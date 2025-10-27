Песков отказался раскрывать нюансы концепции США по урегулированию на Украине

Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.3 комментария
Песков отказался раскрывать детали инициатив США по решению конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам нюансы концепции украинского урегулирования, которую предложили США на саммите в Анкоридже.
Представитель Кремля также отказался комментировать вопрос о том, насколько эта концепция соотносится с идеями России по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями, передает ТАСС.
«Нет, не мог бы раскрыть», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
