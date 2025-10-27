Песков отказался раскрывать нюансы концепции США по урегулированию на Украине

Песков отказался раскрывать детали инициатив США по решению конфликта на Украине

Tекст: Мария Иванова

Представитель Кремля также отказался комментировать вопрос о том, насколько эта концепция соотносится с идеями России по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями, передает ТАСС.

«Нет, не мог бы раскрыть», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков ранее заявил, что ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России.

Пресс-секретарь российского лидера связал приостановку переговоров по Украине с провокациями Европы.

В Кремле на прошлой неделе прокомментировали последние санкции США против России.