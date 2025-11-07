  • Новость часаУолтц нанес «визит вежливости» Небензе
    Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    7 ноября 2025, 06:46 • Новости дня

    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Есть существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Россия и Украина. Мы пока не достигли [мира], но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

    Трамп высказал надежду, что стороны «поступят очень умно» в «какой-то момент» и согласятся достичь мирного решения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняют недоверие сторон, однако он отметил определенный прогресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оценить возможность возвращения к переговорам по Украине невозможно из-за позиции Киева.

    6 ноября 2025, 09:41 • Новости дня
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Чернигове и Днепропетровской области зафиксированы потери среди украинских военных в результате ударов по объектам ВСУ.

    Удары были нанесены по казарме ВСУ в Чернигове, есть погибшие среди украинских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, «Чернигов – удары по... казарме. Есть много погибших ВСУ». Конкретные цифры по потерям не приводятся.

    Кроме того, в Днепропетровской области в ночь на 6 ноября был поражен склад с боекомплектами ВСУ во время погрузки и распределения военной техники.

    Лебедев рассказал, что детонация продлилась долго, а сам удар пришелся на ночное время, когда осуществлялась загрузка вагонов с техникой. По его данным, среди пораженных объектов есть и вагоны с украинскими военными, что подтверждается большим числом машин скорой помощи на месте происшествия.

    Координатор отмечает, что в результате ударов были уничтожены также тепловозы и электровозы ВСУ.

    Также Лебедев добавил, что еще один удар был нанесен по крупному скоплению войск в Петропавловке, где, по информации местных жителей, украинская сторона формировала резерв.

    Ранее представители подполья сообщили о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

    Подполье также заявляло о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом.

    В Павлограде были поражены объекты логистики и энергетики ВСУ.

    6 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Military Watch Magazine сообщил о катастрофических потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чрезвычайно высокий уровень смертности в рядах украинских войск привел к всплеску дезертирства и острой нехватке личного состава, пишет Military Watch Magazine.

    Высокий уровень смертности среди личного состава украинских подразделений способствует росту числа дезертиров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью Military Watch Magazine.

    В публикации говорится: «Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в боевых подразделениях, которые в частях с призывниками достигали 80–90%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Более 150 тыс. военнослужащих с начала года сбежали из рядов ВСУ.

    Бойцы ремонтного батальона ВСУ решили массово оставить армию из-за угрозы отправки на передовую.

    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    6 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС

    Политолог Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС

    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Бельгии и некоторых стран ЕС по вопросу экспроприации замороженных российских активов показывает, что правовые меры на Западе еще работают. Евросоюзу придется взимать средства на помощь Украине из национальных бюджетов государств-членов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали, что в Еврокомиссии предусмотрели альтернативы «репарационному кредиту» Киеву.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы: и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическим плательщиком остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия – невзирая на собственные внутренние социальные проблемы – готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». При этом европейские лидеры не интересуются мнением собственного населения по этим вопросам. В этой связи эксперт напомнил слова Анналены Бербок о том, что «ради солидарности с Украиной немецкий избиратель должен быть готовым отключить у себя зимой отопление».

    «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – заключил Рар.

    Ранее в ЕС предложили две альтернативы «репарационному кредиту» Украине. Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств–членов сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    Меры станут дополнением к «репарационному кредиту». Кредит в размере 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов все еще остается более предпочтительным планом для ЕК, говорится в материале. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит правовые и финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

    Напомним, позиция Бельгии ранее помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение.

    На этом фоне в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. Как отмечало издание Politico, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Он сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда.

    Примечательно, что в это же время, согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или 142 295 млрд долларов, передает ТАСС. По подсчетам агентства, госдолг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной ВСУ (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет 6 821 доллар – это рекордный показатель.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    6 ноября 2025, 14:56 • Новости дня
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Тимур Миндич, связанный с президентом Украины Владимиром Зеленским и студией «Квартал 95», может оказаться участником расследования ФБР по делу о легализации денег через «Одесский припортовый завод».

    Совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, известный как близкий соратник Владимира Зеленского, может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Украинская правда».

    Согласно сообщению издания, источники в американском истеблишменте несколько месяцев назад передали информацию о возможном расследовании ФБР, связанном с отмыванием средств, в рамках которого рассматриваются не только Миндич, но и ряд других лиц и компаний.

    Журналисты предполагают, что дело связано с завладением средствами Одесского припортового завода, контроль над которым, по данным «Украинской правды», Миндич получил до 2022 года. В 2023 году украинское НАБУ объявило в розыск членов группы, причастных к выводу средств завода. Среди подозреваемых по этому делу указан Александр Горбуненко, который сбежал в США и позже был арестован после возбуждения против него дела американскими властями.

    «По информации источников »Украинской правды« в правоохранительных органах, уже под стражей на Горбуненко пытаются официально выйти представители НАБУ и САП, чтобы провести допрос. Во время одного из контактов, в частности, звучат вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или заключения, герой оказывается на свободе и под защитой», – отмечает украинское издание.

    «Украинская правда» предполагает, что Горбуненко мог согласиться сотрудничать с ФБР, что делает его ценным не только по делу Миндича, но и для расследования других схем легализации денег в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины провела обыски у бывших сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые сейчас занимают должности в государственной компании «Укржелдора». 

    6 ноября 2025, 14:32 • Новости дня
    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года

    Политолог Скачко: Национальная идея Украины «все нам должны» превратила страну в банкрота

    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине тезис «все нам должны», по сути, стал национальной идеей. Она зародилась еще в 1991 году и в результате превратила страну в банкрота. При этом Запад продолжит «подкармливать» киевские власти до тех пор, пока этот инструмент нужен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя на Украине приходится семь тыс. долларов госдолга.

    «Украина сегодня не в силах выплатить внешние и внутренние долги. По большому счету, стране необходимо наращивать производство товаров с надлежащей добавленной стоимостью, продавать их, а часть прибыли направлять на погашение долговых обязательств. Ничего этого в республике нет и не планируется», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его словам, Украина остается банкротом, несостоятельным государством, живущим в долг. «Но страна – это инструмент и орудие против России. Поэтому Запад, который мог бы погасить украинские долговые обязательства, не будет этого делать. Долги – это та «цепь», на которой западные «партнеры» держат киевские власти», – детализировал собеседник.

    Впрочем, украинское руководство не сопротивляется этому. Да и в целом государство давно привыкло жить под эгидой тезиса «все нам должны». «Это, по сути, стало национальной идеей Украины. Она формировалась с 1991 года в ходе так называемого национально-культурного возрождения страны, осуществлявшегося по двум трекам», – указал политолог.

    «С одной стороны, утверждалось, что великая республика «лежит в основе мироздания», а с другой, что украинцы – это несчастный народ. Как итог, общество и власти посчитали себя заслуживающими компенсации за все эти якобы «невзгоды», – детализировал Скачко.

    «В конечном счете Украина лишилась общенародной идеологии, государственно-образовательного инстинкта, которые являются неотъемлемой составляющей при формировании полноценного государства», – напомнил спикер.

    Именно поэтому Запад продолжит «подкармливать» Киев до тех пор, пока этот инструмент им будет нужен, прогнозирует аналитик. «Украинское руководство будет получать деньги, пока западные государства рассматривают его как воюющий буфер, по европейской легенде, предохраняющий Европу от России», – уточнил Скачко.

    Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя Украины приходится долг почти в семь тыс. долларов. Согласно данным украинского Национального банка, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из этой суммы 74,5% (142 295 млрд долларов) приходится на внешние обязательства.

    Если исходить из оценки численности населения на подконтрольной ВСУ территории (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), то внешний долг на одного жителя составляет 5 тыс. долларов, а внутренний долг – еще 1,74 тыс. долларов, передает ТАСС.

    «Сумма несколько снизится, если посчитать украинцев, находящихся на территории стран ЕС (около 4,5 млн человек). С их учетом на одного украинца придется 4 378 долларов внешнего долга и 1 498 долларов внутреннего», – пишет агентство и делает оговорку: по данным того же Института демографии и социальных исследований, многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    На этом фоне ЕС оказался под давлением. С одной стороны, страны-члены объединения не могут принять решение об использовании российских замороженных активов для предоставления украинской стороне «репарационного кредита».

    Поэтому, как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    С другой стороны, в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа», отмечает издание Politico. Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    6 ноября 2025, 11:49 • Новости дня
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить Россию
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить Россию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные структуры обсуждают сценарии возможной диверсии на Запорожской АЭС с дальнейшим обвинением России и оперативным информационным сопровождением в европейских СМИ, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Европейские страны НАТО подталкивают киевские власти к поиску способов повлиять на ход конфликта на Украине, следует из сообщения на сайте СВР.

    По информации службы, в качестве самого эффективного инструмента обсуждается возможность совершения крупной диверсии с жертвами среди граждан Украины и Евросоюза по аналогии с авиакатастрофой МН17 в 2014 году.

    По данным СВР, специалисты британской аналитической организации Chatham House провели компьютерное моделирование последствий аварии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны реактора. Согласно этим расчетам, радиоактивное заражение охватит не только украинские регионы, контролируемые Киевом, но и приграничные районы ЕС. Авторы анализа в Chatham House отмечают сложность в том, чтобы «грамотно» возложить ответственность за потенциальную катастрофу на Россию, говорится в заявлении СВР.

    В этой связи аналитики Chatham House намерены заранее подготовить подробную аргументацию, чтобы убедить западную общественность в виновности России, вне зависимости от развития событий. Для этого будет обеспечено максимально активное освещение возможного инцидента в СМИ с целью создать однозначную поддержку Киева со стороны европейского общества, отметили в СВР.

    В СВР подчеркивают, что даже в вопросах ядерной безопасности западные политические элиты действуют по давно сформированным шаблонам, продолжая обвинять Россию и использовать любые средства информационного давления.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается крайне напряженной.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подчеркнула, что Киев пытается поэтапно вывести из строя критически важные системы безопасности ЗАЭС.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил о возможных тяжелых последствиях аварии на станции для Европы.

    6 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские войска за сутки очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске
    Российские войска за сутки очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» за сутки освободили 64 здания в Красноармейске, при этом в плен сдались два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены 13 атак противника из Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.

    В Димитрове (ДНР) подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали наступательные действия в направлении микрорайона «Западный». От украинских боевиков освобождены 19 зданий.

    В течение прошедших суток в районе Красноармейска и Димитрова уничтожено более 220 украинских военнослужащих, пикап и шведский бронетранспортер Viking, перечислили в оборонном ведомстве.

    В целом группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Торецкого, Родинского, Доброполья, Котлино ДНР, Демурино и Вольного Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» за минувшие сутки потери противника составили свыше 480 военнослужащих, бронемашина и восемь автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Генштаб ВСУ заявил о переброске элитных подразделений в район Красноармейска.

    Накануне появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах.

    6 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске
    ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировкой войск «Запад» сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении. Около Петровки в Харьковской области пресечен прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол для ее восстановления, сообщили в Минобороны.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии из районов Нечволодовки и Благодатовки Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшие сутки в районе Купянска было уничтожено до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3 и четыре станции РЭБ.

    В целом подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Новоплатоновки, Татьяновки, Шийковки, Петровки Харьковской области, Яровой и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций РЭБ и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Садков, Пролетарского, Мирополья, Искрисковщины и Корчаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Синельниково и Волчанском.

    Потери ВСУ при этом составили до 170 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами и девять складов масредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Северска, Краматорска, Дружковки, Никифоровки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 95 военнослужащих, два танка, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и склад матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Орестополя Днепропетровской области, Ровнополья, Яблоково и Сладкого Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, бронетранспортер и американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ и склад матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск.

    В четверг командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах.

    6 ноября 2025, 09:01 • Новости дня
    Агенты СБУ собирались посещать суд по делу об убийстве генерала Кириллова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Агенты украинской службы безопасности (СБУ) намеревались использовать заседания суда по делу гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова для сбора данных, необходимых для подготовки новых преступлений.

    МВД России уведомило Второй западный окружной военный суд о планах агентов СБУ посетить процесс по делу об убийстве Кириллова, передает ТАСС.

    СБУ планировали собирать в ходе заседаний важную информацию, распространять полученные сведения на подконтрольных ресурсах и призывать к преступлениям в отношении участников процесса.

    Кроме того, собранную информацию предполагалось использовать ее для организации новых терактов.

    Напомним, Второй Западный окружной военный суд закрыл от прессы рассмотрение дела о теракте в отношении начальника генерала Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова.

    Отмечалось также, что по этому делу двое из четырех обвиняемых признали свою вину.

    6 ноября 2025, 19:42 • Новости дня
    Брэд Питт требовал у Джоли 35 миллионов долларов за винодельню
    Брэд Питт требовал у Джоли 35 миллионов долларов за винодельню
    @ Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках судебного спора о французской винодельне Chateau Miraval Брэд Питт потребовал от Анджелины Джоли компенсацию за ущерб в размере 35 млн долларов.

    Американский актер Брэд Питт потребовал через суд компенсацию в размере 35 млн долларов от своей бывшей супруги Анджелины Джоли по делу о французской винодельне Chateau Miraval, сообщает журнал Us Weekly со ссылкой на документы и электронные письма. Иск был подан в ноябре 2022 года из-за продажи Джоли своей доли винодельни третьей стороне без согласия Питта, что, по его словам, нарушило их прежние договоренности.

    Питт настаивал, что сделка была несогласованной, тогда как Джоли отрицала необходимость получения его разрешения. В конце октября 2025 года, по данным издания, Питт представил суду электронную переписку Джоли с юристами, считая эти письма доказательством его позиции. Адвокат Джоли отметил: «Мы отмечаем, что обременительный характер любого производства – дело рук самого Питта, он предъявляет Джоли иск на 35 миллионов долларов возмещения ущерба... ему приходится нести расходы на подготовку документов, которые могут подтвердить или не подтвердить ущерб».

    Судебные документы указывают, что Питт и его команда предлагали Джоли 55 миллионов долларов за ее долю в Miraval, однако она отказалась от этих переговоров и реализовала свою часть компании Stoli. Джоли мотивировала отказ требованием Питта о подписании соглашения о неразглашении, которое запрещало бы обсуждение не только продажи, но и любых подробностей личной жизни, включая обвинения в насилии с его стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юридические документы раскрыли новые подробности о конфликте Анджелины Джоли и Брэда Питта вокруг поместья Chateau Miraval и последствиях их семейной жизни. Брэд Питт стал владельцем особняка на Голливудских холмах за 12 млн долларов, который раньше принадлежал гитаристу The Killers Дэйву Кюнингу. Брэд Питт и Джордж Клуни позировали на российском мотоцикле Ural с коляской для журнала GQ.

    6 ноября 2025, 08:38 • Новости дня
    Анджелине Джоли предложили приехать к детям Донбасса и Новороссии
    Анджелине Джоли предложили приехать к детям Донбасса и Новороссии
    @ Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Голливудской актрисе Анджелине Джоли предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России после ее поездки с гуманитарной миссией в Херсон.

    Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич предложил голливудской актрисе Анджелине Джоли приехать в новые регионы России после ее визита в расположенный под контролем ВСУ Херсон с гуманитарной миссией, передает РИА «Новости».

    Кастюкевич подчеркнул: «Если бы Анджелине Джоли было интересно, как на самом деле все обстоит, она приехала к детям Донбасса и Новороссии куда раньше, чем теперь. Году этак в 2014 или 2022, посмотрела в глаза людям, которых объявили сепаратистами только за то, что они хотели быть русскими. Пообщалась бы с матерями детей, которых расстреляли украинские военные под Мариуполем».

    Также сенатор выразил мнение, что Джоли следовало бы посетить Белгородскую и Курскую области, где она могла бы увидеть последствия обстрелов гражданских объектов. По мнению Кастюкевича, западные пропагандисты не пустят ее в Россию из страха, что она увидит здесь то, что, по его словам, пытаются скрыть от западной и американской аудитории.

    Кастюкевич заключил, что власти России не станут платить за такой визит, а сама правда в итоге всегда становится явной.

    Напомним, в октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анджелина Джоли накануне приехала в Херсон, который находится под контролем Киева. При этом один из ее охранников оказался в ТЦК.

    Власти на Украине позднее опровергли информацию об освобождении этого охранника.

    6 ноября 2025, 08:21 • Новости дня
    Несколько украинских военных сдались в плен в Красноармейске
    Несколько украинских военных сдались в плен в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько украинских военных, оставшихся без поддержки и снабжения более четырех дней в Красноармейске ДНР, сдались в плен из-за тяжелых условий окружения, сообщили в Минобороны.

    Украинские военные, оказавшиеся в окружении в городе Красноармейск Донецкой Народной Республики, добровольно сдались в плен военнослужащим группировки «Центр», передает ТАСС.

    Представитель Минобороны сообщил, что речь идет о бойцах 68-й отдельной егерской бригады.

    В ведомстве подчеркнули: «Украинские боевики сдались российским военным добровольно, потому что оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов». По их словам, снабжение провизией и боеприпасами было полностью прервано, даже дроны не могли доставить помощь. В результате солдаты были вынуждены питаться тем, что находили в подвалах, где скрывались до семи дней.

    Пленные сообщили, что помощь раненым оказать невозможно – в городе острая нехватка медикаментов, и количество пострадавших среди украинских военных растет ежедневно. Пока решался вопрос о сдаче, другие военные пытались прорваться, но после неудачной попытки пропали со связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР на Украине возле Красноармейска.

    Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения в районе южнее Купянска-Узлового.

    Военный корреспондент сообщил, что бойцы «Азова» отказались идти деблокировать украинские войска в Красноармейске.

    6 ноября 2025, 21:19 • Новости дня
    На востоке Купянска российские войска зачистили комбикормовый завод

    Командир отряда штурмовиков ВС России с позывным «Ловец» сообщил о зачистке завода и семи зданий в Купянске

    На востоке Купянска российские войска зачистили комбикормовый завод
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска полностью зачистили территорию комбикормового завода в Купянске и освободили еще семь объектов в восточной части города, сообщил командир штурмового отряда с позывным «Ловец».

    Командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным «Ловец» сообщил ТАСС, что российские военные в Купянске завершили зачистку территории комбикормового завода и освободили семь строений.

    «Противник пытается сопротивляться, сегодня уничтожили еще две группы общей численностью восемь боевиков, освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода. Продолжаем двигаться вперед, на моем участке, в восточной части города, осталось освободить менее 50 строений», – заявил командир отряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России сорвала попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске.

    Командир штурмового отряда с позывным «Лаврик» заявил о возможности освобождения Купянска в течение недели.

    Минобороны России заявило, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью.

    7 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне заявлений США об отказе выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса компания сообщила, что отзывает предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

    «Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов «Лукойла», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Министерство финансов США заявляло, что, пока идет конфликт на Украине, Gunvor не получит лицензию «на деятельность и извлечение прибыли». Какое разрешение имеется в виду, ведомство не уточнило.

    Минфин США также заявил, что Gunvor якобы подконтрольна России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения американских санкций. «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH и согласовал ключевые условия сделки.

    Глава Gunvor Торбьерн Торнквист говорил, что в случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий.

    6 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Бойцы 159-й бригады ВСУ начали массово сдаваться в плен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины массово отказываются выполнять боевые задачи и сдаются в плен, сообщили в российских силовых структурах.

    Командир формирования, дважды судимый Александр Демчук пытается повысить дисциплину с помощью частых построений с вручением почетных грамот, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Бригада, как отмечается, комплектуется преимущественно из так называемых отказников, инвалидов и лиц с умственными отклонениями. Сам комбриг, по словам собеседника агентства, имеет две судимости по статьям «служебный подлог» и «мошенничество с финансовыми ресурсами», полученным по итогам работы в органах государственной власти.

    «Вся эта свора, само собой, воевать желанием не горит и массово сдается в плен, а комбриг пытается наладить дисциплину бесконечными построениями с вручением грамот. Он даже привлек свою малолетнюю дочь и с ее помощью побирается в интернете и заставляет ее читать заготовленные тексты на камеру», – сообщил источник.

    До нынешней должности Демчук возглавлял аппарат Николаевской областной государственной администрации. После старта спецоперации он, по словам собеседника агентства, попытался улучшить свою деловую репутацию и устроился через знакомых в военное командование. Впоследствии он стал руководителем 23-го батальона, который не принимал участие в активных боевых действиях, а затем – после учебы в Национальном университете обороны – получил полковничье звание и возглавил нынешнюю бригаду. По сведениям источника, под его командованием оказались преимущественно военнослужащие с изъянами и отказники.

    В октябре военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском.

    Ранее десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами.

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон

    Российское военно-политическое руководство рассматривает целесообразность начала подготовки к возобновлению ядерных испытаний. Но сама техническая возможность таких испытаний обеспечивается ядерным полигоном, построенным во времена СССР и до сих пор действующим на Новой Земле. Как он устроен и что нужно сделать для возобновления испытаний сегодня? Подробности

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

