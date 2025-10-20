Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над регионами России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Силы ПВО России за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над различными регионами страны, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По официальной информации, «в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА над территорией Республики Крым, два БПЛА над территорией Брянской области и по одному БПЛА над территориями Липецкой и Ульяновской областей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 украинских дронов за ночь над регионами России. Минобороны также отчиталось об уничтожении 38 беспилотников ВСУ за предыдущий день. Разработчик рассказал, что на юге России принимают меры по защите автовокзалов от ударов БПЛА.