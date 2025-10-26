Песков: ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России

Tекст: Вера Басилая

Российская армия даст жесткий ответ на возможные атаки Вооруженных сил Украины по российской территории, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Дмитрий Песков подчеркнул, что сам Владимир Зеленский в последние дни заявлял о наличии военного потенциала, позволяющего наносить удары вглубь России. Кремль напомнил, что в случае реализации таких угроз Россия отреагирует крайне жестко. «Как сказал президент России Владимир Путин, ошеломляюще», – заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия будет давать «ошеломляющий ответ» на любые попытки нанесения ударов дальнобойным оружием по своей территории.

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий и ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с использованием дальнобойного вооружения.