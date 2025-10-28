Песков сообщил о невозможности оценить перспективы переговоров по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков заявил, что Россия не может сейчас оценивать перспективы возобновления переговоров по Украине. По его словам, пауза в диалоге связана исключительно с тем, что «киевский режим» не проявляет заинтересованности в продолжении переговоров, а также не отвечает на вопросы, проекты документов и предложения России, адресованные ранее, передает ТАСС.

Песков отметил, что ни одна из представленных инициатив, в том числе предложения по дальнейшей работе в составе переговорных групп, не получила ответа.

«Пока мы не имеем возможности оценивать перспективы возобновления переговорного процесса, потому что, как мы уже неоднократно говорили, возникшая пауза вызвана нежеланием киевского режима продолжать этот переговорный процесс и нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нами были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены, и на предложения о дальнейшей работе в составе различных групп. Все это оставлено без ответа», – заявил представитель Кремля.

Ранее Песков отказался раскрывать журналистам детали американской концепции урегулирования по Украине, представленной на саммите в Анкоридже.

Переговоры по Украине затормозились из-за позиции Киева, которую провоцирует Европа.

Реализация мирной сделки по Украине будет возможна только после устранения влияния Британии и подготовки сбалансированных ожиданий сторон.