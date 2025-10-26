Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.11597 комментариев
Песков: ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России
Российская армия намерена давать жесткий ответ в случае попыток ударов ВСУ внутрь российской территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российская армия даст жесткий ответ на возможные атаки Вооруженных сил Украины по российской территории, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Дмитрий Песков подчеркнул, что сам Владимир Зеленский в последние дни заявлял о наличии военного потенциала, позволяющего наносить удары вглубь России. Кремль напомнил, что в случае реализации таких угроз Россия отреагирует крайне жестко. «Как сказал президент России Владимир Путин, ошеломляюще», – заявил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия будет давать «ошеломляющий ответ» на любые попытки нанесения ударов дальнобойным оружием по своей территории.
Напомним, президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий и ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с использованием дальнобойного вооружения.