  • Новость часаРоссийские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    27 октября 2025, 12:58 • Новости дня

    Песков отказался раскрывать нюансы концепции США по урегулированию на Украине

    Песков отказался раскрывать детали инициатив США по решению конфликта на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам нюансы концепции украинского урегулирования, которую предложили США на саммите в Анкоридже.

    Представитель Кремля также отказался комментировать вопрос о том, насколько эта концепция соотносится с идеями России по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями, передает ТАСС.

    «Нет, не мог бы раскрыть», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков ранее заявил, что ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России.

    Пресс-секретарь российского лидера связал приостановку переговоров по Украине с провокациями Европы.

    В Кремле на прошлой неделе прокомментировали последние санкции США против России.

    26 октября 2025, 15:57 • Новости дня
    Появилось видео горящего поезда с техникой ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    «Герани» поразили поезд с техникой ВСУ в Сумской области, горящий состав попал на видео, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России атаковали поезд, перевозивший вооружение и военную технику для ВСУ, на территории Сумской области. Удар был нанесен в районе села Черноплатово с помощью дронов-камикадзе типа «Герань», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Как отмечается в публикации, после атаки на поезде вспыхнул пожар – загорелись локомотив и два вагона.

    Отмечается, что удар был нанесен новым видом «Гераней», оснащенных камерами и элементами искусственного интеллекта, что позволило беспилотникам не только зафиксировать момент атаки, но и уклониться от вертолетов Ми-8, которые сопровождали поезд.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, который использовался для перевозки вооружения и техники в Донбасс.

    Подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и других объектов инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    27 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу

    EFE: Путин дал понять Трампу, что одерживает верх в борьбе за Донбасс

    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в военной форме встретился в воскресенье с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым на командном пункте, где руководил российскими войсками, и этот его визит стал весьма символичным, призванным продемонстрировать уверенность России на поле боя, пишет испанское агентство EFE.

    «Президент России Путин дал понять главе США Дональду Трампу, что одерживает верх в борьбе за контроль над Донбассом, указав на отсутствие срочности в объявлении прекращения огня, которое Белый дом выдвинул условием проведения нового саммита двух лидеров», – говорится в сообщении EFE.

    Испанское агентство отмечает, что Путин призвал генералов не допустить прорыва украинскими войсками кольца окружения, но подчеркнул необходимость минимизации потерь, заявив, что российская армия «всегда проявляла милосердие» к своим противникам в соответствии с международным правом.

    Путин также приказал российским войскам оказать помощь мирным жителям, которых украинские войска использовали в качестве живого щита, и эвакуировать их в безопасные районы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме. Он сообщил, что на Купянском и Красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

    Кроме того, Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации.

    27 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

    Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    27 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»

    Трамп: Испытания «Буревестника» не являются игрой

    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и США «не играют в игры» друг с другом.

    Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему испытаний ракеты «Буревестник» Россией, заявил, что ни Россия, ни США не играют в игры, передает РИА «Новости».

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – заявил Трамп.

    Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка, передает ТАСС.

    «Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что США не нужны ракеты с дальностью полета 8 тыс. миль», – заявил Трамп журналистам на борту самолета во время перелета из Куала-Лумпура в Токио.

    Президент США также высказал мнение, что заявление России о завершении испытаний ракеты «Буревестник» во время конфликта на Украине неуместно. Он подчеркнул, что война, по его расчетам, должна была продолжаться неделю, но «сейчас конфликт вступает в четвертый год».

    «Вот что следует делать (урегулировать конфликт – прим. ВЗГЛЯД) вместо испытаний ракет», – заявил президент США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике».

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    26 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня

    Лавров назвал призывы Зеленского к прекращению огня попыткой выиграть время

    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине больше походят на попытки выиграть время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они [Запад и киевский режим] хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Владимира Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя» – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

    Он поделился соображениями о том, что должно помочь всем эффективно действовать в сложившейся ситуации. Ключом к пониманию, отметил он, должно стать устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков в Киеве.

    Напомним, в этом же интервью Лавров заявил, что Москва признает Украину, если она будет отличаться от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. Также он уточнил, что России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России. При этом дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    26 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Лавров сказал, какую Украину признает Россия

    Лавров заявил о признании Россией Украины с нейтральным и безъядерным статусом

    Лавров сказал, какую Украину признает Россия
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия признает Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим, заявил заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

    По словам Лаврова, Россия изначально признала Украину, опираясь на положения ее собственной Декларации о независимости, принятой в 1990 году, и Конституции. В этих документах закреплялся статус страны как безъядерного, нейтрального, внеблокового государства, признающего права национальных меньшинств. Российский министр уточнил, что нынешняя украинская власть, по его мнению, не соответствует этим принципам, передает ТАСС.

    «Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим», – отметил министр.

    Лавров отметил, что Москва иначе воспринимает ситуацию, когда Украину втягивают в НАТО и наделяют правом вступления в любые союзы. Он подчеркнул, что вопрос признания Украины для России напрямую связан с тем, каким является само украинское государство согласно собственным публичным заявлениям и документам.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что конфликт на Украине касается, прежде всего, защиты населения, а не только споров о территориях.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России.

    26 октября 2025, 21:47 • Новости дня
    Лавров объяснил контроль Россией территорий вне Донбасса

    Лавров заявил о необходимости буферной зоны вне Донбасса и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Россия уже контролирует территории, находящиеся вне Донбасса и Новороссии, об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг», передает ТАСС.

    «Я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье?», – отметил Лавров.

    По словам главы МИДа, основной причиной контроля таких территорий является безопасность России. «Нам необходима буферная зона», – заявил Лавров, отметив, что создание такой зоны продиктовано актуальными условиями безопасности для страны.

    Ранее Лавров заявил, что для Москвы в конфликте на Украине важны люди, а не территории.

    Дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    26 октября 2025, 18:06 • Новости дня
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о дискуссии вокруг проекта тоннеля между Россией и Аляской.

    Дмитриев заявил о дискуссии вокруг проекта тоннеля между Россией и Аляской, передает РИА «Новости».

    По его словам, в документах, связанных с убийством Кеннеди, упоминается идея так называемого Моста мира Кеннеди и Хрущева между странами.

    «А это, между прочим, тема, которую сейчас обсуждают – соединить Россию и Аляску тоннелем», – подчеркнул Дмитриев во время встречи с членом Палаты представителей США Анной Паулиной Луной.

    Ранее американский эксперт по железнодорожным перевозкам Скотт Спенсер заявил, что строительство железнодорожного тоннеля под Беринговым проливом принесло бы значительную экономическую выгоду.

    Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео, посвященное тоннелю между Россией и США, созданное с помощью искусственного интеллекта.

    Кирилл Дмитриев также заявил, что строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой можно реализовать менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов.

    26 октября 2025, 16:21 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали санкции США против России

    Песков заявил о готовности восстанавливать отношения с США несмотря на санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на очередные санкции со стороны Соединенных Штатов, Москва не отказывается от попыток восстановить отношения, считая приоритетом собственные интересы в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, введение новых санкций США осложняет восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном, однако Россия не собирается отказываться от попыток наладить диалог, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на свои особенности и нюансы, власти России намерены ориентироваться на собственные интересы, а одной из ключевых задач называют выстраивание добрых отношений со всеми странами, включая США.

    «Санкции действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам», – заявил Песков.

    Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва выстраивает отношения с США исключительно исходя из собственных интересов. По его словам, на фоне появления множества новых вопросов в международной повестке с приходом Дональда Трампа, только важные для России темы обязательно будут оставаться приоритетом.

    Ранее власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США оказывают незначительное влияние на экономику страны.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    27 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

    Туск заявил о праве Киева на удары по объектам России в Европе

    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе
    @ Fot.Tedi/Newspix.Pl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по объектам, связанным с Россией, расположенным в любой точке европейской территории.

    Польский премьер Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по российским объектам, находящимся в Европе, передает РИА «Новости».

    По словам Туска, это право Украина получила после того, как суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в 2022 году.

    Ранее окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Глава МИД Польши Сикорский призвал киевский режим к терактам против нефтепровода «Дружба», выразив надежду на его вывод из строя.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявления Сикорского «военным психозом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» за угрозы нефтепроводу.

    26 октября 2025, 21:21 • Новости дня
    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Красноармейска

    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске и соседних районах

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ сталкиваются с трудностями в Красноармейске и близлежащих районах на фоне ожесточенных боев и проблем с логистикой, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Вооруженные силы Украины находятся в крайне тяжелом положении в районе Красноармейска (Покровска), передает ТАСС.

    Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что интенсивные боевые действия происходят как непосредственно в городе, так и на его подступах. По его словам, «жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой».

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что группировки российских войск завершили окружение украинских формирований в районах Красноармейска и Димитрова, где, по данным, оказались в окружении 31 украинский батальон.

    Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ситуация на красноармейском (покровском) направлении остается напряженной, о чем было заявлено ранее в воскресенье.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным окружением Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации и отметил храбрость солдат.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает освобождение Купянска и Красноармейска вопросом времени.

    26 октября 2025, 17:48 • Новости дня
    Зеленский заявил Туску о готовности воевать еще два-три года

    Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года

    Зеленский заявил Туску о готовности воевать еще два-три года
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о готовности Украины продолжать конфликт три года, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в интервью британскому изданию The Sunday Times, что Владимир Зеленский заявил о готовности Украины вести конфликт с Россией еще два-три года, передает РИА «Новости».

    По словам Туска, Зеленский отметил, что надеется на более быстрое окончание войны, но рассматривает и более долгосрочные перспективы.

    «Он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года», – отметил Туск.

    Дональд Туск также подчеркнул, что Россия, по его мнению, обладает преимуществом перед Западом, поскольку россияне «готовы сражаться», и именно это он считает ключевым фактором нынешнего конфликта. При этом премьер-министр Польши указал, что война серьезно отражается на российской экономике, но это не делает позицию Запада выигрышной.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что продвижение переговоров по Украине затормозилось из-за позиции Киева, которую провоцирует Европа.

    26 октября 2025, 14:31 • Новости дня
    После удара ВСУ по плотине в Белгородской области затоплены частные участки

    Гладков сообщил о затоплении более десяти участков после удара ВСУ по плотине

    Tекст: Вера Басилая

    Часть приусадебных участков оказалась затоплена из-за повреждения плотины Белгородского водохранилища, жилые дома не пострадали, а ситуация остается под контролем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Частичное затопление частных участков произошло после удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища, сообщил Гладков в Telegram-канале.

    Губернатор отметил, что водой были затронуты чуть более десяти участков – жилые дома при этом остались вне зоны подтопления. По его словам, ситуация в Шебекинском округе на данный момент остается стабильной.

    Гладков рассказал, что накануне был проведен обход четырех населенных пунктов. Сейчас 16 человек находятся в пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде, остальные временно выехали к родственникам. Власти договорились с полицией об усилении охраны порядка на этих территориях.

    Губернатор подчеркнул, что региональные службы держат ситуацию под контролем и будут уведомлять жителей о развитии событий в зависимости от уровня угрозы.

    После того как ВСУ обстреляли Белгородское водохранилище, на плотине появились повреждения, что может привести к эвакуации жителей опасных районов.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что удары ВСУ по плотине не имеют смысла.

    Атака ВСУ на российскую плотину, по мнению экспертов, потребует отрезвляющего ответа.

    27 октября 2025, 09:54 • Новости дня
    Трамп заявил о неучастии США в плане ЕС по российским активам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не принимает участия в решениях Евросоюза относительно замороженных российских активов для помощи Украине.

    Трамп не участвует в обсуждении вопроса использования Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    В ответ на вопрос журналистки, нужно ли блоку использовать эти активы для оплаты военной поддержки Киева, Трамп заявил: «Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую».

    При этом Трамп не стал отрицать вероятность введения новых американских санкций против России, пишет ТАСС.

    На уточняющий вопрос по поводу возможности новых рестрикций, президент ответил: «Вы это узнаете». Его слова транслировались на сайте Белого дома во время разговора с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    Министерство финансов США на прошлой неделе объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    26 октября 2025, 17:01 • Новости дня
    Дмитриев заявил о передаче данных США об испытаниях «Буревестника»

    Российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике»

    Дмитриев заявил о передаче данных США об испытаниях «Буревестника»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что сведения о встрече президента Владимира Путина с Генштабом, на которой обсуждались успешные испытания ракеты нового класса «Буревестник» с ядерной установкой, уже переданы американским коллегам, передает РИА «Новости».

    Российская делегация передала американской стороне информацию о встрече президента Владимира Путина с Генштабом, прошедшей в воскресенье утром, передает РИА «Новости».

    «Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что 5 тыс. военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тыс. военных – в районе Красноармейска», – заявил Дмитриев.

    По его словам, особенно важно, что сведения об успешных испытаниях самой ракеты поступили напрямую руководству и ключевым сотрудникам администрации президента США. Дмитриев подчеркнул, что переговоры ведутся в серьезном ключе, а российская сторона всегда нацелена на конструктивный диалог.

    Спецпредставитель президента также отметил, что Москва намерена мирно урегулировать ситуацию на Украине, решение украинского конфликта возможно только при искоренении первопричин данного конфликта.

    Дмитриев обратил внимание на серьезные попытки помешать диалогу между Москвой и Вашингтоном, действия, направленные на распространение дезинформации. Также он сообщил, что Россия информирует США о позитивной динамике в собственной экономике и отметил: рубль в этом году стал самой успешной валютой, укрепившись к доллару на 40%.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров за время испытательного полета.

    Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник». Президент России отметил, что важнейшие задачи по испытаниям этой ракеты завершены и впереди подготовка к постановке на боевое дежурство.

    26 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Лавров: Путин на Аляске согласился на предложения США по урегулированию на Украине

    Лавров: Путин на Аляске согласился на предложения США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на саммите лидеров в Анкоридже выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования ситуации на Украине и готовность к дальнейшим шагам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Президент России Владимир Путин во время лидерского саммита, прошедшего на Аляске, подтвердил готовность Москвы действовать в соответствии с концепцией урегулирования конфликта на Украине, предложенной Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

    Как отметил глава дипломатического ведомства, накануне саммита специальный посланник президента США Стивен Уиткофф передал в Москву инициативу американской стороны, с которой российские власти ознакомились очень внимательно. По словам Лаврова, во время обсуждений на Аляске Путин подробно повторил содержание каждого элемента поступившей концепции и обращался к Уиткоффу, присутствовавшему на переговорах, уточняя: «Верно ли это? Так ли это?» – дипломат уточнил, что все пункты американской инициативы были подтверждены.

    Лавров подчеркнул, что после этого президент России заявил о готовности принять предложенную концепцию и переходить к практической реализации договоренностей на предлагаемых США условиях.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что перспектива проведения саммита между Россией и США в Будапеште зависит от позиции американской стороны, которая была инициатором данной встречи.

    ЦБ признал сложности в экономике

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой – 0,5%, до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

