В Чите пятерых мигрантов осудили за изнасилование девочки

Tекст: Алексей Дегтярев

Черновский райсуд Читы вынес приговор пятерым иностранным гражданам по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, указало ведомство на своем сайте.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Установлено, что в ночь на 6 июня 2024 года обвиняемые напали на 15-летнюю девочку на территории промышленного парка «Кадалинский» в Чите и изнасиловали ее. После нападения потерпевшая смогла сбежать и сообщила о происшествии в полицию.

Подсудимые не признали вину, однако суд признал их виновными, согласившись с доказательствами, представленными прокурором. Суд назначил обвиняемым реальные сроки лишения свободы от девяти до 14 лет колонии строгого режима.

Удовлетворены исковые требования потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 1,9 млн рублей. Законность приговора будет оценена прокуратурой в установленные сроки апелляционного обжалования.

Ранее в июле 2025 года мигрант попытался изнасиловать школьницу в Пензе, она смогла вырваться из его рук.

В мае в Великом Новгороде 38-летнего мигранта осудили за то, что он дважды изнасиловал свою 13-летнюю дочь.

В январе в Саратове студента из Туркмении обвинили в сексуальном насилии над местной жительницей.