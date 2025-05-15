В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.2 комментария
Рубио заявил о намерении НАТО исключить слабые звенья в альянсе
НАТО обсуждает меры по устранению слабых звеньев среди союзников для повышения эффективности работы альянса, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Анталье.
Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул в Анталье, что НАТО стремится к устранению слабых звеньев внутри своей структуры, передает ТАСС.
«Сила альянса определяется силой самого слабого звена, и мы стремимся к тому, чтобы в НАТО не было слабых звеньев», – заявил Рубио.
По его словам, альянс хорошо справляется с этой задачей. Он добавил, что президент США Дональд Трамп недавно утвердил военный бюджет на триллионы долларов, рассчитанный на противодействие современным угрозам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал увеличить численность контингента НАТО и военной техники на территории страны для укрепления восточного фланга альянса. Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининграда. Патрушев также сообщил о росте числа морских роботов НАТО.