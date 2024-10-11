В Раде предложили запретить назначать на высшие посты в ВСУ людей с родней в России

Политолог назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе

Политолог Скачко: Зеленский катается с «планом победы» по Европе ради денег

Tекст: Анастасия Куликова

«Владимир Высоцкий пел: «Ты их в дверь – они в окно». Эта строчка из песни очень ярко характеризует то, что сейчас происходит с Владимиром Зеленским. Джо Байден отказался ехать на встречу в формате «Рамштайн», где должна была состояться их беседа. Кроме того, США дали Киеву сигнал, что считают бессмысленным свое участие во втором «саммите мира». На этом фоне Зеленский принимает решение «лезть в окно», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

По мнению собеседника, таким турне по Европе Зеленский хочет развить бурную активность, а также повлиять на страны ЕС с тем, чтобы те одобрили кредит Киеву на 35 млрд евро за счет доходов от заблокированных активов России. «Это соответствует интересам Соединенных Штатов, которые хотят переложить бремя финансирования Украины на Европу», – уточнил он.

На этом фоне спикер напомнил о принципе Зеленского «просить больше, а там – что дадут». Поэтому, как прогнозирует политолог, какие-то средства «королева попрошаек» – так Зеленского называют в некоторых американских СМИ – все же получит. Но на вступление Украины в НАТО тому рассчитывать не следует, добавил Скачко. Таким образом, один из пунктов «плана победы» Зеленского заранее неосуществим.

«В Германии, Италии и Франции ему могут повторить все те же обещания, которые уже были даны: о членстве в альянсе, о помощи от «коварной» России. Его также могут склонять к переговорам с Москвой. Одно другому для европейских политиков не помеха: они одной рукой принуждают сесть за стол, а другой стремятся с помощью Украины нанести российской стороне максимальный вред с тем, чтобы на переговорах диктовать свои условия», – пояснил обозреватель.

«Однако позиция Москвы состоит в том, что никакие переговоры после украинской авантюры в Курской области невозможны. Поэтому СВО будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута главная задача – убрать все причины возникновения угроз безопасности России», – заключил Скачко.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский после отмены встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») посетит Францию, Британию, Германию и Италию. Встреча с Макроном состоится в четверг, 10 октября. Елисейский дворец сообщает, что это даст возможность президенту Франции подтвердить решимость Парижа в поддержке Украины. В Лондоне Зеленский встретится с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте.

Затем в пятницу, 11 октября, Зеленский отправится в Берлин. Там у него запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Bild.

Зеленский заявил, что «планом победы» после США Киев рассчитывает поделиться «со всеми, кто может помочь достичь его целей». «Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена. Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу», – сказал он.

Напомним, 12 октября Зеленский в Рамштайне должен был встретиться с Байденом, Шольцем, Макроном и Стармером. Однако встреча не состоится, поскольку американский президент отменил визит из-за надвигающегося на США урагана «Милтон». По мнению американиста Малека Дудакова, Байден не поехал на встречу по Украине в Германию из-за внутренних и личных проблем.