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В Раде предложили запретить назначать на высшие посты в ВСУ людей с родней в России
Группа депутатов Верховной рады Украины представила законопроект, запрещающий назначение на высшие воинские должности лиц, имеющих близких родственников в России, что стало реакцией на критику главнокомандующего ВСУ.
Группа депутатов Рады зарегистрировала законопроект, который запрещает назначать на высшие военные должности лиц, чьи близкие родственники являются гражданами России, передает ТАСС.
Этот шаг был предпринят в контексте недовольства, выраженного депутатом Марьяной Безуглой, относительно главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, чьи родители и брат проживают в России.
Документ также предусматривает запрет на назначение на высшие воинские должности лиц, имеющих гражданство или подданство другой страны. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что цель закона – избежать возможных конфликтов интересов и повысить доверие к руководящему составу украинских вооруженных сил.
Однако стоит отметить, что 10 октября Верховная рада приняла закон, разрешающий иностранцам проходить службу по контракту в ВСУ на офицерских должностях, что подчеркивает неоднозначный подход парламента к вопросам кадровой политики в вооруженных силах Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Безуглая обвинила командующего ВСУ Александра Сырского в помощи России из-за вывода опытных бригад из подконтрольных Киеву районов ДНР, что затрудняет оборону. Она также обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ. Кроме того, Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.