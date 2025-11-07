Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.2 комментария
Песков заявил о востребованности в будущем саммита России и США в Будапеште
Будапештский саммит России и США будет востребован обеими странами на определенном этапе, однако требует серьезной экспертной подготовки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Будапештский саммит между Россией и США на определенном этапе станет необходимым для обеих сторон, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, инициатива востребована и Москвой, и Вашингтоном, однако для организации подобной встречи требуется скрупулезная экспертная подготовка.
Песков заявил, что американская сторона с этим согласна, сославшись на заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
При этом любые прогнозы о сроках проведения российско-американского саммита в Будапеште, по словам Пескова, являются несостоятельными. Представитель Кремля уверен, что строить предположения о возможных датах встречи, включая возможность проведения до конца нынешнего года, бессмысленно.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проведение российского-американского саммита в Будапеште возможно уже через несколько дней после согласования нерешенных вопросов.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин предупреждал его о попытках Москвы более десяти лет урегулировать конфликт на Украине.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил готовность Будапешта провести встречу президентов России и США при достижении согласия сторон.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что перспектива проведения саммита зависит от позиции Вашингтона.