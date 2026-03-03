Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
В Госдуме предложили создать приоритетный канал посылок для семей СВО
Депутаты предложили создать спецканал писем и посылок для семей участников СВО
В Госдуме разработали инициативу, предусматривающую создание приоритетного канала для писем и посылок от семей военных, участвующих в спецоперации.
Как передает РИА «Новости», депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили создать в экосистеме «Почты России» специальный канал отправки писем и посылок для семей участников спецоперации на Украине. Авторы инициативы, Сергей Миронов и Яна Лантратова, направили соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
В письме отмечается: «Представляется необходимым создание в экосистеме АО 'Почта России' специализированного «Приоритетного канала СВО», который должен обеспечить сквозную приоритизацию всей корреспонденции, касающейся участников специальной военной операции и членов их семей».
В качестве ключевого инструмента предлагается использовать машиночитаемые QR-коды, которые позволят автоматически идентифицировать отправления, связанные с СВО, и присваивать им высший приоритет при сортировке.
