В Кремле прокомментировали санкции США против России

Песков заявил о готовности восстанавливать отношения с США несмотря на санкции

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, введение новых санкций США осложняет восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном, однако Россия не собирается отказываться от попыток наладить диалог, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на свои особенности и нюансы, власти России намерены ориентироваться на собственные интересы, а одной из ключевых задач называют выстраивание добрых отношений со всеми странами, включая США.

«Санкции действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам», – заявил Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва выстраивает отношения с США исключительно исходя из собственных интересов. По его словам, на фоне появления множества новых вопросов в международной повестке с приходом Дональда Трампа, только важные для России темы обязательно будут оставаться приоритетом.

Ранее власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США оказывают незначительное влияние на экономику страны.

Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».