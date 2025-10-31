Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
«Русские Витязи» показали высший пилотаж на авиашоу в Китае
Экипажи «Русских Витязей» провели показательные полеты на авиашоу в Наньчане
Российская пилотажная группа «Русских Витязей» выполнила сложнейшие трюки на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ во время авиационного шоу в китайском городе Наньчане, сообщили в Минобороны России.
Экипажи авиационной группы «Русские Витязи» приняли участие в демонстрационном показе техники на авиашоу в китайском городе Наньчане, передает ТАСС. Мероприятие прошло 31 октября 2025 года, когда летчики управляли истребителями Су-35С и Су-30СМ с управляемым вектором тяги.
Пилоты выполнили полеты строем и представили на суд зрителей сверхманевренные возможности российских истребителей. «Русские Витязи» показали групповые фигуры высшего пилотажа – петля Нестерова, «бочка», «вираж» на установленных интервалах и дистанциях».
Также в ходе выступления были показаны парный, одиночный и встречный пилотаж. Пилоты продемонстрировали зрелищные элементы, такие как фигуры «зеркало», «колокол», «роспуск», а также проход на малой высоте и на предельно малой скорости.
Ранее пилотажная группа «Русские витязи» выступила на шести истребителях на авиасалоне Airshow China в Чжухае. Пилоты показали фигуры высшего пилотажа под песню «Я русский».