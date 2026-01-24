На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
Уиткофф: Переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби на следующей неделе
Власти России, США и Украины определили новую дату встречи по обсуждению урегулирования конфликта, договорившись провести переговоры в Абу-Даби. на следующей неделе.
Россия, США и Украина договорились о продолжении переговоров, которые состоятся на следующей неделе в Абу-Даби, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает РИА «Новости».
«Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби», – заявил Уиткофф. Он отметил, что прошедшие в пятницу и субботу раунды переговоров были конструктивными.
Американский дипломат также подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа полна решимости добиться урегулирования конфликта на Украине. Подробности будущих дискуссий пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ прошли переговоры по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, где делегации России и Украины оказались напротив друг друга.
В переговорах президента России с представителями США на этой неделе впервые принял участие новый представитель Джош Грюнбаум.
Американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом после завершения переговоров по Украине в Абу-Даби отправилась в аэропорт.