Хинштейн назвал нелюдями военных ВСУ, замучивших стариков из села Русское Поречное

Хинштейн: От кадров из подвалов в селе Русское Поречное кровь стынет в жилах

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем Telegram-канале врио главы региона заявил, что украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. «Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные силы, кровь стынет в жилах», – написал Хинштейн.

По его словам, в настоящее время ситуация в Русском Поречном не позволяет эвакуировать тела погибших, это будет сделано при первой возможности. Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «террористический акт, повлекший смерть».

«Убежден, что нелюди, совершившие это бесчеловечное преступление, как и их командиры, обязательно понесут заслуженное наказание», – заявил Хинштейн. Правительство Курской области окажет помощь семьям погибших, в том числе в организации похорон.

Ранее в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное были обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, которые, как предполагается, были убиты украинскими военными при отступлении. Как считает боец 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север», вероятнее всего, людей сначала подвергли гранатной атаке, а затем добили выстрелами из автоматов.



