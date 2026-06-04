Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.2 комментария
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве адвоката Карабанова
Московский городской суд в четверг признал законным арест обвиняемого в мошенничестве адвоката Александра Карабанова.
Апелляционная инстанция отказалась освободить из-под стражи юриста, которому вменяют хищение миллионов рублей под предлогом помощи фигуранту дела о поставках концерну «Калашников», передает РИА «Новости».
Апелляционную жалобу отклонили.
Сам фигурант просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на наличие дочери-студентки, оставшейся без средств к существованию после изъятия всех денег при обыске.
Кроме того, стоимость арестованного имущества значительно превышает сумму вменяемого ущерба. Защитник Олег Середа отметил, что все доказательства уже собраны, поэтому дело готово к рассмотрению по существу.
По версии следствия, осенью 2024 года юрист пообещал за 7 млн рублей помочь гендиректору фирмы, подозреваемому в махинациях при поставках для концерна «Калашников». Получив аванс в размере двух млн рублей, юрист распорядился средствами по своему усмотрению, не имея реальной возможности повлиять на расследование. Ранее суд отправил его в СИЗО до пятого июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал юриста перед вылетом в Сочи. Фигурантом этого уголовного дела стал учредитель компании «Интертехника» Алексей Леденев. Позже Александр Карабанов признал вину в мошенничестве на 2 млн рублей.