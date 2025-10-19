Женщина пострадала при взрыве беспилотника в Воронежской области

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в Кантемировском районе Воронежской области, передает РИА «Новости». По словам губернатора Александра Гусева, женщина находилась в автомобиле, который был поврежден в результате детонации беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.

«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована», – сообщил Гусев.

Также губернатор сообщил, что в другом районе региона в одном из частных домов и хозяйственных постройках выбиты стекла в результате взрыва.

