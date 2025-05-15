Додик предрек бумеранг последствий для стран НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что сербы хорошо прочувствовали на себе политику альянса, который позволял себе вмешиваться во внутренние дела других государств, сообщает ТАСС.

«Что касается НАТО, мы, сербы, прекрасно почувствовали на себе, что это милитаристский и очень циничный союз, который позволяет себе вмешиваться в дела других стран», – заявил Додик.

Он напомнил, что во время конфликта НАТО бомбила Сербию без одобрения ООН, при этом свою миссию альянс назвал «Милосердный ангел». Додик выразил уверенность, что подобный цинизм «еще вернется к ним». По его словам, пока сложно предположить, каким будет будущее НАТО.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Анталье заявил, что НАТО обсуждает меры по устранению слабых звеньев среди союзников для повышения эффективности работы альянса.

Также Рютте заявли, что Россия опережает НАТО в военном производстве, он призвал страны союза увеличить расходы на оборону и милитаризировать экономику.



