В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Стало известно о бое-реванше Бивола и Бетербиева в Саудовской Аравии
Стало известно о бое-реванше боксеров Бивола и Бетербиева 22 февраля
Реванш между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом запланирован на 22 февраля в Саудовской Аравии, где они вновь сразятся на профессиональном ринге.
Реванш между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет 22 февраля 2024 года в Саудовской Аравии, сообщает РИА «Новости». Эту информацию подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
Предыдущий поединок между Бетербиевым и Биволом состоялся 13 октября в Эр-Рияде. В этом бою Бетербиев победил судейским решением, таким образом став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бетербиев, которому 39 лет, остается непобежденным на профессиональном ринге и имеет 21 победу, из которых 20 были одержаны нокаутом. Бивол, возраст которого 33 года, имеет в активе 23 победы, из них 12 побед нокаутом, и одно поражение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), а Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Линдоном Артуром, защитив титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.