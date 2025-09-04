ERR сообщила о планах Эстонии упростить правила для самолетов НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны Эстонии предложило изменить порядок выдачи разрешений иностранным государственным воздушным судам, передает РИА «Новости».

Ведомство направило на согласование проект постановления, цель которого – облегчить союзникам по НАТО многократное использование воздушного пространства страны для учений и совместных оборонных операций.

Как уточняется, министерство предлагает иностранным государствам подавать не отдельное разрешение на каждый полет, а один запрос на определенный период. Это, по мнению Минобороны, позволит значительно снизить бюрократическую нагрузку на обе стороны.

В то же время министерство сохраняет за собой право приостанавливать или аннулировать разрешение, а также запрашивать дополнительные сведения о предстоящих полетах.

