Стало известно о бое-реванше Бивола и Бетербиева в Саудовской Аравии

Стало известно о бое-реванше боксеров Бивола и Бетербиева 22 февраля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Реванш между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет 22 февраля 2024 года в Саудовской Аравии, сообщает РИА «Новости». Эту информацию подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Предыдущий поединок между Бетербиевым и Биволом состоялся 13 октября в Эр-Рияде. В этом бою Бетербиев победил судейским решением, таким образом став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бетербиев, которому 39 лет, остается непобежденным на профессиональном ринге и имеет 21 победу, из которых 20 были одержаны нокаутом. Бивол, возраст которого 33 года, имеет в активе 23 победы, из них 12 побед нокаутом, и одно поражение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), а Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Линдоном Артуром, защитив титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.