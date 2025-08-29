Эстония решила восстановить торфяные болота для защиты от России

Tекст: Денис Тельманов

Власти Эстонии изучают возможность восстановления истощенных торфяных болот как одну из мер оборонной стратегии, передает РИА «Новости».

Обсуждение этого вопроса находится на ранней стадии, однако уже начались переговоры между министерством по климату и министерством обороны, пишет издание Politico со ссылкой на представителя эстонского ведомства.

В публикации отмечается, что восстановление болот обсуждается не только как способ затруднить возможное наступление, но и как метод борьбы с изменением климата. Эстония интересуется, может ли возвращение болот помочь защитить территорию от нападения России и одновременно снизить выбросы, вызывающие потепление планеты.

Ранее Politico информировало, что аналогичные меры рассматривают Финляндия и Польша, которые также думают о восстановлении осушенных болот в контексте оборонительных стратегий против потенциальных угроз.

На этом фоне российский президент Владимир Путин заявлял в интервью Такеру Карлсону, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, а рассказы Запада о российской угрозе используются для отвлечения внимания от внутренних проблем. Власти России неоднократно подчеркивали, что готовы к диалогу с НАТО, если альянс откажется от дальнейшей милитаризации Европы.

