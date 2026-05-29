Экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-21» вернулся на Землю
Трое тайконавтов успешно завершили свою миссию на китайской орбитальной станции «Тяньгун» и благополучно приземлились на севере КНР.
Спускаемая капсула корабля «Шэньчжоу-22» с тремя членами экипажа совершила посадку на площадке «Дунфэн» в автономном районе Внутренняя Монголия, передает РИА «Новости». Прямую трансляцию возвращения космонавтов вело Центральное телевидение Китая.
Команда находилась на орбите с 1 ноября 2025 года. На смену им 24 мая прибыл новый экипаж на корабле «Шэньчжоу-23», который продолжит работу на орбитальной станции.
Строительство национальной космической станции «Тяньгун» началось в апреле 2021 года. Сейчас ее базовая Т-образная конфигурация состоит из основного модуля «Тяньхэ» и двух лабораторных отсеков. Общий вес комплекса составляет около 69 тонн, а жилое пространство – 110 кубометров. Станция рассчитана на 15 лет эксплуатации, вплоть до 2038 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Китай осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции.
В январе посадочный модуль предыдущего корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился на территории Китая.
Прошлый экипаж из-за повреждения исходного аппарата космическим мусором вернулся на Землю на корабле «Шэньчжоу-21».