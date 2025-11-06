  • Новость часаМирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    6 ноября 2025, 03:36

    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине

    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    5 ноября 2025, 21:09
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    Идея прозвучала на заседании совета по межнациональным отношениям, где с инициативой выступил один из участников, передает ТАСС.

    «Так и сделаем», – отреагировал Путин. После этого он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов необходимых решений.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подвел итоги реализации Стратегии государственной национальной политики и обозначил основные задачи по подготовке новой редакции этого документа на предстоящие десять лет. Президент отметил, что за прошедшие годы сформирована целостная система национальной политики, включающая эффективные правовые, институциональные и управленческие механизмы.

    Путин подчеркнул важность совершенствования системы мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений, раннего предупреждения и быстрого реагирования на локальные инциденты. Он отметил, что противники России используют внутренние проблемы и миграционный фактор для провоцирования конфликтов внутри страны, используют русофобию как оружие против России. Президент заявил о необходимости твердого и системного противодействия таким угрозам, что должно найти отражение в новой Стратегии.

    Особое внимание Путин уделил защите русской культуры, языка и традиций как государствообразующих элементов, подчеркивая при этом ценность и необходимость сохранения культурного и языкового многообразия всех народов России. Он сообщил о введении двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов (30 апреля) и Дня языков народов России (8 сентября).

    Также президент предложил усовершенствовать систему показателей эффективности национальной политики, сделать ее единой и объективной для всех уровней власти. Среди приоритетов – учет мнения граждан и развитие социологических инструментов для оценки межнациональных отношений. Путин поддержал усиление регионального компонента стратегии и предложил повысить статус Межведомственной рабочей группы по межнациональным отношениям до уровня правительственной комиссии.

    На XVII съезде Русского географического общества Владимир Путин выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

    5 ноября 2025, 11:07
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска

    Минобороны: Зеленский скрывает правду о Купянске ценой жизни тысяч украинских военных

    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении в Купянске зачистки «до 60 оставшихся русских» свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск, заявило Министерство обороны России.

    Владимир Зеленский, заявивший о зачистке до 60 российских военных в Купянске, полностью утратил связь с реальностью или пытается скрыть безысходное положение своих войск, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, полагаясь на лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского.

    «Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске», – заявили в российском военном ведомстве.

    В ведомстве уточнили, что ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военных глава киевского режима стремится до последнего не раскрывать реальное положение дел своим гражданам и зарубежным союзникам.

    Кроме того, ситуация вокруг украинских воинских группировок, находящихся в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. По информации Минобороны, войска ВСУ несут значительные потери и не имеют шансов на спасение, кроме как сдаться в плен. Российская сторона подчеркивает, что эти формирования оказались в окружении и продолжают терять позиции под натиском российских сил.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске «гнилой неправдой».

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Журналист из Донецка Сергей Миркин пояснял способы, которыми украинские пропагандисты пытаются убедить мир, что Украина не проигрывает.

    Минобороны России рассказало о потерях окруженных украинских частей в Купянске и Красноармейске.

    5 ноября 2025, 20:15
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    5 ноября 2025, 19:42
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева, пишет издание «Страна». Однако во время визита одного из ее охранников забрали в ТЦК (аналог российского военкомата).

    Актриса Анджелина Джоли посетила Херсон, находящийся под контролем Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Издание опубликовало в своем телеграм-канале две фотографии, на которых, как сообщается, изображена Джоли во время визита в Херсон.

    Как передают одесские паблики, по пути в Херсон Анджелина Джоли заехала в территориальный центр комплектования Николаева, поскольку ее охранника доставили туда после проверки документов. В ТЦК сообщили, что у мужчины возникли проблемы с документами. Он пытался воспользоваться связями и указал на важную персону, которую сопровождал, однако это не убедило военных.

    В результате охранника увезли в военкомат. Туда вскоре прибыла и сама Джоли, чтобы лично попытаться добиться его освобождения.

    В 2022 году актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львов в рамках «личного» визита. В Сети появилось видео, на котором актриса в кафе раздает автографы. Ее недоеденный круассан выставили на продажу за 1 млн гривен.

    5 ноября 2025, 21:14
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска, среди них оказались недавно мобилизованные.

    Видео сдачи украинских военнослужащих в плен под Красноармейском было опубликовано Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, как военнослужащий России сопровождает группу украинских солдат в выгоревшей лесополосе, после чего начинается допрос пленных.

    Пленные сообщили, что оказались без еды и боеприпасов, а командование ВСУ прекратило связь с подразделениями. Один из пленных заявил: «Дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться». Другой пленный рассказал: «Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации». Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения оказались безуспешными.

    Сдавшиеся, среди которых были недавно мобилизованные бойцы, в основном располагались в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

    Ранее представители Минобороны России подчеркивали, что положение украинских формирований, зажатых в котлах под Красноармейском и Купянском, продолжает стремительно ухудшаться. Представители ведомства отмечали, что для украинских военных единственным шансом спастись остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска привели к значительным потерям и не увенчались успехом. В Красноармейске украинские войска оказались полностью отрезанными после прекращения снабжения, а критика командования усиливается на фоне тяжелой боевой обстановки. Власти в Киеве ограничивают доступ прессы в районы окружения ВСУ и фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах.

    5 ноября 2025, 12:28
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    @ V_Zelenskiy_official

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, на чьей форме отчетливо заметны символы, напоминающие знаки подразделений СС (запрещено в России).

    Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с военнослужащими 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж». На снимках, размещенных президентом Украины, видны нацистские символы, которые ранее использовали карательные подразделения СС, передает ТАСС.

    Часть военных, которых награждал Зеленский, носили на форме нашивки с изображением двух молний. Эти знаки идентичны символам, которые в годы Второй мировой войны использовали нацистские формирования. На одной из фотографий также запечатлено знамя, дизайн которого напоминает свастику.

    Отдельные подразделения Национальной гвардии Украины и ВСУ открыто придерживаются неонацистских взглядов. Официальные украинские СМИ, как правило, стараются не показывать кадры, на которых заметны эти эмблемы, и предпочитают публиковать фотографии без их изображения.

    Ранее французская газета Le Monde признала массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мирным инициативам США на Украине мешает неконтролируемый нацизм.

    5 ноября 2025, 12:52
    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту

    Американист Дробницкий: Победа Мамдани в Нью-Йорке – шаг к гражданскому конфликту

    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту
    @ xKatiexGodowskix/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Победа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, а также успехи демократов в кампаниях разного уровня в других штатах показывают поляризацию общества и обещают еще большее противостояние штатов федеральному центру, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Нью-Йорк долгое время страдал от политического раздвоения. С одной стороны, это город, от которого избирались демократы, но сами по себе они были достаточно мейнстримные – заигрывающие с левыми и ультралиберальными. Эта борьба за повестку, за эмигрантов, против Трампа и проявлений американского национализма вывела в победители Зохрана Мамдани», – объяснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Прошедшие выборы в Нью-Йорке стали показателем процессов, происходящих в рядах демократов. Дело в том, что партия все больше склоняется к современному изводу марксизма с примесью левого исламизма и про-эмигрантских настроений. У демократов не было возможности сохранить либерализм в США под прежними лозунгами на фоне поляризации американского политического класса», – детализировал собеседник.

    «Тем не менее, думаю, в Нью-Йорке будет и далее происходит сокращение налоговой базы и закрытие весомой части бизнеса. Также, очевидно, продолжится отток населения, исчисляемый миллионами. Вероятно, новый мэр постарается ввести дифференцированное налогообложение, расширить социальные программы, в том числе для недокументированных мигрантов, тем самым усиливая статус города-убежища», – считает он.

    «В этом контексте также стоит обратить внимание на избрание демократа Джей Джонса на пост генпрокурора штата Вирджиния. Он пообещал защищать права всех «резидентов» и в некоторым моментах вести схожую с Мамдани политику в рамках своих полномочий. Это значит, что у него также будут немалые разногласия с федеральной властью, как минимум, по поводу мигрантов», – продолжил политолог.

    «Таким образом, победа Мамдани в Нью-Йорке и Джонса в Вирджинии, а также события в Чикаго, где гражданское население атакует федеральных агентов – все это очень существенные шаги в направлении начала гражданского конфликта в США», – резюмировал аналитик.

    Ранее кандидат от Демократической партии США Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, набрав 50,4% по итогам подсчета 90,5% голосов. За самовыдвиженца, бывшего губернатора штата Эндрю Куомо проголосовали 41,6%. Республиканец Кертис Слива занимает третье место с 7,1%, сообщает NBC News.

    В своей речи 34-летний победитель обратился к главе Белого дома: «Если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, который его породил». Во время предвыборной кампании президент неоднократно угрожал прекратить федеральное финансирование города в случае победы Мамдани.

    Также Мамдани пообещал построить мэрию, которая «будет непоколебимо стоять плечом к плечу с еврейскими жителями Нью-Йорка и бороться с таким злом, как антисемитизм». Кроме того, при новой власти «более миллиона нью-йоркских мусульман будут знать, что им место не только в пяти районах города, но и во власти», заверил он. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему главный город США достается коммунистам.

    Тем временем демократ Эбигейл Спанбергер победила республиканку Уинсом Эрл-Сирс и стала первой женщиной-губернатором Вирджинии. А в Нью-Джерси конгрессмен-демократ Мики Шеррилл победила на губернаторских выборах Джека Чиаттарелли, поддерживаемого Трампом.

    По оценке опрошенных Bloomberg политологов, успех демократов был обеспечен упором на экономические вопросы – цены на продукты и жилье, а также дистанцированием от непопулярных инициатив Трампа. Республиканцы, в том числе глава Белого дома, объясняют поражение отсутствием собственного кандидата в бюллетене, а также негативным влиянием самого продолжительного шатдауна в истории, который длится уже 36 дней.

    Примечательно, что демократы также сохранили свои позиции в верховном суде Пенсильвании и добились успеха в Джорджии, выиграв два места в регулирующей комиссии по тарифам. Кроме того, в Калифорнии одобрено предложение губернатора Гэвина Ньюсома по новой нарезке избирательных округов, что может оказаться важным фактором на будущих выборах в Конгресс против усилий республиканцев по аналогичной инициативе в Техасе.

    5 ноября 2025, 10:35
    Путин назвал «самый центр русской земли»

    Путин назвал Тверскую область «самым центром русской земли»

    Путин назвал «самый центр русской земли»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с Виталием Королевым, говоря о задачах, поставленных перед ним на посту губернатора Тверской области, объяснил, почему именно этот регион является «самым центром русской земли».

    Президент России Владимир Путин на встрече с назначенным врио губернатора Виталием Королевым отметил, что Тверская область является «самым центром русской земли», сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул , что Тверская область является одним из очень важных регионов, одним из центральных регионов. Путин назвал регион «непростым, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения»

    «Это... самый центр русской земли, и не потому, что он входит в Центральный округ, а по тому, что по истории, по тому, что и как делалось на этой земле в интересах укрепления нашего государства», – заявил Путин.

    По словам Путина, в регионе существует множество актуальных вопросов, требующих особого внимания со стороны властей. Несмотря на трудности, глава государства назвал Тверскую область «очень интересным регионом» для развития.

    Виталий Королев поблагодарил президента за оказанное доверие и заверил, что готов к выполнению поставленных задач.

    Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

    Путин ранее предложил Королеву возглавить регион.

    5 ноября 2025, 14:45
    МИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    МИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва настаивает на возвращении российской дипсобственности Соединенными Штатами Америки, подчеркивая, что имущество с дипиммунитетом удерживается вопреки международным нормам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, США должны возвратить российскую дипломатическую собственность – это требование не подлежит отмене, передает РИА «Новости».

    Рябков отметил: «Собственность необходимо вернуть. Это неотменимое требование. Хоть бы они не позорились, они забрали государственную собственность, защищенную дипиммунитетом, и возвращать не хотят».

    Рябков подчеркнул, что действия Вашингтона являются не просто ошибкой, а грубым нарушением всех существующих международных норм, регулирующих вопросы дипломатической собственности. По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо срочно исправить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил бывшего президента США Барака Обаму в изъятии российской дипломатической собственности.

    Россия добивается возвращения своей дипсобственности в США.

    Россия ранее поднимала вопрос о возврате дипсобственности на переговорах с американской стороной.

    5 ноября 2025, 17:23
    Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия
    Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

    Путин отметил: «Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», передает ТАСС.

    В завершение он подчеркнул, что ждет доклада от всех задействованных структур и предложил строить дальнейшую работу, исходя из этой задачи.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон».

    5 ноября 2025, 19:17
    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям

    Песков: Путин поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не готовиться к ним

    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что это не означает приказ о прямой подготовке к проведению испытаний, передает ТАСС. «Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания», – заявил Песков. По его словам, глава государства лишь поручил оценить, насколько оправдано начало процедуры подготовки к подобным испытаниям.

    Напомним, Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом заявление Трампа о ядерных испытаниях. Российский лидер подчеркнул, что Москва ранее информировала о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    5 ноября 2025, 13:25
    Кремль: Власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах
    Кремль: Власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничив доступ прессы в районы окружения ВСУ в Красноармейске и Димитрове, власти в Киеве фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти Украины препятствуют инициированному Владимиром Путиным предложению допустить СМИ в районы, где украинские войска оказались в окружении, передает ТАСС.

    «Поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг», – подчеркнул представитель Кремля.

    По словам Пескова, Киев скрывает бедственное положение своих войск, не пуская журналистов в окруженные районы.

    Песков отдельно уточнил, что среди тех, кто изъявил желание посетить районы окружения, не было представителей украинских СМИ. «Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать», – добавил он в разговоре с журналистами.

    Кроме того, Песков сообщил, что западные СМИ продемонстрировали значительный интерес к возможности посетить так называемые котлы на фронте. Представитель Кремля констатировал, что многие иностранные корреспонденты высказывали желание попасть в эти районы.

    Ранее Минобороны России получило приказ Владимира Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

    Сообщалось, что Киев запретил въезд в Красноармейск и Купянск для обмана граждан Украины и мировой общественности.

    Между тем в Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе.

    5 ноября 2025, 20:36
    Путин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    Путин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подчеркнул необходимость бороться с провокациями и попытками разжечь рознь между различными национальными группами в стране.

    Путин отметил, что провокаторы обычно находятся за границей, а также опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами, передает ТАСС.

    «Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами», – сказал он. По его словам, главная цель подобных действий – пошатнуть единство в стране всеми возможными способами.

    Путин добавил, что при этом российские противники используют различные поводы: бытовые происшествия, миграционные вопросы и любые иные возможности, чтобы раскачать ситуацию, спровоцировать конфликт и разжечь вражду.

    «Цель очевидна – пошатнуть наше единство. Используют при этом наши противники любые поводы и предлоги – и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликты, делают ставку и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы», – подчеркнул президент.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что единство народов России является одной из официально закрепленных ценностей, и связь между народами не может быть подорвана ложными провокациями.

    5 ноября 2025, 10:04
    Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чешское правительство рассматривает возможность уменьшения объемов военной помощи Украине и акцентирования внешней политики на дипломатических инициативах, заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты», претендующий, по данным СМИ, на пост главы МИД Чехии, Филип Турек.

    По его словам, новое правительство Чехии будет сокращать военную помощь Украине и сосредоточится на дипломатических мерах для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    Турек сообщил европейскому изданию Politico: «Оно будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, сосредоточиваясь на потребностях Чехии в сфере безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чехии создали новую правительственную коалицию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался финансировать Киев.

    Между тем в Словакии поддержали идею объединения с Венгрией и Чехией против Украины.

    5 ноября 2025, 12:43
    Реакцию Путина на обострение отношений с США сочли неожиданной для мира

    Sohu назвал реакцию Путина на обострение отношений с США неожиданной для мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мировое сообщество оказалось удивлено действиями президента Владимира Путина в ответ на обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами, что сопровождалось продуманными военными и дипломатическими шагами, пишет Sohu.

    О реакции российского лидера на ужесточение санкций и перенос российско-американского саммита написали журналисты издания Sohu, передает RT.

    В материале отмечается, что Путин буквально за три дня совершил ряд резко сменявшихся действий, которые, как подчеркивают авторы, «оставили наблюдателей по всему миру в изумлении».

    Журналисты обратили особое внимание на успешные испытания новейших российских вооружений – крылатых ракет «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Также в публикации отдельно подчеркивается заявление Путина, в котором он предложил создать условия для сдачи в плен бойцам ВСУ, оказавшимся в окружении.

    По мнению авторов, такое сочетание жесткой силовой демонстрации и дипломатических шагов стало наглядной демонстрацией военной мощи России и дало понять, что стратегическая инициатива остается за Москвой.

    Напомним, Путин заявил о уникальных характеристиках подводного аппарата «Посейдон», который способен погружаться на глубину до тысячи метров. Система «Буревестник» превзошла все известные в мире ракетные комплексы по дальности полета.

    Эти новые разработки помогут стране добиться успехов не только в обороне, но и в гражданских сферах, включая строительство космических кораблей.

    Российские военные полигоны сохраняют боеготовность, а «Буревестник» и «Посейдон» уже не вызывают сомнений у военных специалистов.

    5 ноября 2025, 22:39
    Путин назвал патриотизм альтернативой советской идеологии

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезный и глубокий патриотизм может стать объединяющей идеей для всех народов России, альтернативой идеологии СССР, заявил президент России Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

    Глава государства прокомментировал слова члена-корреспондента РАН Михаила Черныша о том, что гражданская и национальная идентичность не противоречат друг другу. Президент напомнил, что в советское время действовала формула – «советский народ», передает ТАСС.

    «Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова. И это означает воспитание любви к общему большому Отечеству, к России, при ясном понимании, что это значит для каждого народа и этноса, проживающего на территории РФ», – указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании совета по межнациональным отношениям Путин подчеркнул, что русский язык и культура выполняют функцию объединения страны. Он поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. Президент дал поручение подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы.

