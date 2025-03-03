Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Forbes: Украина начала «деамериканизацию» систем ПВО
Forbes: Украина начала замену американских систем ПВО на европейские Asters
ВСУ совместно с союзниками начали искать замену американским системам ПВО на фоне встречи Трампа с Зеленским, сообщает Forbes.
Вооруженные силы Украины и их союзники начали поиск альтернатив американским системам противовоздушной обороны, передает ТАСС.
Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая вызвала скандал. Издание подчеркивает, что Украина и Европа не могут более рассчитывать на постоянную поддержку со стороны США из-за политического курса Трампа.
По мнению издания, США имеют почти полную монополию на поставки ракет класса «земля – воздух», пусковых установок и радиолокаторов. Процесс замены американских систем ПВО уже начался – и, как предполагает журнал, будет набирать обороты.
На сегодняшний день на вооружении Украины находятся шесть батарей американских ЗРК Patriot. Украина получает ракеты к ним небольшими партиями, и их запасы могут быстро истощиться, если США прекратят поставки. В будущем предполагается замена американских систем на зенитные ракеты Asters, которые производит европейский консорциум Eurosam.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины столкнулись с дефицитом 203-мм боеприпасов для самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» из-за прекращения поставок из США.
Президент США Дональд Трамп поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину в ходе совещания с сотрудниками национальной безопасности.