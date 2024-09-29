Безуглая заявила о неправомерных ротациях Сырского из ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, Сырский выводит опытные бригады из критических районов ДНР, что, по ее мнению, может нанести ущерб обороноспособности Украины на этом направлении, передает ТАСС.

Безуглая выразила обеспокоенность тем, что ротации проводятся с участием бригад, которые хорошо знают местность, и замена их на другие подразделения может ослабить оборону. Она подчеркнула, что такие «торецкие ротации» происходят прямо сейчас, и вместо того чтобы пополнять подразделения для отдыха и восстановления, их перемещают на другие направления. Безуглая задала риторический вопрос: «Что это, как не содействие врагу?», тем самым выразив недовольство действиями командования.

Депутат подчеркивает, что необходимо обеспечить реальные внутренние ротации, которые позволят сохранить устойчивую полосу обороны. Она считает, что действия Сырского не соответствуют этим целям и могут быть восприняты как помощь противнику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала объяснений, почему главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скрывается на даче в Харьковской области, а также обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ. При этом она заявила, что Сырский пытается дискредитировать Силы беспилотных систем и их командующего Вадима Сухаревского, а также других генералов.