Белоруссии и РФ к защите Союзного государства
    		    6 октября 2022, 20:56
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Региональная группировка войск Белоруссии и России в случае обострения ситуации на западном направлении готова к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

    «Также приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», – передает ТАСС слова главы оборонного ведомства, которые приводит агентство БелТА.

    Ранее глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что не исключена угроза разжигания в стране внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством со стороны Запада.

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    В Белоруссии заявили риске конфликта в стране с вмешательством Запада
    Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о риске разжигания в стране конфликта с последующим вмешательством Запада

    6 октября 2022, 21:25

    Текст: Кристина Цыцура

    Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что не исключена угроза разжигания в стране внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством со стороны Запада.

    По его словам, вмешаться могут США и НАТО, не исключены силовые методы для достижения целей.

    «Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины», – передает РИА «Новости» его слова.

    Ранее глава Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что белорусская оппозиция изучает возможность переброски в страну диверсионной группы для захвата райцентра и продвижения на Минск.

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    Лукашенко: Минск и Москва подумают над ответом на риск размещения ядерного оружия в Польше
    Президент Белоруссии пообещал подумать над ответом на угрозу появления ядерного оружия в Польше
    		    7 октября 2022, 15:44
    Фото: БелТА/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Белоруссия и Россия подумают, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    «Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Белта слова Лукашенко.

    Ранее Лукашенко сообщил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного вооружения.

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    ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81%
    ВЦИОМ: Уровень доверия президенту Владимиру Путину превышает 81%
    		    7 октября 2022, 12:32
    Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российскому лидеру Владимиру Путину доверяют 81,1% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), работу главы государства положительно оценивают 80% опрошенных.

    По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента с 26 сентября по 2 октября 2022 года составил 76,9% (...) на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,1% респондентов», – говорится на сайте.

    Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводятся методом телефонного интервью с июня по октябрь, в опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашиваются 1600 респондентов.

    Результаты опроса ФОМ показали, что работу Путина положительно оценивают 80% респондентов, а доверяют президенту 78%.

    Опрос «ФОМнибус» проводился 30 сентября – 2 октября. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

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    Белоруссия объявила о постановке на вооружение комплексов «Искандер» и С-400
    Глава Минобороны Белоруссии Хренин сообщил о готовности получения республикой комплексов «Искандер» и ЗРК С-400

    7 октября 2022, 16:38

    Текст: Кристина Цыцура

    Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил в пятницу, что республика получит оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные комплексы С-400, они поступят на вооружение армии.

    «А в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов», – передает ТАСС со ссылкой на белорусское ведомство.

    Накануне Хренин заявил, что войска Белоруссии и России готовы к защите Союзного государства. 

    Ранее глава Белорусиси Александр Лукашенко заявлял, что страна купила у России необходимое количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400. Согласно договоренности, Минск рассчитывает оставить у себя С-400, а также российские ракетные комплексы «Искандер».

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    Стивен Сигал и Джефф Монсон поздравили Путина с днем рождения
    Американский актер Стивен Сигал и боец ММА Джефф Монсон поздравили «мистера Путина» с юбилеем

    7 октября 2022, 14:57

    Текст: Вера Басилая

    Боец ММА Джефф Монсон заявил, что поддерживает на 100% мистера Путина, а актер Стивен Сигал назвал президента России величайшим из мировых лидеров.

    Сигал в своем обращении заявил, что Владимир Путин один из величайших мировых лидеров и президентов. Он заявил, что по-настоящему верит и молится, чтобы  Путин получал ту поддержку, любовь и уважение, в которых он нуждается, что все невзгоды, которые происходят сейчас, скоро закончатся, и мы будем жить в мире.

    В свою очередь в своей поддержке российского президента заверил боец ММА Джефф Монсон.

    «Мистер Путин! С днем рождения! Вы поддерживаете Россию, и я поддерживаю тебя, 100%. Хотя сейчас ситуация очень плохая. Я верю в вас. Вперед, Россия!» – заявил Монсон.

    Ранее глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием и отметили его величайшую роль в мировой политике.

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    Донбасс поздравил Путина с юбилеем
    Военные, врачи, учителя и ветераны Донецка, Луганска и Мариуполя поздравили Путина с днем рождения

    7 октября 2022, 16:03

    Свои поздравления президенту России Владимиру Путину с 70-летием направили военнослужащие батальона «Сомали», командир батальона «Спарта» Артем Жога, учителя и врачи Донецка, Луганска и Мариуполя.

    Президента России с юбилеем поздравили командир батальона «Сомали» с позывным Бойкот, гвардии капитан, командир 1-й штурмовой роты отдельного штурмового батальона «Сомали» с позывным Воробей, командир батальона «Спарта» с позывным Колыма, командир 11-го полка Народной милиции ДНР с позывным Малой, командир разведроты батальона «Спарта», гвардии майор с позывным Матрос, командир 3-й МБР 3-го мотострелкового батальона с позывным Остап, сообщается в Telegram-канале Kremlin_Russian.

    Также главу государства от всего личного состава батальона «Спарта» поздравил Артем Жога в своем Telegram-канале.

    «С юбилеем! Не жалея жизни, готовы помогать вам во всех делах. Спасибо за то, что мы все теперь вместе с Россией», – написал он.

    К главе государства с поздравлениями обратилась учитель русского и литературы гимназии №6 в Донецке Ольга Болотникова, ветеран Великой Отечественной Тамара Федченко, заместитель директора школы №11 Донецка Татьяна Петренко и другие.

    Президента России поздравили жители ЛНР. «Уважаемый Владимир Владимирович, искренне хочу поздравить вас с днем рождения, пожелать вам крепчайшего здоровья, только мирного неба над Россией. Хочу выразить вам огромную благодарность за все принятые решения в отношении нас – народа Донбасса, и заверить вас, что мы не подведем», – сказал один из сотрудников Народной милиции ЛНР в ролике, опубликованном в Telegram-канале «Донбасс Главные новости».

    Ранее главы КНДР, Армении и Белоруссии поздравили российского лидера с 70-летием.

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    Путин поддержал идею создать организацию по продвижению русского языка в СНГ
    Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением лидера Казахстана создать миссию по продвижению русского языка

    7 октября 2022, 15:57

    Текст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поддержал инициативу казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева создать при СНГ международную организацию с целью продвижения русского языка.

    На открытии неформального саммита СНГ Путин отметил, что предложение Токаева очень интересно и важно, так как русский язык является языком межгосударственного общения. Предполагается собрать альянс при поддержке Содружества независимых государств, передает ТАСС.

    Ранее глава российского государства отметил, что отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного партнерства, в прошлом году товарооборот вырос на 30%, до 96 млрд долларов. Президент подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в Северной столице России становятся доброй традицией.

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    Минск подтвердил выделение Москвой 1,5 млрд долларов на импортозамещение
    Премьер Белоруссии Головченко: Минск и Москва договорились о выделении Белоруссии 1,5 млрд долларов на импортозамещение

    7 октября 2022, 13:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Белоруссия и Россия достигли окончательной договоренности о выделении республике более 1,5 млрд долларов на проекты в сфере импортозамещения, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

    Выступая перед представителями силового блока по вопросам военно-политической и социально-экономической обстановки Головченко рассказал, что Белоруссия окончательно договорилась с Москвой о выделении кредита для проектов в области импортозамещения. По его словам, до конца 2022 года Минск запустит семь подобных проектов (в основном в области машиностроения) на сумму порядка 330 млн долларов, передает ТАСС.

    По словам Головченко, связано это с необходимостью локализации иностранных запчастей к технике различных классов.

    Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук сообщал, что решение для реализации проектов по импортозамещению было принято.

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