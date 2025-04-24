Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Вован и Лексус объяснили неоднозначную позицию Запада по конфликту на Украине
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), общавшиеся с западными политиками, отмечают усталость части представителей Европы от конфликта на Украине и различные оценки происходящего в публичном и непубличном поле.
О неоднозначной реакции западных стран на украинский конфликт рассказали Кузнецов и Столяров на II Молодежном форуме «Россия и Запад: Глобальное противостояние. Вчера, сегодня, завтра» в Екатеринбурге. По словам Столярова, западные страны по-разному относятся к происходящему на Украине: «Кто-то, наоборот, от него устал. Кто-то больше всего призывает к каким-то агрессивным действиям – Британия, Франция», – заявил он, передает ТАСС.
Пранкеры отметили, что руководство Польши показалось им более мягким по сравнению с публичной риторикой. Также блогеры признались, что давно не общались с Владимиром Зеленским, а после его избрания он показался им «человеком, не принимающим решения, скучным».
Более интересным собеседником стал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, с которым пранкеры обсуждали его взгляды на возможные соглашения с Россией. В начале спецоперации блогеры сосредоточились на геополитике и участниках конфликта, что позволило им получать больше актуальной информации и увеличить интенсивность своей работы. Столяров выразил надежду, что их деятельность полезна для широкой аудитории и лиц, принимающих решения на высоком уровне.
В дни форума «Россия и Запад: Глобальное противостояние. Вчера, сегодня, завтра», 24 и 25 апреля, на площадке Уральского федерального университета для молодежи пройдут паблик-токи, дискуссии, круглые столы с участием блогеров и экспертов. Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов глобального противостояния России и Запада, в том числе проблем международной безопасности и других современных вызовов.
Ранее зампредседателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Германии Йохан Вадефуль заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, что отправка немецкого военного контингента на Украину невозможна из-за сложных юридических процедур и отсутствия общественной поддержки.