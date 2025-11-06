Эксперты: Опыт России в объединении народов делает ее архитектором многополярного мира

Tекст: Олег Исайченко

«Для России феномен единства в многообразии исторически выступал основой формирования нашей уникальной цивилизационной модели. Этническое и религиозное богатство и сегодня остается отличительной чертой, обеспечивающей адаптивность и устойчивость общества перед внешними вызовами», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт напоминает: в условиях современной глобализации, когда многие государства ищут пути защиты суверенитета, особую важность приобретают консолидация страны и равноправный диалог с партнерами. В этой связи знаковым событием стала поддержка президентом Владимиром Путиным инициативы объявить 2026 год Годом единства народов России.

Праздник 4 ноября полностью отвечает современному запросу, отмечает профессор кафедры государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова Вардан Багдасарян. «Этот день символизирует суверенитет, основанный на цивилизационном единстве», – поясняет эксперт, добавляя, что в России сложилась уникальная система двухуровневой идентичности.

«С одной стороны – сохраняется идентичность этническая, с другой – имеется идентичность и цивилизационная. В этом наша безусловная сила, и наша история об этом напрямую свидетельствует», – полагает он. Данную черту общества необходимо сохранить, в том числе, путем передачи молодому поколению достоверных знаний о России.

Эксперт отмечает: именно с это целью и был создан курс «Основы российской государственности», который внедрен в 98% вузов страны и стал частью национального проекта «Молодежь и дети». Его задача состоит в формировании у подрастающих граждан целостного представления об истории Родины, ее ценностях и тенденциях в ее текущем развитии.

В то же время социологи фиксируют укрепление в обществе чувства народного единства, говорит Михаил Мамонов, директор Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ. «Сегодня 43% в первую очередь относят себя к группе «граждан России», – добавляет он, поясняя, что тем самым люди осознанно выбирают ассоциирование с «общностью».

«При этом 94% жителей страны характеризуют себя как патриоты. 92% отметили важность гордости за свою страну. Абсолютное большинство признает значимость сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Показатели единодушия исключительно высоки», – уточняет Мамонов.

История крайне важна для консолидации общества, поясняет Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ. «Например, уроки Смуты свидетельствуют, что единство, сплочение, солидарность и соборность являются обязательными условиями существования России», – считает он.

По его оценке, именно эти категории и формируют сильную гражданскую идентичность, способную объединить соотечественников, говорящих на разных языках и исповедующих отличающиеся религии. Кроме того, взаимное уважение к традициям и становится основой нового миропорядка, рассуждает Алексей Мухин, генеральный директор центра политической информации.

«Этой способностью мы обладаем в полной мере. Россия безусловно является архитектором многополярности. Это продолжение нашего внутреннего курса на защиту суверенитета. Многополярный мир подразумевает равноправие, тогда как система с единственным доминантом обречена на провал», – заключил эксперт.