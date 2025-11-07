Песков заявил о востребованности в будущем саммита России и США в Будапеште

Tекст: Вера Басилая

Будапештский саммит между Россией и США на определенном этапе станет необходимым для обеих сторон, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, инициатива востребована и Москвой, и Вашингтоном, однако для организации подобной встречи требуется скрупулезная экспертная подготовка.

Песков заявил, что американская сторона с этим согласна, сославшись на заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

При этом любые прогнозы о сроках проведения российско-американского саммита в Будапеште, по словам Пескова, являются несостоятельными. Представитель Кремля уверен, что строить предположения о возможных датах встречи, включая возможность проведения до конца нынешнего года, бессмысленно.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проведение российского-американского саммита в Будапеште возможно уже через несколько дней после согласования нерешенных вопросов.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин предупреждал его о попытках Москвы более десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил готовность Будапешта провести встречу президентов России и США при достижении согласия сторон.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что перспектива проведения саммита зависит от позиции Вашингтона.

