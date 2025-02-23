Бивол победил Бетербиева в бое-реванше в Саудовской Аравии

Tекст: Антон Антонов

В 12-раундовом поединке, который прошел в Эр-Рияде, Бивол победил решением судей с результатом 114-114, 116-112, 115-113, передает ТАСС.

Теперь в спортивной карьере Бивола числится 24 победы, из них 12 нокаутом, и одно поражение. Бетербиев имеет 21 победу, из которых 20 нокаутом, и также одно поражение.

Промоутер Бетербиева, Боб Арум, сообщил, что оба боксера получат по 15 млн долларов за реванш, что на 5 млн долларов больше, чем за их первую встречу.

Бивол стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который защищал 13 раз.

Третий бой между Бетербиевым и Биволом пройдет до конца 2025 года, заявил Арум. Бивол подтвердил, что готов провести третий бой против Бетербиева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущий поединок между Бетербиевым и Биволом состоялся 13 октября в Эр-Рияде. В том бою Бетербиев победил судейским решением, таким образом став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.