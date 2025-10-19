Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Женщина пострадала при взрыве беспилотника в Воронежской области
Жительница Воронежской области получила ранения средней тяжести после взрыва украинского беспилотника, когда находилась в машине на трассе.
Инцидент произошел в Кантемировском районе Воронежской области, передает РИА «Новости». По словам губернатора Александра Гусева, женщина находилась в автомобиле, который был поврежден в результате детонации беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.
«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована», – сообщил Гусев.
Также губернатор сообщил, что в другом районе региона в одном из частных домов и хозяйственных постройках выбиты стекла в результате взрыва.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки над регионом были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников. В результате атак пострадали шесть мирных жителей.