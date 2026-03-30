Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Запад» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Благодатовки, Синичино, Боровой в Харьковской области, Красного Лимана, Старого Каравана и Щурово в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Луговское в Запорожской области.

Нанесено поражение формированиям штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Великомихайловки, Покровского, Добропасово, Богодаровки, Писанцев в Днепропетровской области, Долинки, Воскресенки, Зоревки, Воздвижевки, Марьяновки и Любицкого в Запорожской области.

При этом противник потерял более 275 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и склад матсредств.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны рядом с Миропольем, Новодмитровкой, Новой Сечью и Вольной Слободой в Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Избицкого, Шевченково, Терновой и Покаляным.

Потери ВСУ при этом составили до 265 военнослужащих, три бронемашины. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад, отдельного центра сил спецопераций ВСУ и бригады теробороны в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Никоноровки, Малой Пискуновки, Крестища и Краматорска в ДНР.

Противник потерял до 155 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и три станции РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Сергеевки, Доброполья, Марьевки, Светлого, Красноярского в ДНР, Межевой и Гавриловки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, пять бронемашин и станция радиоэлектронной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска.

За день до этого они освободили Брусовку в ДНР.

ВС России за минувшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.