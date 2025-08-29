В Сумской области ликвидировали офицера эстонского спецназа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, воевавший в составе сил специальных операций ВСУ, был ликвидирован в Сумской области, передает ТАСС. Информацию об этом изданию подтвердили в российских силовых структурах.

«В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, 27.04.1988 года рождения. Он отправился добровольцем на Украину в 2023 году, присоединившись к 3-му полку ССО», – сообщил собеседник агентства.

По его данным, Руст ранее участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане в 2011 и 2013 годах, а в 2017 году прошел отбор в ССО Эстонии. В 2020 году он был задействован в операции в Мали.

В силовых структурах уточнили, что эстонский наемник, скорее всего, был ликвидирован в результате массированного удара авиабомбами, который произошел около недели назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонский наемник пропал на Украине. Эстонец, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском. Министр обороны Эстонии не смог назвать число воюющих за ВСУ эстонцев.