    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    5 ноября 2025, 17:48 • Новости дня

    Сийярто подтвердил готовность Будапешта принять встречу Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия выразила готовность провести саммит президентов России и США в Будапеште при условии успешной подготовки мероприятия и достижении согласия сторон, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто сообщил о готовности Будапешта принять мирную встречу президентов России и США, если предварительная работа по ее организации будет успешной, передает ТАСС. По его словам, встреча будет возможна при условии, что обе стороны подготовятся к такому мероприятию и дадут согласие на участие.

    Сийярто заявил: «Венгрия готова принять мирный российско-американский саммит в Будапеште, если подготовительная работа будет успешной. Мы надеемся, что он завершится соглашением между президентами США и России, которое вернет мир в Центральную Европу».

    Министр также подчеркнул, что одна из наиболее значимых тем предстоящих переговоров между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября будет касаться урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, намеченная в Будапеште, отменена, но может быть проведена в будущем.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что перспективы саммита России и США в Будапеште зависят от позиции американской стороны.

    Дональд Трамп допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным при условии согласия по вопросу Украины.

    5 ноября 2025, 11:07 • Новости дня
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска

    Минобороны: Зеленский скрывает правду о Купянске ценой жизни тысяч украинских военных

    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении в Купянске зачистки «до 60 оставшихся русских» свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск, заявило Министерство обороны России.

    Владимир Зеленский, заявивший о зачистке до 60 российских военных в Купянске, полностью утратил связь с реальностью или пытается скрыть безысходное положение своих войск, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, полагаясь на лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского.

    «Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске», – заявили в российском военном ведомстве.

    В ведомстве уточнили, что ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военных глава киевского режима стремится до последнего не раскрывать реальное положение дел своим гражданам и зарубежным союзникам.

    Кроме того, ситуация вокруг украинских воинских группировок, находящихся в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. По информации Минобороны, войска ВСУ несут значительные потери и не имеют шансов на спасение, кроме как сдаться в плен. Российская сторона подчеркивает, что эти формирования оказались в окружении и продолжают терять позиции под натиском российских сил.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске «гнилой неправдой».

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Журналист из Донецка Сергей Миркин пояснял способы, которыми украинские пропагандисты пытаются убедить мир, что Украина не проигрывает.

    Минобороны России рассказало о потерях окруженных украинских частей в Купянске и Красноармейске.

    4 ноября 2025, 22:00 • Новости дня
    Путин раскрыл возможности «Буревестника» и «Посейдона»

    Путин заявил о превосходстве «Буревестника» над всеми ракетными системами

    Путин раскрыл возможности «Буревестника» и «Посейдона»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков комплексов «Буревестник» и «Посейдон» сообщил об уникальных характеристиках подводного аппарата, который способен погружаться на глубину до тысячи метров. В то же время «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы.

    Скорость подводного беспилотного аппарата «Посейдон» существенно превосходит ходовые качества всех современных надводных кораблей, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения таких результатов создателям комплекса пришлось использовать уникальные материалы и инженерные решения, благодаря которым аппарат способен погружаться на глубину до 1 тыс. метров. «Что касается скоростей, так они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей», – заявил глава государства.

    В свою очередь «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы: «У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время».

    «Особо отмечу уникальный режим мощных сверхмалых ядерных реакторов ракеты. Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки. На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что разработка и испытания новых систем вооружения, включая «Посейдон» и «Буревестник», позволяют России не только обеспечивать стратегическое преимущество, но и создавать задел на будущее.

    По словам президента, все планы по развитию передовых систем вооружения и модернизации российского оборонно-промышленного комплекса выполняются. «Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружением выполняются», – подчеркнул Путин.

    Глава государства также отметил значимость технологических достижений, достигнутых при создании новых видов вооружения, объяснив, что новые материалы и технологические решения найдут применение не только в военной, но и в гражданской сфере. Президент уточнил, что эти наработки будут использоваться, в частности, при создании энергетических установок для арктической зоны, освоении космоса, а также при строительстве специальных транспортных кораблей и перспективной станции на Луне.

    В дополнение к этим заявлениям Путин сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Он выразил уверенность, что новые принципы и алгоритмы работы комплекса «Посейдон» станут толчком к совершенствованию других российских беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.

    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    4 ноября 2025, 19:29 • Новости дня
    Путин назвал выставку «Россия» уникальным по значению событием

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии награждения за вклад в укрепление единства российской нации подчеркнул особую значимость и масштаб выставки-форума «Россия», отметив ее вклад в единство страны.

    Путин на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации, передает ТАСС, заявил о выдающейся роли выставки-форума «Россия». Глава государства отметил, что форум стал уникальным благодаря масштабу и значимости, продемонстрировав миллионам россиян широту талантов и достижений страны.

    «Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов – Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка «Россия». Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», – заявил Путин.

    По его словам, для сохранения наследия выставки в Москве создан Национальный центр «Россия». Ранее Наталья Виртуозова занимала пост гендиректора выставки, ныне возглавляет наццентр. Павел Дорошенко работает заместителем гендиректора по выставочной деятельности, а Алексей Жарич – заместителем начальника управления президента по общественным проектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    5 ноября 2025, 05:06 • Новости дня
    Разведка Южной Кореи заявила о переброске военных КНДР в Россию
    Разведка Южной Кореи заявила о переброске военных КНДР в Россию
    @ ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная разведывательная служба сообщила, что 5 тыс. северокорейских солдат из строительного батальона перебрасываются в Россию, а еще 1 тыс. саперов занимаются разминированием на ее территории.

    «Около 10 тыс. военнослужащих несут караульную службу на российско-украинской границе. Зафиксирована переброска дополнительных войск: 5 тыс. солдат КНДР последовательно перебрасываются с сентября, и ожидается, что они будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры, еще 1 тыс. саперов направлена для разминирования», – сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

    Национальная разведывательная служба сообщила об этом в ходе закрытой проверки Комитета по разведке Национальной ассамблеи, которая прошла в Сеуле.

    «Поскольку северокорейские военные все чаще посещают Россию, мы внимательно отслеживаем любые передачи чувствительных технологий из России», – заявили в разведке Южной Кореи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что вклад солдат и офицеров КНДР в освобождение Курской области навсегда останется в памяти россиян. Президент России Владимир Путин и глава МИД КНДР обсудили укрепление дружбы между странами.

    4 ноября 2025, 21:17 • Новости дня
    Умер телеведущий Юрий Николаев

    Телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году

    Умер телеведущий Юрий Николаев
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    На 77-м году жизни ушел из жизни известный телеведущий Юрий Николаев, подаривший зрителям программы «Утренняя почта» и «Утренняя звезда».

    Телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни, передает РИА «Новости». О его уходе сообщил народный артист России Николай Цискаридзе во вторник, 4 ноября.

    В своем послании он отметил: «Юрий Николаев ушел на небеса… Совсем недавно мы в эфире вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало…».

    Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе, окончил ГИТИС по специальности «Актер театра и кино». Он начинал карьеру актера в Московском драматическом театре имени Пушкина, а уже в 1970-е стал одним из самых узнаваемых телеведущих страны, отмечает ТАСС.

    На Центральном телевидении Юрий Николаев работал сначала внештатным, а затем штатным сотрудником, вел новостные и музыкальные программы. Его имя ассоциируется с «Утренней почтой», «Голубым огоньком», «Песней года» и другими культовыми передачами советского и российского телевидения. С 1991 года Николаев запомнился зрителям как бессменный ведущий музыкального шоу «Утренняя звезда».

    В разные годы Николаев занимался продюсированием, был соучредителем журнала «Медведь», возглавлял телеканалы и создавал авторские проекты. На Первом канале он вел такие популярные шоу, как «Достояние республики», «Танцы на льду» и «Танцы со звездами». Среди его работ есть и документальные фильмы.

    Кроме телевидения, он снимался в кино, среди известных работ – «Большие перегоны», «Хождение по мукам» и другие картины. В 2024 году Николаев издал автобиографию «Здесь все по-честному».

    Юрий Николаев был удостоен званий и наград, в том числе титула народного артиста России, орденов Дружбы и Почета, премии правительства Российской Федерации в области культуры и других отличий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Юрия Николаева госпитализировали в одну из московских больниц.

    4 ноября 2025, 21:55 • Новости дня
    Путин сообщил о присутствии судна НАТО в районе испытаний «Буревестника»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что во время испытаний крылатой ракеты «Буревестник» в зоне проведения работ 21 октября постоянно находился разведывательный корабль НАТО.

    Разведывательный корабль НАТО все время находился в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник», о чем сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что зарубежные специалисты смогли лично убедиться в испытаниях, так как корабль НАТО находился в зоне и во время проведения испытаний 21 октября.

    Также российский лидер отметил, что Россия не препятствовала деятельности корабля альянса. По словам Путина, «мы не мешали его работе. Пусть посмотрят». Эти заявления он сделал в ходе церемонии награждения разработчиков ракетных комплексов «Буревестник» и «Посейдон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.

    4 ноября 2025, 19:41 • Новости дня
    Кремль призвал Белград не допустить использования сербских боеприпасов против России
    Кремль призвал Белград не допустить использования сербских боеприпасов против России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия крайне не хочет сталкиваться с сербским вооружением в руках противников.

    России не хотелось бы видеть, чтобы боеприпасы, произведенные в Сербии, использовались против российских солдат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о готовности республики продавать боеприпасы странам Евросоюза.

    Песков подчеркнул: «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат. Меньше всего хотелось бы это видеть».

    Он пояснил, что Москва хорошо понимает, под каким беспрецедентным давлением находится Сербия, и отметил сложность ситуации для этой страны. «Мы понимаем, какие трудности сербы переживают», – добавил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны, заключившие с Сербией соглашение на поставку боеприпасов, могут впоследствии использовать их по своему усмотрению.

    Власти Сербии отметили, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    Служба внешней разведки России сообщила о поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины.

    4 ноября 2025, 18:08 • Новости дня
    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем

    Экономист Лизан: Пересмотр таможенных правил увеличит товарооборот России и Китая

    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем
    @ Li Xiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Большое число таможенных регуляций долгое время тормозило развитие российско-китайской торговли. Поэтапное устранение излишних барьеров будет способствовать легализации «серого» импорта и росту товарооборота, заявил газете ВЗГЛЯД экономист и политолог Иван Лизан. Ранее в КНР состоялась встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Встреча российского премьера Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином подтверждает высокий уровень диалога Москвы и Пекина. Работа над совершенствованием контактов ведется безостановочно и представители двух государств регулярно подписывают различные соглашения, которые уточняют и дополняют уже оформленные рамки взаимодействия», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «Интересно, что подписанные соглашения во многом концентрировались на развитии сотрудничества КНР с российским Дальним Востоком. В частности, сельскохозяйственные договоренности, на мой взгляд, открывают новые возможности в сфере экспорта сои в Китай. Но не исключаю, что положительная динамика будет ощущаться и в других направлениях взаимодействия», – говорит он.

    «Примечательно, что договоренности, достигнутые в ходе визита Мишустина в КНР, также значительным образом скажутся и на изменении таможенного режима между нашими странами. Сейчас наша двусторонняя торговля, к сожалению, скована взаимными запретами и сложной процедурой оформления документов», – напоминает он.

    «Сформировалась абсурдная ситуация: нашим предпринимателям зачастую проще и дешевле вести торговлю через Киргизию или Казахстан. Это затормаживает процесс транспортировки товаров, приводит к их удорожанию и увеличивает риск формирования «серых схем». Но теперь Москва и Пекин договорились об упрощении таможенных норм и создания условий для оформления товаров по принципу «одного окна», – говорит собеседник.

    «Если все будет сделано грамотно, товарооборот в разы увеличится, поскольку многие сделки, проходившие в «серую», выйдут из тени. Интересно, что стороны пытаются автоматизировать перевозку. Пока, на мой взгляд, внедрение беспилотных систем транспортировки будет наиболее логично смотреться в рамках моста Благовещенск – Хэйхэ», – продолжает эксперт.

    «На нем можно выделить две полосы для движения «туда» и «обратно» и наладить циркуляцию грузовиков в обе стороны. Насколько это увеличит товарооборот – большой вопрос. Но как эксперимент – интересно. Может быть, это даст толчок развитию малых предпринимателей, поскольку такая перевозка будет относительно дешевой», – добавил он.

    «В этой связи интересно отметить готовность Китая и России участвовать в совместных разработках искусственного интеллекта. Сложно представить, как это сотрудничество будет выглядеть. В конечном счете наши страны в некотором роде соперники по данному направлению в той же Центральной Азии», – уточняет собеседник.

    «Поэтому, на мой взгляд, это выльется в несколько совместных проектов, которые не будут подразумевать значимого обмена технологиями, а также в программы по обмену кадров. Такой формат сыграет на руку как Москве, так и Пекину. При этом он не особо повредит интересам обоих государств», – рассуждает эксперт.

    «Что касается трансграничных розничных платежей – сам факт обсуждения партнерства в данной сфере значим. Ограничения в расчетах, вызванные западными санкциями, тормозят рост нашего товарооборота. Посмотрим, как именно будет развиваться данное направление взаимодействия. Пока понятно одно – если не будет успеха на этом векторе, то значимых достижений по другим сферам ждать также не стоит», – заключил Лизан.

    Ранее завершились переговоры главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский премьер отметил, что две страны связаны прочными культурно-гуманитарными отношениями, которые опираются на взаимные симпатии народов друг к другу.

    В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что диалог Пекина и Москвы устойчиво продвигается, пытаясь достигнуть все более высокоуровневого и высококачественного развития. Их беседа стала итогом визита Мишустина в КНР в рамках участия в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Ханчжоу.

    По окончании мероприятия страны подписали целый ряд документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта. Кроме того, государства договорились углублять гуманитарные связи, содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, а также учредить экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

    5 ноября 2025, 15:13 • Новости дня
    Разведка Южной Кореи раскрыла состояние здоровья Ким Чен Ына
    Разведка Южной Кореи раскрыла состояние здоровья Ким Чен Ына
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Южнокорейские специалисты зафиксировали стабильный пульс Ким Чен Ына во время дистанционной диагностики здоровья главы КНДР, что исключает наличие серьезных проблем.

    Серьезных нарушений здоровья у Ким Чен Ына не обнаружено, передает «Комсомольская правда». Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила о дистанционном измерении пульса лидера КНДР, который составил 80 ударов в минуту.

    В ведомстве уточнили, что ранее риск высокого кровяного давления оценивали как значительный, однако на данный момент этот показатель снизился. Методы дистанционного получения медицинской информации остались нераскрытыми.

    В сообщении обозначено, что Ким Чен Ын сохраняет возможность совершать продолжительные переезды между провинциями и столицей, а также стабильно участвует в государственных мероприятиях. По данным разведки, подобное состояние свидетельствует об отсутствии крупных заболеваний главы КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын отметил достижение вершины развития отношений между КНДР и Россией.

    Глава КНДР пообещал поддерживать Россию по вопросу спецоперации на Украине.

    4 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»

    Путин сообщил о выводе на боевое дежурство ракеты «Сармат» в 2026 году

    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить, напомнил президент России Владимир Путин церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

    Он сообщил, что все планы по созданию перспективных систем вооружения,  развитию оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются.

    Путин уточнил, что имеет в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». Создание и постановку  на дежурство, а также серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

    «Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем [году] уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», – приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел  церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в Кремле.

    Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров и поделился тем, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе.

    5 ноября 2025, 12:28 • Новости дня
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    @ V_Zelenskiy_official

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, на чьей форме отчетливо заметны символы, напоминающие знаки подразделений СС (запрещено в России).

    Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с военнослужащими 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж». На снимках, размещенных президентом Украины, видны нацистские символы, которые ранее использовали карательные подразделения СС, передает ТАСС.

    Часть военных, которых награждал Зеленский, носили на форме нашивки с изображением двух молний. Эти знаки идентичны символам, которые в годы Второй мировой войны использовали нацистские формирования. На одной из фотографий также запечатлено знамя, дизайн которого напоминает свастику.

    Отдельные подразделения Национальной гвардии Украины и ВСУ открыто придерживаются неонацистских взглядов. Официальные украинские СМИ, как правило, стараются не показывать кадры, на которых заметны эти эмблемы, и предпочитают публиковать фотографии без их изображения.

    Ранее французская газета Le Monde признала массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мирным инициативам США на Украине мешает неконтролируемый нацизм.

    5 ноября 2025, 07:13 • Новости дня
    В Италии призвали прислушаться к словам Захаровой о рухнувшей в Риме башне
    В Италии призвали прислушаться к словам Захаровой о рухнувшей в Риме башне
    @ Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо обратить внимание на заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой, проведшей аналогию с рухнувшей башней в Риме и поддержкой Италии киевского режима, заявил политик и профессор Микеле Джерачи.

    Джерачи указал, что Захарова выступила в снисходительном тоне, но отметил, что она была права, и пояснил, что дело не только в спонсировании Киева.

    «Дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке «перезагрузить мозги» итальянцев, которая грозит привести Италию к краху», – цитирует Джерачи РИА «Новости».

    Кроме того, он задал риторический вопрос о выгоде для Рима в конфронтации с Москвой.

    Напомним, 3 ноября в центре Рима обрушилась старинная башня Торре-деи-Конти в центре Рима, из-под завалов спасли рабочего, но он умер в больнице.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что политика поддержки Киева может привести к разрушению итальянского государства, как метафору она привела трагедию с обрушением башни в Риме.

    4 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    @ onf_front

    Tекст: Катерина Туманова

    Telegram-каналы распространяют видео, на которых FPV-дроны ВСУ уничтожают мирное население под Купянском, а частности, канал «Народного фронта» представил видео жестокой расправы над женщиной, которая крестится, стоя на коленях на обочине дороги перед тем, как дрон врезается в нее и взрывается.

    «Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм», – говорится в сопровождающем видео посте.

    Telegram-канал «Оперативный простор» показал видеозапись, как двое мирных жителей, из села Петропавловка восточнее Купянска решили выйти к российским позициям. С собой они несли только личные вещи. Один из них держал белый флаг, рядом с ним шла маленькая собака. Но операторы ВСУ направили FPV-дроны, поочередно убив шедших по дороге беззащитных мирных жителей.

    «И как особый символ стойкости русского православного человека – несколько раз крестящийся дед – и за это ему боеприпас в голову от извергов. Такую мерзость сложно представить даже в самом страшном фильме ужасов», – сказано в сообщении к видео.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец.

    4 ноября 2025, 20:27 • Новости дня
    Российским инвесторам разрешили частично разморозить активы в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские инвесторы получили возможность частично разморозить свои активы в европейских депозитариях без согласования с американскими властями, если выполняются определенные условия.

    Финансовый источник в Брюсселе подтвердил, что ЕС теперь допускает возможность разморозки активов российских инвесторов в своих депозитариях без необходимости получения разрешения от Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC), передает РИА «Новости».

    Ранее газета РБК сообщала, что бельгийский депозитарий Euroclear начал процесс разблокировки активов российских клиентов без американской лицензии для сделок, в которых отсутствует участие частных лиц или банков США, в рамках операций только внутри самой системы Euroclear и при наличии у инвестора соответствующего разрешения бельгийского Минфина.

    «Эта информация верна», – заявил агентству финансовый источник в Брюсселе на условиях анонимности. Таким образом, российским инвесторам доступна частичная разморозка активов в ЕС при соблюдении новых условий, не требующих привлечения американских органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с середины сентября российские инвесторы могут разблокировать активы в Euroclear без лицензии OFAC при отсутствии участия в сделке американских организаций.

    5 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск

    Российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении.

    Российские военные не допустили прорыва противника из кольца окружения. За минувшие сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР, освобождены 24 здания.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.

    В целом подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Торецкого, Доброполья, Родинского, Удачного, Котлино в ДНР, Петропавловки и Демурино в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки, Новоплатоновки и Петропавловки в Харьковской области и Новоселовки в ДНР.

    В районе населенного пункта Купянск подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В течение суток были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Моначиновки, Благодатовки и Петровки в Харьковской области.

    За последние сутки в районе Купянска уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники, в том числе американские бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль, а также восемь пикапов.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, 11 бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Константиновки, Северска, Дружковки и Федоровки в ДНР. Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Равнополья, Успеновки в Запорожской области и Егоровки в Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее в среду сообщалось, что группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска.

    Экс-военный ВСУ рассказал о жертвах ради удержания Красноармейска.

    Накануне Минобороны рассказало о потерях окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске.

