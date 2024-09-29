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    Лавров: Каждый срыв договоренностей делает Украину меньше
    Стали известны подробности ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Насруллы
    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»
    Над регионами России перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА
    В одесском Измаиле поражены порт и судоремонтный завод
    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии
    Глава МИД Индонезии выступила в ООН с подарком от Лаврова
    Швейцария захотела стать посредником между Западом и Глобальным Югом по Украине
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему «Зенит» ругают «позором российского футбола»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

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    29 сентября 2024, 12:13 • Новости дня

    Депутат Рады обвинила командующего ВСУ в помощи России

    Безуглая заявила о неправомерных ротациях Сырского из ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командующего ВСУ Александра Сырского в помощи России из-за вывода опытных бригад из подконтрольных Киеву районов ДНР, что затрудняет оборону.

    По ее словам, Сырский выводит опытные бригады из критических районов ДНР, что, по ее мнению, может нанести ущерб обороноспособности Украины на этом направлении, передает ТАСС.

    Безуглая выразила обеспокоенность тем, что ротации проводятся с участием бригад, которые хорошо знают местность, и замена их на другие подразделения может ослабить оборону. Она подчеркнула, что такие «торецкие ротации» происходят прямо сейчас, и вместо того чтобы пополнять подразделения для отдыха и восстановления, их перемещают на другие направления. Безуглая задала риторический вопрос: «Что это, как не содействие врагу?», тем самым выразив недовольство действиями командования.

    Депутат подчеркивает, что необходимо обеспечить реальные внутренние ротации, которые позволят сохранить устойчивую полосу обороны. Она считает, что действия Сырского не соответствуют этим целям и могут быть восприняты как помощь противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала объяснений, почему главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скрывается на даче в Харьковской области, а также обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ. При этом она заявила, что Сырский пытается дискредитировать Силы беспилотных систем и их командующего Вадима Сухаревского, а также других генералов.

    28 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Вооруженные Силы России накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в оборонном ведомстве, все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранеев Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», уничтожив три склада боеприпасов ВСУ.

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    28 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей

    Экипаж «Ахмата» уничтожил пехоту ВСУ, пытавшуюся прорвать оборону под Суджей

    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи, сообщил танкист с позывным «Заза».

    Танковый экипаж спецназа «Ахмат» успешно остановил попытку прорыва пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости». Танкист с позывным «Заза» описал операцию как сложную и напряженную. По его словам, экипажу пришлось противостоять FPV-дронам и артиллерийскому огню, прежде чем они сумели перебраться на закрытую позицию и эффективно остановить наступление противника.

    По словам танкиста «Зазы», пехота ВСУ регулярно пытается прорвать линию обороны на этом участке, но пока безуспешно. Другой боец спецназа «Ахмат» с позывным «Ракета» отметил, что танкисты на этом направлении действуют очень активно. Он подчеркнул, что работа идет постоянно, и частые действия танкистов поддерживают оборонительные позиции российских сил.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ начали наступление в Курской области, но были остановлены. Он заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Министерства обороны РФ, противник потерял более 18,1 тыс. военных и 132 танка на курском направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки на гражданские цели, назвав это провокацией. Он заверил, что ВСУ получат достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Ахмата» использовали два танка для успешного сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа, эвакуированного после повреждения дронами, рассказал заместитель командира бронегруппы спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий.

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, что также было подтверждено командиром батальона тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».

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    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    28 сентября 2024, 19:07 • Новости дня
    Появилось видео ликвидации в Курской области бойца ВСУ с мечом

    Вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области, он был уничтожен российским ударом, сообщают Telegram-каналы.

    Как отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», украинского военнослужащего с мечом обнаружили российские разведчики. Противник был уничтожен ударом по строению, где он решил спрятаться.

    «По заветам князя Александра Невского», – резюмировали авторы канала.

    Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение бронемашины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.

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    28 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    @ philos.msu.ru

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», погиб в ДНР от удара FPV-дрона, возвращаясь с боевой задачи у Артемовска, ранее он служил в израильской армии.

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», военнослужащий батальона четвертой бригады Вооруженных сил России, погиб под Артемовском, возвращаясь с боевой задачи. Как сообщает ТАСС, информацию о его гибели предоставил Михаил Аксель, координатор партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова».

    «Моссад» ранее служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), но решил вернуться в Россию и присоединиться к спецоперации в качестве добровольца. По словам Акселя, Моссад был из семьи репатриантов и проходил срочную службу в Израиле из-за проживания там его родственников. В 2021 году он вернулся в Россию и, несмотря на отсутствие опыта срочной службы в российской армии, пошел добровольцем в бригаду «Призрак» в ЛНР.

    Боец погиб в результате атаки FPV-дрона, сам он также был оператором таких дронов.

    Ранее стало известно, что бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне спецоперации.

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    28 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на сокращение территории Украины после каждых сорванных договоренностей с Россией.

    «С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», – приводит его слова ТАСС.

    Он привел в пример отказ Украины выполнять Минские соглашения и срыв переговоров в 2022 году. Как отметил Лавров, «если Украина продолжает идти тем же путем, если она будет опять использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у нее это не получится».

    По словам Лаврова, легитимность Украины «подорвана», пока нынешний режим сохраняет власть. Он выразил надежду, что международные партнеры, такие как Китай и Бразилия, учтут «манеры» украинского руководства и его попытки обманом вовлечь других на «зыбкую почву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Украина не смогла удержать свои границы 1991 года из-за недоговороспособности киевского режима. Лавров подчеркивал, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

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    28 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии

    Лавров назвал хамством оценки Зеленского мирных планов Китая и Бразилии

    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирных инициативах Китая и Бразилии, назвав их хамством.

    Лавров подчеркнул, что Зеленский позволил себе уничижительно высказаться о китайско-бразильской инициативе, указав, что она якобы не имеет смысла и может быть связана с желанием этих стран получить Нобелевскую премию мира.

    «Он, между прочим, и так по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    Министр добавил, что украинский лидер заявил, будто не существует разных версий Устава ООН для различных стран, включая БРИКС, «Большую семерку» или российско-иранские, китайско-бразильские версии.

    Комментируя инициативы Китая и Бразилии, Лавров отметил, что они исходят из лучших побуждений и стремятся к разрешению конфликта. Тем не менее, по его мнению, украинский президент не оценил эти усилия по достоинству, показав неуважение к международным дипломатическим инициативам.

    В августе Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования Китая и Бразилии, назвав его деструктивным.

    Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР не перестанет продвигать мирные переговоры по украинскому урегулированию.

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    28 сентября 2024, 18:37 • Новости дня
    Безуглая обвинила Сырского в «прятках на даче»

    Безуглая потребовала от Сырского объяснений по поводу слухов о его прятках на даче

    Безуглая обвинила Сырского в «прятках на даче»
    @ Volodymyr Tarasov/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский скрывается на даче в Харьковской области, и потребовала объяснений.

    Безуглая выразила обеспокоенность по поводу поведени Сырского. Поее словам, он якобы скрывается на своей даче в Харьковской области. Депутат обратилась к Сырскому с просьбой выйти на связь и опровергнуть распространяющиеся слухи, передает РИА «Новости».

    Безуглая также отметила, что в военных кругах ходят слухи о задержании начальника Генерального штаба Баргилевича по обвинению в коррупции. По ее мнению, это дополнительно подрывает и так уже низкий авторитет Генштаба Вооруженных сил Украины.

    В заключение депутат выразила надежду, что слухи о даче и взятке не соответствуют действительности. «Слухи распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу», –призвала депутат.

    Ранее Безуглая обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.

    До этого она заявила, что Сырский пытается дискредитировать Силы беспилотных систем (СБС) и их командующего Вадима Сухаревского, а также других генералов.

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    28 сентября 2024, 23:25 • Новости дня
    Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» по Украине

    Лавров счел участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» странным из-за поддержки ими Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызывает удивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которых (швейцарцев) нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы – члены НАТО просто-напросто», – приводит его слова РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обе страны поддерживают Украину, «требуют победы» Киева, Франция поставляет Украине дальнобойное оружие.

    По словам Лаврова, представитель Китая объяснил, что французы и швейцарцы настойчиво добивались присутствия и были приглашены в качестве наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил, что Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине.

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    28 сентября 2024, 21:05 • Новости дня
    Швейцария поддержала мирную инициативу Китая и Бразилии

    Швейцария приветствовала мирные усилия Китая и Бразилии по украинскому кризису

    Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине, которая основана на ценностях ООН, отметив ее значимость для достижения мира.

    Швейцария приветствует и поддерживает мирные инициативы Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине, заявил руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. Он подчеркнул, что инициативы основаны на ценностях ООН и соответствуют духу Бюргенштока, нацелены на достижение мира, передает РИА «Новости».

    Инициатива Китая и Бразилии предполагает создание открытой платформы «Друзья мира» для урегулирования украинского кризиса, как ранее сообщал глава МИД КНР Ван И. Этот проект привлек внимание Швейцарии, поскольку он был модифицирован с учетом международных ценностей и предполагает конкретные дипломатические усилия.

    15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по Украине, где обсуждались пути прекращения конфликта. В коммюнике, принятом по итогам встречи, содержались призывы к возвращению Киеву контроля над Запорожской АЭС и свободному передвижению по Черному и Азовскому морям. Однако не все участники поддержали документ; его не подписали ряд стран, включая Бразилию, Индию и Саудовскую Аравию.

    Россия, в свою очередь, также предложила свои условия для мирного урегулирования, включая вывод украинских войск с новых российских регионов и отказ Киева от намерений вступить в НАТО. Однако после недавних инцидентов, таких как нападение на Курскую область, президент России Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с Украиной. Российская сторона также требует отмены санкций в отношении РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и Бразилия вместе с другими странами Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для мирного разрешения украинского кризиса. Ван И подчеркнул, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга.

    Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что для урегулирования кризиса необходимо устранить его коренные причины.

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    29 сентября 2024, 06:35 • Новости дня
    Зеленский заявил об обещании Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал поддерживать Украину.

    «Я не знаю, что будет после выборов и кто станет президентом... Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он поддержит Украину», – приводит слова Зеленского Straits Times со ссылкой на Fox News.

    Украинские СМИ сообщают, что Трамп, по словам Зеленского, задавал много вопросов: о ситуации на поле боя; о том, как Киев видит поддержку со стороны США; о причинах специальной военной операции России.

    Напомним, СМИ заявили, что во время встречи между Зеленским и Трампом было отмечено отсутствие «химии», а выступление Зеленского назвали «позорным», особенно на фоне заявлений Трампа о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.


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    29 сентября 2024, 07:10 • Новости дня
    Швейцария захотела стать посредником между Западом и Глобальным Югом по Украине

    Швейцария собралась стать посредником между Западом и Глобальным Югом для урегулирования ситуации на Украине

    Швейцария захотела стать посредником между Западом и Глобальным Югом по Украине
    @ Andreas Haas/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария хочет сыграть роль связующего звена между Западом и Глобальным Югом для достижения мира на Украине, заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.

    Бидо отметил, что страна стремится к дипломатическому решению конфликта и готова поддерживать инициативы для проведения саммита «во имя мира» на «справедливых и прочных» условиях.

    «Мы видим свою роль, среди прочего, в качестве связующего звена между видением Запада и видением Глобального Юга на пути к миру», – приводит его слова РИА «Новости».

    Бидо сообщил, что кроме Швейцарии на встрече «Друзей мира», организованной Китаем и Бразилией, в качестве наблюдателей присутствовали еще две европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине, которая основана на ценностях ООН, отметив ее значимость для достижения мира. Участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызвало удивление у главы МИД России Сергея Лаврова.


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    29 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине

    Республиканцы в Конгрессе США потребовали от администрации Байдена рассекретить стратегию помощи Украине

    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Конгрессе США требуют от администрации Джо Байдена рассекретить стратегию помощи Украине, чтобы с ней могла ознакомиться общественность, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет Wall Street Journal, администрация Байдена не сдержала обещание, данное Конгрессу. Весной Конгресс выделил средства на поддержку Киева с условием предоставления «в течение 45 дней стратегии помощи США» для Украины. Однако администрация Байдена лишь заявляла о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», передает ТАСС.

    На этой неделе, спустя несколько месяцев после установленного срока, администрация наконец-то подала документ, который оказался полностью засекреченным, что возмутило законодателей. Как подчеркивает издание, такой шаг является «типичным для Байдена созданием проволочек».

    Республиканцы требуют рассекретить его, чтобы общественность могла с ним ознакомиться. Издание уверено, что администрация Байдена не выполнит это требование до президентских выборов, так как вице-президенту Камале Харрис, кандидату от демократов, придется объяснять свою позицию по конфликту на Украине.

    Напомним, некоторые СМИ не исключали, что Харрис, если станет президентом, якобы откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией.

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    28 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Минобороны сообщило, что потери ВСУ за сутки составили почти 2 тыс. человек

    Минобороны оценило потери ВСУ за сутки в 1990 человек

    Минобороны сообщило, что потери ВСУ за сутки составили почти 2 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Согласно данным Минобороны, потери украинских военных за последние сутки составило более 1990 человек.

    Подразделения группировки «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны около Липцов, Волчанских Хуторов и Волчанска Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 60 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 4-й танковой, 3-й штурмовой, 14-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны поблизости от Купянска, Новоосиново, Подвысокого Харьковской области, Макеевки и Невского Луганской народной республики (ЛНР), а также в районек Торского Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формирований 10-й, 128-й горно-штурмовых, 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны возле Константиновки, Высокоивановки, Зализнянского, Дружковки, Курахово, Григоровки и Часова Яра в ДНР.

    ВСУ за минувшие сутки потеряли до 725 военнослужащих.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике 5-й штурмовой бригад, 47-й, 53-й механизированных, 68-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Горняка, Дзержинска, Калиново, Сухой Балки и Розовки ДНР, перечислили в Минобороны.

    Потери ВСУ превысили 620 военнослужащих.

    Подразделения «Востока» улучшили положение по переднему краю: были отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Украинские войска потеряли до 125 военнослужащих.

    Подразделениями «Днепра» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны около Копани Запорожской области, а также Антоновки Херсонской области и города Херсон.

    Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, подытожили в оборонном ведомстве.

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    29 сентября 2024, 06:08 • Новости дня
    Падение сбитых и подавленных беспилотников вызвало пожары в Воронеже
    Падение сбитых и подавленных беспилотников вызвало пожары в Воронеже
    @ кадр из видео Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения подавленных и сбитых украинских БПЛА в Воронеже и пригородах произошли пожары, никто не пострадал, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Один из падающих БПЛА угодил в жилой комплекс, «произошло возгорание». Кроме того, произошел «пожар в жилой застройке в левобережной части города». Также на окраинах Воронежа и за границами города «несколько сбитых БПЛА горят на земле». «Повреждена крыша одного дома», – сообщил Гусев в Telegram.

    Напомним, Гусев сообщал, что над Воронежской областью обнаружено и сбито несколько украинских беспилотников.

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    28 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Лавров назвал способ урегулировать конфликт на Украине

    Лавров: Урегулирование на Украине невозможно без устранения причин кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что для урегулирования кризиса на Украине необходимо устранить его коренные причины, выступая на пресс-конференции после участия в Генассамблее ООН.

    Лавров отметил, что эта позиция России является предельно ясной и все о ней осведомлены, передает ТАСС.

    Министр также выразил поддержку любым инициативам по украинскому урегулированию, в том числе предложению бывшего президента США Дональда Трампа, если они помогут устранить основные причины кризиса. Лавров напомнил, что Трамп ранее говорил о необходимости 24 часов для урегулирования, но сейчас использует другую формулировку.

    «Результат может быть только один – урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса», – заявил Лавров.

    Ранее Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

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    Главное
    В Воронеже потушили пожары после атаки украинских БПЛА
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    Балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России

    Традиционно российское зерно экспортировалось через черноморские порты. Однако в России начался настоящий бум строительства зерновых терминалов на Балтике. И не последнюю роль в этом сыграл разрыв отношений с Европой. Зачем российские компании строят мощности для экспорта зерновых на севере, а не на юге страны? И как это поможет в том числе развитию Северного морского пути? Подробности

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    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

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    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов

    В Германии супружеской паре грозит тюрьма за стриминг российских телеканалов, вещание которых запрещено в Европе. Во время обысков было изъято оборудование, а сам интернет-сервис заблокирован. В экспертной среде отмечают, что только в Германии российское телевидение смотрели несколько миллионов человек, и многие из них продолжают делать это в обход блокировок. Подробности

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    Зеленский дал американцам очень простой выбор

    Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического. Виноват в этом только сам Зеленский, предложивший принимающей стороне простой выбор между статус-кво и ядерной войной. Но пока риск войны сохраняется. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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