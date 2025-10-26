  • Новость часаПрезидент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    В Кремле прокомментировали санкции США против России
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    Le Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    11597 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    6 комментариев
    26 октября 2025, 16:21 • Новости дня

    В Кремле прокомментировали санкции США против России

    Песков заявил о готовности восстанавливать отношения с США несмотря на санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на очередные санкции со стороны Соединенных Штатов, Москва не отказывается от попыток восстановить отношения, считая приоритетом собственные интересы в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, введение новых санкций США осложняет восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном, однако Россия не собирается отказываться от попыток наладить диалог, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на свои особенности и нюансы, власти России намерены ориентироваться на собственные интересы, а одной из ключевых задач называют выстраивание добрых отношений со всеми странами, включая США.

    «Санкции действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам», – заявил Песков.

    Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва выстраивает отношения с США исключительно исходя из собственных интересов. По его словам, на фоне появления множества новых вопросов в международной повестке с приходом Дональда Трампа, только важные для России темы обязательно будут оставаться приоритетом.

    Ранее власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США оказывают незначительное влияние на экономику страны.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    25 октября 2025, 00:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине

    Дмитриев: Для сделки по Украине нужно иметь реалистичные ожидания

    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Реализация мирной «сделки» по Украине будет возможна лишь при условии устранения британского влияния и при формировании сбалансированных ожиданий, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Нужно иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, а что для Украины. Я думаю, что Украина также движется в сторону более реалистичной позиции. Поэтому полагаю, что если не будет вмешательства со стороны Великобритании <…>, то сделка будет заключена», – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

    Он добавил, что публичная риторика противников России часто строится на нереалистичных сценариях завершения конфликта, что мешает продуктивным переговорам. Кроме того, Дмитриев выразил мнение, что идет поиск дипломатических путей урегулирования и взаимоприемлемых компромиссов, передает ТАСС.

    «Посмотрите, что там происходит, люди озвучивают сценарии, которые, как они знают, не могут произойти. Так что они говорят: «Нет, Россия должна полностью вывести войска». И тем самым они заранее обрекают это на провал», – добавил Дмитриев.

    Особое внимание Дмитриев уделил вкладу первой леди США Мелании Трамп, отметив, что она сыграла значимую, сбалансированную роль в возвращении восьми детей к своим семьям, в том числе одной русской девочки с Украины. Он подчеркнул, что реальные масштабы проблемы значительно ниже, чем сообщает ряд СМИ. По словам главы РФПИ, Мелания Трамп внесла вклад и в прозрачность этого вопроса, несмотря на большое количество некорректных данных.

    «Я предоставлю вам возможность подсчитать цифры, но фактическое количество дел, которые она (уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова) официально получила от Украины, в основном в 100 раз ниже, чем сообщают некоторые новостные издания», – добавил глава РФПИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал проведение переговоров с представителями администрации США. Дмитриев заявил о попытках Евросоюза сорвать диалог между Россией и США. Он также пообещал проинформировать США о затягивании переговоров со стороны Украины.

    Комментарии (40)
    25 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    @ Anju/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России, если конфликт на Украине не будет завершен, сообщает Reutеrs.

    США подготовили проект новых санкций в отношении России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reutеrs.

    В сообщении агентства говорится: «Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены против ключевых сфер российской экономики, если президент Владимир Путин продолжит откладывать прекращение войны Москвы на Украине... Некоторые из дополнительных санкций, подготовленных США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок».

    Источник Reutеrs сообщил, что Дональд Трамп, скорее всего, возьмет паузу в несколько недель для оценки реакции российской стороны на ранее введенные санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл». В публикации отмечается, что в Конгрессе США вновь активизировались попытки рассмотреть двухпартийный законопроект о санкциях против России. Трамп, согласно источнику, готов одобрить новый санкционный пакет, однако маловероятно, что это произойдет в октябре.

    Отдельно отмечается, что представители Украины на прошлой неделе внесли предложение США о расширении санкций, в том числе о мерах по отключению всех российских банков от долларовой системы через американских партнеров, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

    Напомним, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    Комментарии (27)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    Bloomberg: Индии и Китаю придется искать новых поставщиков нефти из-за санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменит баланс на мировом рынке нефти и поставит под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей, сообщает Bloomberg.

    Вашингтон объявил о санкциях против нефтяных гигантов России – Роснефти и Лукойла, включая все структуры с их долей более 50%, передает Bloomberg.

    Американским гражданам и компаниям теперь запрещается взаимодействие с этими предприятиями. Неамериканские компании также рискуют попасть под вторичные санкции, если будут вести сделки с этими компаниями и их «дочками». Всех участников рынка обязали завершить любые отношения с Роснефтью и Лукойлом до 21 ноября.

    После введения ограничений крупнейшим импортерам российской нефти – Индии и Китаю – предстоит решать вопрос о дальнейших покупках. Индийские НПЗ уже заявили, что почти полностью остановят закупки российской нефти, тогда как Китай пока не проявил интереса к дальнейшему наращиванию покупки. Некоторые китайские госкомпании уже отменили часть контрактов. «Практически невозможно продолжать закупки у российских компаний в нынешних условиях», – заявил топ-менеджер крупнейшего индийского переработчика.

    Ранее США и Евросоюз использовали механизм ценового потолка и ограничили работу с российской нефтью через сервисы страхования, логистики и финансирования. Также были введены прямые санкции против компаний Газпром нефть и Сургутнефтегаз. Несмотря на это, Россия сохраняла стабильный экспорт благодаря «теневому» флоту танкеров и альтернативной инфраструктуре.

    Санкции направлены на сокращение нефтегазовых доходов бюджета России, составляющих около четверти всех поступлений. По оценкам аналитиков, резкое сокращение покупок Россией со стороны Индии и возможная неготовность Китая увеличить закупки могут выбить новый баланс на мировом рынке. В результате спрос на нефть Ближнего Востока уже вырос, котировки поднялись. Однако российские власти выражают уверенность, что смогут адаптироваться и найти решение.

    Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    Аналитики Bloomberg предсказали обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что при снижении экспорта российской нефти неизбежен рост цен.


    Комментарии (13)
    24 октября 2025, 14:52 • Новости дня
    Спецпредставитель президента Дмитриев прибыл в США для переговоров

    CNN сообщил о визите Дмитриева в США для переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился в Нью-Йорк, где планирует провести переговоры с представителями администрации президента США касательно двусторонних отношений, сообщает CNN.

    Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, прибыл с визитом в США, передает ТАСС. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

    Источник телеканала рассказал: «Ожидается, что Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа». В ходе визита планируется обсудить вопросы двусторонних отношений между Россией и США.

    Точные даты встречи и подробности повестки переговоров, по данным CNN, не разглашаются. Визит Дмитриева проходит на фоне продолжающихся контактов на разных уровнях между Россией и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил, что несмотря на опасения поджигателей войны, мирный диалог России и США обязательно победит.

    Президент России Владимир Путин отметил, что при переходе от политического давления к серьезному и долгосрочному диалогу между РФ и США откроется множество сфер для сотрудничества.

    Комментарии (11)
    23 октября 2025, 19:00 • Новости дня
    Путин прокомментировал перенос саммита с США в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива проведения саммита в Будапеште исходила от США, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, предложение прозвучало в ходе последней беседы с президентом США Дональдом Трампом именно от американской стороны, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что было бы ошибкой организовывать подобный саммит без тщательной подготовки.

    «Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – пояснил Путин.

    «Президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – добавил президент.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    Комментарии (5)
    25 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Reuters: Вашингтон обсуждает передачу активов России для поддержки Киева
    Reuters: Вашингтон обсуждает передачу активов России для поддержки Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США начали обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза, сообщает Reuters.

    Вашингтон начал внутренние обсуждения о возможном использовании российских активов, замороженных в Соединенных Штатах, для поддержки Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию агентства Reuters и неназванных американских чиновников. В сообщении Reuters отмечается: «Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины».

    Помимо этого, США заявили о своей поддержке инициативы Евросоюза использовать замороженные российские активы для закупки американского оружия для Киева. По словам неназванных чиновников, представители Соединенных Штатов сообщили европейским коллегам, что одобряют такую схему.

    Эта позиция свидетельствует о стремлении Вашингтона и его союзников найти новые источники финансирования военной помощи на Украине. Для России подобные шаги могут стать новым витком в дипломатическом противостоянии с США и ЕС по поводу замороженных активов.

    Российские власти ранее неоднократно предупреждали, что любые попытки использовать государственные активы России без согласия Москвы будут расцениваться как незаконные и вызовут ответные меры.

    Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.


    Комментарии (9)
    25 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Дмитриев привез в США в качестве подарка конфеты с цитатами Путина
    Дмитриев привез в США в качестве подарка конфеты с цитатами Путина
    @ t.me/kadmitriev

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в рамках российско-американского диалога привез в США конфеты с изображением президента России Владимира Путина на коробке и его цитатами.

    «Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия-США. Нью-Йорк», – сообщил Дмитриев в Telegram, опубликовав соответствующее фото.

    На самой коробке присутствует изображение главы государства и надпись «Великие слова Великого человека», а также цитата: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы – бессмысленно». На обертке конфеты написано «Своих не бросаем», передает РИА «Новости».

    RT также приводит изображение конфет на маркетплейсах. Судя по фото, на обертке написаны цитаты президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США и анонсировал переговоры с представителями администрации США во время визита.

    Комментарии (16)
    25 октября 2025, 21:47 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным при условии уверенности в достижении соглашения по Украине, передает ТАСС. Отвечая на вопрос журналистов о возможности организации переговоров, Трамп отметил: «Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку».

    Разговор с прессой состоялся на борту президентского самолета при дозаправке в Дохе по пути в Малайзию.

    Трамп выразил разочарование уровнем продвижения мирного процесса на Украине. Но он также отметил, что у него «всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным».

    Кроме того Трамп объявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином сокращение Китаем закупок нефти у России на предстоящей встрече, подчеркнув, что Китай уже снизил объемы закупок, а Индия намерена полностью отказаться.

    Ранее Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

    Напомним, на этой неделе Трамп заявил, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но не исключил возможность проведения переговоров в будущем.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Аналитики Bloomberg предсказали обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Как сообщал Bloomberg, новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменят баланс на мировом рынке нефти и поставят под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей.


    Комментарии (17)
    26 октября 2025, 02:12 • Новости дня
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи с представителями администрации США, сообщают информационные агентства.

    Встречи прошли 24 и 25 октября. 26 октября ожидается продолжение переговоров, сообщил источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал переговоры с представителями администрации США во время визита.

    Комментарии (8)
    24 октября 2025, 19:43 • Новости дня
    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США
    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал журналистам в США о неоднократных попытках европейских стран, включая Британию, помешать установлению прямого диалога между Россией и Соединенными Штатами.

    Дмитриев отметил, что речь идет о препятствиях как между странами в целом, так и между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Мы видим также очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог президента Путина и президента Трампа», – сказал он.

    По его словам, многие инициативы по урегулированию конфликта на Украине блокировались именно британскими или европейскими политиками. В частности, Дмитриев напомнил о визите бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который, по словам российского дипломата, после получения финансирования от спонсоров выступил против заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Дмитриев подчеркнул, что экономическая ситуация как в Британии, так и в ЕС является кризисной. Именно поэтому, по его оценке, там стремятся сформировать образ России как врага, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он добавил, что подобные попытки затянуть конфликт на Украине связаны с интересами ряда западных политиков.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о массовой информационной атаке, направленной на подрыв российско-американских переговоров в столице Венгрии.

    Комментарии (9)
    24 октября 2025, 08:55 • Новости дня
    WSJ: Трамп выбрал средний по жесткости сценарий санкций против России
    WSJ: Трамп выбрал средний по жесткости сценарий санкций против России
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп предпочел ввести санкции средней жесткости против российской энергетики после рассмотрения трех различных сценариев действий, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

    Президент США Дональд Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций, передает «Интерфакс» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

    Осведомленные источники рассказали, что администрации Трампа были предложены три сценария: жесткий – с прямыми мерами против российской промышленности и руководства, средний – с акцентом на энергетическую отрасль, а также легкий, подразумевавший ограниченные меры.

    Собеседники уточнили, что Трамп остановился на среднем варианте, который нацелен на энергетический сектор России. Они также отметили, что данное решение поддержали госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду на отмену санкций США в отношении компании

    Представители Белого дома заявили о значительном экономическом воздействии новых санкций на Россию.

    Эксперт Юшков отметил возможные негативные последствия ограничений для «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

    Комментарии (8)
    24 октября 2025, 07:16 • Новости дня
    Мерц понадеялся на отмену санкций США против немецкой дочки Роснефти
    Мерц понадеялся на отмену санкций США против немецкой дочки Роснефти
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что находящиеся под внешним управлением германского правительства дочерние предприятия «Роснефти» исключат из новых санкций Соединенных Штатов.

    «Я исхожу из того, что соответствующее исключение будет сделано и для «Роснефти», – заявил Мерц, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    По его словам, эту тему затронут на переговорах с США.

    Напомним, минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент России Владимир Путин счел незначительными эти рестрикции со стороны Вашингтона для российской экономики.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 17:33 • Новости дня
    Fakt: Рубио сорвал встречу Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Планировавшийся саммит лидеров России и США в Будапеште не состоялся из-за вмешательства госсекретаря Марко Рубио, опасавшегося репутационных рисков для Дональда Трампа, заявила изданию Fakt польская журналистка, специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.

    По информации, опубликованной польским изданием Fakt, на отмену встречи президентов России и США повлиял госсекретарь Марко Рубио, передает 360. Гурницкая-Партыка из Вроцлавского университета рассказала, что Рубио убедил Дональда Трампа отказаться от переговоров с Владимиром Путиным.

    Она отметила: «Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром». По словам эксперта, госсекретарь опасался, что отсутствие компромисса на саммите может привести к публичному провалу Трампа.

    В случае неудачных переговоров американский лидер мог бы не выполнить свои предвыборные обещания, что негативно отразилось бы на его репутации и политических перспективах.

    Напомним, Трамп сообщил об отмене встречи с Владимиром Путиным, но не исключил, что переговоры могут состояться позднее.

    Эксперты связали решение Трампа с расхождением позиций Москвы и Вашингтона по вопросу завершения украинского конфликта.


    Комментарии (6)
    23 октября 2025, 22:35 • Новости дня
    В Белом доме пообещали значительное воздействие санкций США на Россию
    В Белом доме пообещали значительное воздействие санкций США на Россию
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что американский президент Дональд Трамп обещал ввести антироссийские санкции, когда это будет уместно и необходимо, и сделал это, так как перестал видеть со стороны России достаточных подвижек в деле достижения мира в украинском конфликте.

    «Президент Трамп всегда говорил, что для заключения хорошего мирного соглашения обе стороны должны быть заинтересованы в нем. И он чувствует, что, к сожалению, с российской стороны в последнее время не наблюдалось достаточного интереса и действий в плане продвижения к миру, поэтому встреча между двумя лидерами не полностью исключена. Я думаю, президент и вся администрация надеются, что однажды это может произойти снова. Но мы хотим убедиться, что эта встреча принесет ощутимый позитивный результат. И что это будет полезное использование времени президента», – заявил Ливитт в ответ на первый вопрос брифинга.

    Пресс-секретарь Белого дома несколько раз повторила, как занят Трамп и как важно ему понимать продуктивность и результативность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Мы хотим убедиться, что президент с пользой использует время. А президент не хочет тратить свое время зря. <...> Госсекретарь Рубио посчитал этот разговор [с главой МИД России Сергеем Лавровым] действительно продуктивным. Но, опять же, президент хочет убедиться, что встреча между ним и президентом Путиным будет проведена с пользой», – добавила она.

    Ливитт уточнила, что Трамп «хочет видеть действия, а не просто разговоры», и предположила, что президент США чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке, поэтому хочет, чтобы и эта война закончилась.

    Пресс-секретарь также напомнила, что Трамп оказывает давление и на европейцев с тем, чтобы те перестали закупать у России углеводороды, поэтому в Белом доме рассчитывают на масштабное воздействие санкций США на Москву.

    «Посмотрите, они [санкции] довольно внушительны, я видела сегодня утром международные новости из Китая о том, что они сокращают закупки нефти у России. Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента Трампа. Президент также надавил на европейские страны, наших союзников, чтобы они прекратили закупки российской нефти. Так что это полномасштабная кампания. Мы ожидаем, что эти санкции причинят немало беспокойства, как вчера заявил министр финансов. А могут ли быть еще санкции? Я оставлю это на усмотрение президента», – сказала Ливитт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными. При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 12:24 • Новости дня
    Рар объяснил провал решения ЕС по российским активам для кредита Украине

    Политолог Рар: Решения ЕС по активам России зависит от реакции Москвы на санкции Трампа

    Рар объяснил провал решения ЕС по российским активам для кредита Украине
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным и укрепить имидж миротворца. А европейские лидеры равняются на президента США и не станут экспроприировать замороженные российские активы, не будучи уверенными в поддержке Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал провал решения ЕС о кредите для Украины за счет активов России.

    «На Западе нет однозначного мнения в вопросе введения санкций против России, поэтому меры принимаются сумбурно, а впоследствии некоторые из них частично отменяются. Так, северные страны ЕС требуют ужесточения рестрикций, и поляки в этом смысле лидируют. Они и прибалты ставят целью стратегическое поражение Москвы, чего множество других стран Европы не хотят», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, разногласия наблюдаются и внутри США. «Ястребы» – глубинное государство, мощные силы в Конгрессе США – выступают за самые жесткие ограничения в отношении России и Китая. Дональд Трамп – не «голубь». Санкции Вашингтона против российских нефтяных компаний – дипломатический шантаж: соглашайтесь на немедленное окончание военных действий, как это требует Америка», – детализировал собеседник.

    Как полагает эксперт, дальнейшие решения ЕС по активам России будут зависеть от реакции Москвы на нынешние санкции. «Думаю, Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным в этом году и укрепить имидж миротворца. А европейцы равняются на американского лидера», – рассуждает политолог.

    «Лидеры Евросоюза научены опытом взаимодействия с главой Белого дома и понимают риски: если они ринутся вперед с нападками на Россию в надежде на поддержку Штатов, то администрация США может пойти другим, более дипломатичным путем и оставит их один на один с Россией», – заключил Рар.

    Ранее Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Причиной переноса стало «сопротивление Бельгии»: она потребовала более четких гарантий, что не будет нести единоличной ответственности за риски, связанные с «репарационным кредитом».

    Лидеры стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения вопроса на следующем саммите, который должен пройти в декабре. Источники Bloomberg добавили, что цель – достичь окончательного соглашения к концу года.

    Несогласие Бельгии с планом застало врасплох дипломатов и министров в ЕС, цитирует статью Politico ИноСМИ. По информации издания, команда Урсулы фон дер Ляйен несколько дней до саммита рассказывала, что они нашли решение «проблемы с бельгийским премьером». Больше всего, вероятно, опозорился президент Европейского совета Кошта.

    До начала заседания совета он обещал Владимиру Зеленскому, что решение об обеспечении финансовых потребностей Украины будет принято. По данным Financial Times, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для ВСУ.

    При этом сама процедура изъятия активов сопряжена с высокими рисками и может иметь непредсказуемый результат, отмечает The New York Times. Издание предостерегает: такой шаг может обернуться политической и финансовой авантюрой как из-за возможных ответных мер России, так и из-за угрозы репутации Европы.

    Напомним, большая часть замороженных резервов России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. Премьер-министр страны Барт Де Вевер на саммите в Брюсселе напомнил, что даже во время Второй мировой войны замороженные активы никто не трогал.

    «Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой бы то ни было причине, они должны быть возвращены немедленно. Кто даст такую гарантию? Я спросил коллег: «Вы? Государства-члены?». Этот вопрос за столом переговоров так и не вызвал энтузиазма», – сказал он.

    Впрочем, провал решения ЕС об экспроприации активов связан не только с позицией Бельгии. Издание Politico называет «плохими мальчиками» немецкого канцлера Фридриха Мерца, венгерского и словацкого премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые действия Европейского союза по конфискации российских активов ничтожны и повлекут болезненный ответ. По ее словам, Москва будет действовать в рамках принципа взаимности в международных отношениях, исходя из собственных интересов. Газета ВЗГЛЯД писала, как Америка мешает Европе совершить воровство.

    Комментарии (0)
    Главное
    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»
    Появилось видео горящего поезда с техникой ВСУ в Сумской области
    США объявили о повышении пошлин на товары из Канады
    Полиция задержала 19 человек после драки в ЖК «Прокшино»
    Трамп присутствовал при подписании мирной декларации Таиланда и Камбоджи
    Минск сообщил о новом закрытии КПП Литвой без предупреждения
    Глава ЦБ Франции де Гало предрек стране «прогрессирующее долговое удушение»

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Перейти в раздел

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    Перейти в раздел

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации